PUBLISHED : 2019-06-14 07:53:17

Samsungs massive The Wall TV er nu tilgængelig i en 292 tommer, 8K luksus version

Skulle du tilfældigvis lede efter et 292 tommer, 8K, HDR TV og tilfældigvis har vundet i lotteriet, har Samsung et fremragende bud på omtalte. Det koreanske firma har afsløret The Wall Luxury, en ny version af deres modulære MicroLED skærm, der kan tilpasses i forskellige formater.



Samsung introducerede først deres 146 tommers Wall TV på CES 2018, og på dette års event forklarede Samsung, at tekniske fremskridt i deres ”ultra-fine pitch semiconductor packaging process” havde åbnet mulighed for at lave en 75-tommers version samt en 219 tommers variant af tv'et.



Nu har Samsung så annonceret en ny version af The Wall: et passende navn til The Wall Luxury.



The Wall Luxury kan konfigureres fra en hjemmevenlig 73 tommer og 2K opløsnings model og helt op til 292 tommer i 8K, som ville dække en hel stuevæg i de fleste hjem. Det handler ikke bare om størrelse om opløsning på The Wall Luxury. Det enorme microLED TV leveres med AI-opskalering, en 120 Hz opdateringshastighed og Quantum HDR teknologi i stand til at håndtere en maksimal lysstyrke på 2.000 nits, hvilket alene må få mundvandet til at flyde i tykke stråler, hvad end du ser film, sportsbegivenheder eller spiller spil på The Wall Luxury.



Andre lokkende specs omfatter en dybde på mindre end 30 mm og et beslagfrit infinity design.



Det kommer også med Samsungs ambient mode, som gør det muligt for fjernsynet at vise billeder som kunst, fotos og malerier, mens det ikke er i brug. I betragtning af Wall Luxury's størrelse, bør dette være en særlig nyttig funktion, hvis du blandt andet vil have svigermor blæst op i 292 tommer.



The Wall Luxury vil være tilgængelig i hele verden fra juli. Prisen på topmodellen er stadig ukendt, men set ud fra prisen på selskabets 98 tommer, 8K-kompatible Q900 på $ 100.000, forventer vi 292-tommers modellen vil koste en formue.



