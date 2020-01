AUTHOR : Uber

Er skærme med høj opdateringsfrekvens prisen værd?

Hvis du leder efter en ny skærm, kan forvirringen nemt komme snigende set ud fra markedets massive udvalg af computerskærme. I de sidste fem år har den gennemsnitlige skærms funktionsliste taget til i format for at omfatte bedre paneler, højere opløsninger og flere input-mulighed og dertilhørende skærmteknologier. Men det kan være ret vanskeligt at finde ud af, om du faktisk har brug for alle disse smarte funktioner og smarte tiltag. Især hvis du ikke er gamer.





Sammen med forbedrede opløsninger som 4K, er et af de store salgspunkter for mange moderne skærme en høj opdateringshastighed. Ofte ser du computerskærme, der markedsføres som et panel på 120Hz eller 144Hz. Dette er blandt de mest forvirrende punkter for forbrugerne, fordi betegnelsen ikke giver meget forklaring, og i modsætning til de fleste forbedringer, indikerer angivelsen af framerates/opdateringshastighederne ikke noget om skærmens farvenøjagtighed eller opløsning.

Er et højere antal Hz ensbetydende med en bedre skærm? Eller er det noget helt andet du skal kigge efter, når du er på jagt efter en ny PC-skærm?





Hvad betyder Hz egentlig?

Folk antager ofte, at “120Hz” har noget at gøre med ydeevne, fordi det typisk minder meget om måden en processors frekvens er beskrevet. Faktisk dækker udtrykket over noget lidt anderledes. Opdateringshastighed, som er angivet i hertz.

Opdateringsfrekvens (refresh rate) er antallet af gange pr. sekund, hvorpå et display opdaterer sit billede.

Refresh rate er ikke den samme som frame rate. Refresh rate er en attribut på skærmen, mens frame rate er en attribut for de oplysninger, der sendes til den.

Hvis du kan køre et spil med 100 billeder i sekundet, kan du opleve en konkret fordel ved at spille det på en skærm, der kan opdateres så mange gange i sekundet. Men hvis du ser en film på en klassisk 24 FPS (frames per sekund), gør en skærm med højere opdateringsfrekvens ikke nogen forskel.





Bevægelsesopløsning

Hvis din computer kan spille et spil med en høj nok billedhastighed til at matche en 120Hz eller 240Hz-skærm, vil du opleve en mærkbar ændring i skarpheden i et bevægende billede på skærmen. Sløring sker på grund af, hvordan den menneskelige hjerne behandler det sæt af individuelle frames, som en skærm viser. Hjernen slører disse frames for at skabe og gengive et fornuftigt udseende bevægende billede, som hjernen er i stand til at tolke, men detaljer i billedet vil gå tabt undervejs.

En højere opdateringshastighed hjælper med at reducere sløret ved at give vores hjerner mere information at handle på, hvilket igen reducerer uskarpheden i billedet vi ser. I modsætning til computerhardware er vores hjerner imidlertid ikke alle fremstillet efter samme specifikation. Nogle mennesker bemærker forskellen mellem en 60Hz og 120Hz skærm med det samme, mens andre ikke kan se forskellen, og forskellen mellem 120Hz og 240Hz er endnu subtil end stadiet mellem 60Hz og 120Hz.

Igen er det meget afhængig af, hvad du laver på dit system. Gamers vil se skarpere visuals under hurtig handling, og det at bevæge en mus i kampens hede, kan virke som værende mere flydende sammenlignet med et mere typisk 60Hz display. Webbrowsing, når du hurtigt scroller ned ad en side, kan også fremstå mere flydende, men når du ser onlinevideoer og besvarer e-mails, vil du ikke opleve fordele.





Screen tearing

Da opdateringshastigheder og billedhastigheder er som at sammenligne æbler med pære, kan de ofte skabe bagvedliggende problematikker. Dette resulterer ofte i det man omtaler som screen tearing.

Screen tearing har en tendens til at ske, når en computers grafikkort rammer med en hastighed over opdateringshastigheden på skærmen, der er tilsluttet den. Fordi der gengives flere frames, end skærmen kan håndtere, kan der fremkomme halve frames på skærmen, hvilket viser sig som en åbenlys opdeling mellem to dele af den, hvoraf ingen af dem ser ud til at stemme overens med den anden. Det er et distraherende problem, som vi i den grad skal forsøge at eliminere.

I spil kan vi typisk komme over 100 FPS. Imidlertid opdateres et 60Hz display kun 60 gange i sekundet. Dette betyder, at gamere ikke fuldt ud drager fordel af den forbedrede opdateringshastighed, og her kan screen tearing forekomme, da skærmen ikke klarer at følge med de data, der sendes til den. Et 120Hz display opdateres dobbelt så hurtigt som et 60Hz display, så det kan vise op til 120 billeder i sekundet, og et 240Hz display kan håndtere op til 240 billeder i sekundet. Dette vil eliminere screen tearing i de fleste spil.

Frame sync teknologier som V-Sync, Freesync og G-Sync hjælper også med at forhindre screen tearing, men de har deres egne ulemper. V-Sync sætter høje krav til systemressourcer, og Freesync og G-Sync kræver i mellemtiden specifikke kombinationer af grafikkort og skærmhardware.

Refresh rate/opdateringshastigheden for en skærm har indflydelse på input lag. En 60Hz skærm har for eksempel aldrig en inputforsinkelse under 16,67ms, fordi det er den tid, der går fra en opdatering til den næste. Et 120Hz display halverer tiden til 8,33 ms, og et 240Hz display reducerer det yderligere til 4,16ms.

Faldende input lag med mindre end ti millisekunder synes muligvis ikke vigtigt, og for mange mennesker, selv gamere, er det ikke af den store betydning. Imidlertid kan input lag være værd at eliminere for competitive gaming eller for dem, der kan lide deres spil afvikles som flydende som muligt. Dette er endnu en gang et problem, som nogle mennesker lettere vil bemærke end andre.





Har du brug for en 120Hz eller 240Hz skærm?

Kort sagt, hvis du er gamer, vil vi hævde, at du ville se og opleve en større og mere åbenlyst fordel ved at skifte til en skærm med høj opdateringsfrekvens, end du ville gøre ved opgradering til 4K.

120Hz eller 144Hz skærme åbner for mere flydende, tear-free gaming med mindre input lag som følge.

Er du derimod ikke gamer, er det mindre vigtigt at skifte til et display med høj opdateringsfrekvens. Mens forbedringen i bevægelsesopløsningen er synlig, er fordelene ofte svære at bemærke. Fjernsyn, der også annoncerer paneler på 120Hz eller 240Hz, forbedrer bevægelseskvaliteten yderligere via indbygget billedprocessorer, der ændrer input, der sendes til dem. Mange kan tilmed tilføje frames, som effektivt hæver antallet af frame rate i det viste output.

Skærme har dog normalt ingen billedprocessorer; det sendte input er det, der vises på skærmen. Dette minimerer så også fordelene ved panelet, når du ser videoindhold. En forbedret opdateringsfrekvens garanterer heller ikke fjernelse af "ghosting", som typisk er fælles for LCD-skærme, der får bevægelige genstande til at efterlade en eller flere svage spor efter sig på skærmen. Læs mere om ghostning HER

At bruge penge på forbedret billedkvalitet snarere end forbedret bevægelsesydelse er normalt et bedre valg. Der er mange gode IPS-skærme på markedet, der er afhængige af 60Hz paneler, men ellers er overlegne end de fleste 120Hz skærme på markedet.





