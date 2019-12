AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2018-03-21 14:17:43

Trump forbyder brug af kryptovalutaer fra Venezuela

Venezuela og USA har ikke ligefrem det bedste forhold til hinanden. Det er nu blevet afspejlet i en ny ordre fra den amerikanske præsident.

Venezuela har verdens største olie-reserver, og det gav derfor god mening, da landet lancerede verdens første olie-baseret kryptovaluta ved navn Petro.

Mange har dog siden lanceringen set den nye kryptovaluta som et forsøg på at omgå økonomiske udfordringer og sanktioner fra USA.

Det er nok også den primære grund til, at Donald Trump nu har valgt at udstede en ordre om at forbyde brugen af Petro i USA.

Det er dog ikke kun brugen af Petro, som er blevet forbudt i USA. Helt præcis siger ordren, at det vil være forbudt at bruge alle de kryptovaluaer, der er blevet udstedt af Venezuela fra og med den 9. januar 2018.

Det skal blive interessant at se, hvordan Venezuela har tænkt sig at svare igen på dette træk, og hvad det kommer til at betyde for den videre eksistens af kryptovalutaer fra Venezuela.