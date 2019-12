AUTHOR :

Ny Windows 10 opdatering tilgængelig. Sikkerheds fix til to Spectre varianter og L1TF

Microsoft har annonceret Intel har færdiggjort deres nye software valideringer, og er begyndt at release ny mikrokode til nuværende CPU platforme.

Skulle du ikke allerede have hentet seneste opdatering fra Microsoft, er tiden måske kommet.

Spectre varianterne, Rogue System Register Read, Speculative Store Bypass samt L1TF (L1 Terminal Fault, skulle dermed være under kontrol.

Microsoft forklarer i deres releasenotes, at denne opdatering er en standalone opdatering, som henvendes til Windows 10, version 1809 (Windows 10 October 2018 Update) og Windows Server 2019.

”This update also includes Intel microcode updates that were already released for these operating systems at the time of release to manufacturing (RTM)”

Ønsker du at hente microcode sikkerhedsopdateringen, kan du hente den HER



Linket indeholder også listen af processorer der inkluderes, som omfatter fra generation 6 og op.

