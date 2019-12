AUTHOR : Anders Hermansen

PUBLISHED : 2017-07-07 07:32:00

ASUS MG248Q - 24" Full HD gaming monitor

Vi fokuserer ofte på de lidt større og dyrere produkter her på Tweak.dk, men hvad hvis man er førstegangskøber og ikke har behov for det største eller har pungen til det dyreste? I dag kigger vi på en af ASUS gamerskærme i 24” størrelsen, som på papiret kunne være det perfekte bud til f.eks. konfirmanden eller en forhenværende konsolnørd der vil prøve kræfter med en PC uden at det skal koste kassen.

Valg af den rette computerskærm, er i vores optik ligeså vigtig, som resten af ens computer. Det hjælper ikke at have toppen af poppen inden for hardware, og så ikke have en PC skærm, som er i stand til at håndtere det output, der kommer fra din PC. Computerskærme kommer i mange varianter, om det er til kontorbrug, gaming, eller du sidder og arbejder med grafik-tunge opgaver som CAD m.v.Vigtigt er dog, at du finder en PC-skærm der passer til dine krav og ønsker.

I dag kigger vi på en af ASUS Gamerskærme i 24” størrelsen, som på papiret kunne være det perfekte bud til f.eks. konfirmanden eller en forhenværende konsolnørd der vil prøve kræfter med en computer monitor uden at det skal koste kassen. Er du i målgruppen eller bare nysgerrig? Så læs med i dagens test af ASUS MG248Q Gaming Monitoren.

De tekniske specifikationer på ASUS MG248Q:

Vi har plukket nogle af de vigtigste tekniske specifikationer ud fra ASUS’s egen side om produktet, som du kan læse herunder.

Display

Panel Size: Wide Screen 24.0"(61.0cm) 16:9

Color Saturation: 72%(NTSC)

Panel Type: TN

True Resolution: 1920x1080

Pixel Pitch: 0.2768mm

Brightness(Max): 350 cd/㎡

Viewing Angle (CR≧10): 170°(H)/160°(V)

Response Time: 1ms (Gray to Gray)

GamePlus(modes): Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment

Low Blue Light: Yes

HDCP support: Yes

Analog Signal Frequency: 144 Hz

Audio Features

Speakers: 2W x 2 Stereo RMS

Earphone jack: 3.5mm Mini-Jack (for HDMI & DisplayPort Only)

I/O Ports

Signal Input: HDMI(v1.4), DisplayPort (support NVIDIA 3D Vision), Dual-link DVI-D (support NVIDIA 3D Vision)

Other

Power Consumption < 65W

Chassis Colors: Black

Tilt: +33°~-5°

Swivel: +90°~-90°

Pivot: +90°~-90°

Height Adjustment: 0~130 mm

VESA Wall Mounting: 100x100mm

Dimension with Stand(WxHxD): 561x(359~489)x211mm

Dimension without Stand (WxHxD): 561x329.1x50.45mm

Box Dimension(WxHxD): 664x415x221mm

Net Weight (Esti.): 5.2 kg

ASUS skriver selv kort om ASUS MG248Q

Designed for intense, fast-paced games, ASUS MG248Q is a 24” Full HD gaming display with an ultra-fast 1ms response time and blazing 144Hz refresh rate to give you super-smooth gameplay. Gamer-centric features like ASUS GamePlus enhances your in-game experience, while DisplayWidget gives you easy access to various display setting.

Udpakning og præsentation af ASUS MG248Q

Hvor de fleste større computer skærme kommer i tre dele der skal samles, er 248Qs panel og holder formonteret i kassen, så man skal bare skrue bund og holder sammen, og så er skærmen klar til brug. Nemt og simpelt.

Ud over selve gaming skærmen følger der den sædvanlige stak kabler med til input, output og strøm – her HDMI, DP, Dual-Link DVI-D og et 3,5mm jackstik til lyd.

Man kunne undres over at ASUS har valgt at inkludere HDMI i regningen, da HDMI standarden ikke vil over 120hz, og kun med 1.4 og 2.0 versionerne. Omvendt kan man dog bruge argumentet for at det er bedre end ingenting, hvis man sidder med et grafikkort der kun har HDMI af en eller anden grund, eller allerede bruger de andre porte til andre skærme.

ASUS har valgt at spare kabelholderen bagpå væk, hvilket jeg egentlig har det fint med, da de ofte er en kende skrøbelige eller ikke er store nok til at holde alle de kabler skærmen tillader. Finishen på både skærmepanelet og foden på ASUS MG248Q, er i mat plastisk, hvilket jeg klart foretrækker til gaming, da genskin ofte er et problem hvor mit skrivebord står.

