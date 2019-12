AUTHOR : Anders Hermansen

akasa InterConnect EF USB/Kortlæser hub

I disse tider er det optiske drev stille og roligt ved at blive udfaset til fordel for streaming og stadigt større harddiske – Men hvad skal man så bruge ens 5,25” holdere til i kabinettet? akasa har et bud med deres InterConnect EF enhed, der kombinerer kortlæsere, USB porte og fan controller i en samlet enhed.

Spørger man mange i dag er DVD / Blu-Ray drevet enten støvet godt til eller ligefrem pillet ud. Dette er flere producenter også begyndt at designe kabinetter efter, hvor 5,25” porten helt er fraværende i bytte for flere blæsere eller lign.

Men hvis man nu har et kabinet med 5,25 og plads til en ekstra enhed, er der så ide i at købe noget ala. InterConnect EF? Det skal det jo ikke være en hemmelig at vi tager en hel del billeder på Tweak redaktionen, og bordene ofte flyder hurtigt med diverse adaptere og kabler for at kunne læse alting. Måske er der noget om snakken?

Selv om det er et forholdsvis simpelt modul vi har at gøre med, er der en del specs der alligevel lige skal gennemgås.

Application 5.25" PC bay Function USB 3.0 port x 1

USB 2.0 port x 2

card reader slot x 5

charging port x 1

fan controller x 2 Memory card types Compact Flash (CF I, CF II, Ultra, Extreme, I-Pro, Ultimate, MD)

Memory Stick (MS Pro, MS Pro Duo, Magic Gate, Extreme, Ultra)

Secure Digital (SDXC, SDHC, SD, Ultra, Extreme, Elite Pro, High Speed, MMC, MMC Mobile)

• 128GByte for SDXC • 32GByte for SDHC

M2 (Memory Stick Micro M2)

microSD (microSDHC, micro SDXC, High Capacity) Rear connectors internal motherboard USB 3.0 connector

internal motherboard USB 2.0 connector

4-Pin PSU molex connector

SATA power connector

fan connector Max data transfer rate 5Gb/s (USB 3.0) and 480Mb/s (USB 2.0) Power requirement DC 5V Supported OS Windows XP / Vista / 7 / 8.X / 10

Med det af vejen tager vi et kig på indpakningen og får pakket dyret ud. akasa overdriver ikke med den vilde grafik eller indpakningsmaterialer. Standard pap og en plastikholder til at holde styr på alting indeni – simpelt men beskyttende. På bagsiden har vi igen de mange specs remset op.

Selve modulet fremstår i sort med en børstet metalfinish der passer de fleste kabinetter. Der medfølger en del kabler for at få alting koblet på bundkort og strømforsyningen. Det er her at jeg personligt er lidt i konflikt med formålet – For at få adgang til kortlæser, USB3 og opladningsstikket skal man ofre en USB3 header, som de færreste bundkort har 2 styk af – så hvis du allerede bruger en til dine frontpanelporte, kan du kysse dem farvel. Man kan så diskutere om det er byttet værd, men det skal da lige nævnes.

InterConnect EF monteret i kabinettet. Det kræver lidt et kabinet der matcher det børstede look for at det ser naturligt ud - ellers clasher det en anelse.

Modulet monteres i kabinettet med skruer i siderne, som man kender det fra DVD drev og lign. Og efter lidt kreativ kabelføring er hele herligheden koblet til. Windows bootes op, driverne installerer sig selv og voila! så er vi kørende.

Det fungerer alt sammen fornuftigt og hurtigt ift. til de øvre grænser for dataoverførsel. Den specielle opladeport lader godt nok hurtigere end USB, men af hvad jeg kan måle med et stopur er det alligevel hurtigere at bruge en direkte AC adapter til ens Smartphone – Det er dog rart at kunne skrotte AC adaptoren helt for så bare at koble min smartphone i PC’en imens at jeg arbejder. Dog skal man huske på at der ikke lades hvis PC’en er slukket.

Fan controller delen fungerer ligeledes efter forventningerne – knobene er trinløse, så du kan finjustere blæsehastigheden med forholdsvis små forskelle. Desværre sidder begge knob lidt skævt, hvilket ser lidt dumt ud når nu resten af finishen er så pæn. Det kan dog være vi har været uheldige med vores eksemplar - men det er en skam at der ikke er bedre kvalitetscheck fra fabrikkens side.

Konklusion

Selv om kabinetter med 5,25” montering så småt er ved at forsvinde, har akasa alligevel formået at presse nok funktioner ind i InterConnect EF til at man kan forsvare købet. Selv om der måske godt kunne være en ekstra USB3 port hvis man ikke har brug for charge porten. Kablerne er en anelse for korte – hvilket er en skam når man tænker på hvor billige komponenterne er produktionsmæssigt. Det skuffer også at knobene til fancontrolleren er monteret en anelse skævt – om vi så bare har været uheldige, eller om det er en kendt fejl vides ikke.

Det er ikke lykkedes os at finde en dansk pris på Interconnect EF, men lidt hurtig søgen på nettet giver en ca. pris på 280,- hvilket er ganske normalt for disse front moduler. Det skal også lige nævnes at akasa laver flere varianter af denne – bl.a. med E-SATA forbindelse og 3,5mm jackstik.

Vi ender op med en score på 7,5 – InterConnect EF holder langt hen af vejen, men med så simpelt et produkt er pladsen til fejl altså det mindre efter min mening.

Godt

Finish i børstet stål

Bred understøttelse for kort

Charging port

Mindre Godt

Korte kabler til montering

Æder frontpanel porte

Drejeknob er skæve