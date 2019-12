AUTHOR : Sebastian Bagger Hadi

PUBLISHED : 2019-03-11 18:31:53

Nvidia lukker og slukker for driversupport til Kepler Mobile og 3D Vision

Seneste nyt fra Nvidia lyder på, at support for grafikkort baseret Nvidia’s Kepler Mobile (M) arkitektur ophører. Dette inkluderer alle Kepler Mobile grafikkort fra 600M-serien, men også nogle kort fra 700M/800M/900M serien. Listen over de berørte grafikkort kan ses her.

Nvidia udmelder dette fra deres egen supportside.

Driver support fortsætter indtil april 2019, hvorefter man kun vil modtage kritiske driver opdateringer, til og med april 2020. Efter dette må vi for alvor se Kepler Mobile, som lagt på hylden.

Desktop grafikkort fra Nvidia’s Kepler serie, ser dog ud til at være uberørt indtil videre. Det er dog højst sandsynligt kun et spørgsmål om tid, før hele den aldrende Kepler arkitektur fra 2012, ser det sidste dagslys.

Nvidia udmelder desuden på et andet indlæg, at deres 3D Vision feature også går på pension. Geforce Game Ready drivers vil ikke længere understøtte 3D Vision, fra den kommende driver (v. 418) der bliver udgivet i April, næste måned. Udtalelsen lyder således, på deres supportside:

“Following the posting of the final driver from Release 418 in April 2019, GeForce Game Ready Drivers will no longer support NVIDIA 3D Vision. The NVIDIA support team will continue to address critical driver issues for 3D Vision in Release 418 through April, 2020. Those looking to utilize 3D Vision can remain on a Release 418 driver.



"Our software that enables the use of 3D gaming with 3D TVs, 3DTV Play, is now included for free in Release 418. It is no longer available as a standalone download. Our 3D Vision Video Player will continue to be offered as a standalone download, for free, until the end of 2019.”



Billeder: Nvidia

Kilde: Nvidia, Techspot