Samsung frigiver en 14 meter Onyx Cinema LED skærm

Den ville nok fylde de fleste stuer til bristepunktet, og springe rammerne for hardwarebudgettet. Vi taler om Samsungs nye 14 meter Onyx Cinema LED skærm, som producenten har sendt ud via en af Beijings biografer.

Den ville nok fylde de fleste stuer til bristepunktet, og springe rammerne for hardwarebudgettet. Vi taler om Samsungs nye 14 meter Onyx Cinema LED skærm, som producenten har sendt ud via en af Beijings biografer. Der er tale en opgradering fra deres første Onyx Cinema LED skærm på ”sølle” 10 meter eller 33,6 feet. Deres nyeste udspil udvides altså til 10 meter eller 33,6 feet.



Samsung fortæller:



“Our new Onyx display reflects a momentous step for the industry, as we usher in the next generation of cinema around the globe,” said Seog-gi Kim, Executive Vice President of Visual Display Business at Samsung Electronics. “We’re excited to partner with Capital Cinema to help showcase the new industry standard for picture quality on the big screen.”



Samsung Onyx Cinema LED screens accommodate virtually any venue configuration while also delivering unparalleled picture quality, technical performance and reliability beyond that of traditional projector-based operations. The extraordinary display installed at Capital Theater combines 4K resolution, HDR picture quality and peak brightness level of 88fL — nearly six times greater than standard projector technologies. Onyx is also 3D-ready and Digital Cinema Initiatives (DCI)-certified, providing the flexibility to display a wide variety of content types"

Samsung