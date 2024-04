Tweak GIVEAWAYS er tilbage

Efter en lille pause er vi nu tilbage med vores Medlem af Tweak GIVEAWAYS i en ny og forhåbentlig forbedret version. Kig forbi og vær med i lodtrækningen om lækker hardware fra BeQuiet!

12 apr. 2024 kl. 10:23 Af Kenneth Johansen DEL:

Efter at have været sat på pause et stykke tid er vores lodtrækninger nu tilbage i en ny og forbedret form. Vi har afskaffet de forskellige medlemstrin og i den nye version skifter Medlem af Tweak til at være 100% gratis. Derfor kræver det som udgangspunkt ikke andet, end at man registrerer sig som medlem hvilket du kan læse mere om lige her.

Det betyder, at alle som har været betalende medlemmer vil opleve, at jeres betalingsaftaler bliver stoppet. Det er altså ikke en fejl, men bare skiftet til den nye version som starter nu.

VIND EN BEQUIET! DARK ROCK PRO 5

Vi er super glade for at være tilbage med vores løbende Medlem af Tweak lodtrækningen. Den første trækning er klar og der er mulighed for vores medlemmer at vinde lækker hardware. I denne første trækning er præmien en Be quiet! Dark Rock Pro 5 CPU køler, som scorede 9 og en Safe Buy Award i vores anmeldelse.

For at deltage skal du blot være registeret som Medlem af Tweak, så vi har dine kontakt oplysninger hvis du vinder, og ellers bare springe forbi vores anmeldelse af Be quiet! Dark Rock Pro 5 og smide en kommentar i kommentarfeltet under artiklen.

Konkurrencen løber frem til TIRSDAG DEN 30. APRIL KL. 20.00

LÆS MERE OM MEDLEM AF TWEAK HER