Skærmfeatures

Den budgetvenlige ASUS MG248Q gaming skærm indeholder ASUS’ GamePlus funktionalitet, hvilket giver adgang til lidt forskellige spilorienterede features, såsom et on-screen sigtekorn til spil der normalt ikke tillader dette - man kan så diskutere om dette er at snyde eller ej, når man i forvejen kan gøre det samme med et stykke tape. FPS tæller og en simpel timerfunktion er også at finde, så du kan tage tid på dit spilbrug og bruge det til analyse og lign. (hvis man ikke lige gider hive smartphonen frem)

Har du planer om at koble flere monitorer sammen med skærmarme, er der en display alignment funktion der fungerer lidt som en lineal på skærmen, så du kan finjustere positionen skærmene imellem, for at få det mest præcise setup.

Inden vi kigger på skærmkalibrering kigger vi lige kort på ”Gamevisual”, en række funktioner der giver dig mulighed for at justere skærmensfarveprofil ift. til spilgenrer, blålys korrektion samt dele disse og låse dem til specifikke spil. MG248Q gamerskærmen har også nVidia 3D Vision funktionalitet, men i en tid hvor VR vinder kraftigt frem, er det måske de færreste der finder dette interessant – men det er der dog til dem der har (gjort sig tanker om at) investere(t) i et nVidia 3D Vision kit.

På trods af TN panelet og den lave pris følger 248Q faktisk forholdsvis godt med ift. vores kalibrerede analyse. Skærmen dækker kun ~75% af AdobeRGB, men nu er den jo heller ikke solgt som en grafikerskærm. Udover lidt problemer med kontrastforhold får den faktisk udmærkede resultater.

Gaming på ASUS MG248Q

Nu er det en computer-skærmen rettet mod gaming, og der har den selvfølgelig også fået en grundig gennemgang. Der blev lagt ud med nogle FPS spil som Overwatch, Farcry og Doom for at se om der var en mærkbar forskel i responstid og rå-hertz output. Har man ikke før prøvet at sidde med en skærm der kører en 120-144hz, er det en meget mærkbar forskel – selvfølgelig afhængigt af at dit grafikkort kan spytte så mange frames ud. Nu har jeg tidligere brugt en 100hz skærm til daglig, og jeg ser ikke en kæmpe forskel på den og ASUS 248Q, men bare springet fra de typiske 60hz og op på en 100-120hz giver et meget bedre og roligt billede, hvilket for mit vedkommende betød en bedre spiloplevelse og performance i f.eks. Overwatch – men dette er en meget subjektiv ting, så mileage may vary, som man siger.

Farvegengivelsen er ganske fin med tanke på prisen, men jeg kunne måske godt savne IPS gengivelsen, eller HDR som skærme i den højere prisklasse typisk har. De mange gimmicks som skærmen ellers tilbyder såsom on-screen sigtekorn er en sjov detalje, men ikke noget jeg personligt ser meget fidus i at betale for – specielt ikke når man kan få et hav af programmer der kan det samme.

Pris

ASUS MG248Q kan pr. 07-07-2017 forhandles til små 2000 kr. hvilket er en fair pris set udfra, hvad du får for dine surt optjente penge, og den segment den jagter.

Konklusion

ASUS MG248Q er et fint bud på en entry-level skærm til en førstegangskøber, som f.eks. en konfirmand der også skal investere i en PC og andet tilbehør samtidig. De 24” er meget subjektivt, hvor jeg selv hælder til en noget større skærm ala. 32” eller opefter – som dog også betyder en lidt anden prisklasse, specielt hvis man også vil have gaming features som lav responstid og hz med i købet. Det er lidt sjovt at tænke på at det ikke er så mange år siden at standarden hed 14”, hvor mange sidder med 27” i dag.

Med en pris der i skrivende stund ligger på lige omkring 2.000 er MG248Q godt med ift. til konkurrenter som BenQ XL2411, som har meget lign. Specifikationer på papiret – specielt hvis man fisker efter Freesync funktionaliteten. Vi lander på en score på 8,5 i dag.

PRIS: 2.009,- i skrivende stund

Godt

Simpelt og stilrent design

Gode features til prisen

Extra features/gimmicks som nogle vil kunne bruge

Freesync og 144hz for 2.000,-

Mindre Godt

Højdeindstilling kunne være højere

24” Føles måske en kende småt i dag

Conclusion

ASUS MG248Q is worth the look for an entry-level monitor aimed at first time buyers, such as students and would be gamers, who also have to invest in all of the other hardware as well. Whether 24" is spot on or too small is very subjectrive, where I personally lean towards something like 32" or more - which of course means a different price range given the same features like 144hz and G/FreeSync. It's funny to remember that not many years ago 14" was the standard for most people, where a lot of us use 27" or more today.

At a price of around DKK 2.000,- MG248Q is competitively priced compared to competitors such as the BenQ XL2411, which shares a lot of specifications on paper - especially if you want to utilize the Freesync functionality. ASUS takes home a score of 8,5.

Good

Simple and stylish design

Good features at this asking price

Extra features/gimmicks that some might demand

Freesync and 144hz at DK 2.000,-

Less Good

Height adjustment could go higher

24" feels a tad small in todays market