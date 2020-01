AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-12-09 10:00

Gamer skærm: Guide til den bedste gaming skærm

At finde den perfekte gaming skærm er noget nær en umulig opgave. Den bedste skærm til dig afhænger af dine behov, det udstyr du spiller på, og endda til de specifikke spil, du skal spille.





De bedste gaming skærme har typisk hurtige responstider, der producerer meget begrænset motion blur, samt ekstremt lavt input delay for at sikre, at hvert tastetryk matcher det, der foregår på skærmen. I de senere år er der dukket nye spilteknologier, der drastisk har ændret måden vi spiller på. AMD's FreeSync og NVIDIA's G-SYNC leverer hurtig tear-free motion og hurtigere responstider er efterhånden blevet normen. Markedet budget mildest talt af computerskærme med en så bred vifte af funktioner, at det kan være svært at vælge.

I nedenstående video gennemgår vi nogle af de mange tekniske aspekter på skærmområdet.





I denne gaming skærm guide, lader vi vores ekspertise komme jer til gode – en ekspertise vi kan erhvervet os gennem mange år med test af produkterne og personlige erfaringer.





ASUS VG279Q

ASUS VG279Q er blandt de absolut bedste FreeSync gaming skærme på markedet. VG279Q leverer enestående performance i spil takket være en fremragende responstid, flicker-free baggrundsbelysning og lavt input delay. VG279Q fra ASUS har en hurtig 144Hz opdateringshastighed, og den understøtter FreeSync, selv når den er tilsluttet et nyere NVIDIA grafikkort.

Denne skærm har en oprindelig opløsning på 1920x1080, hvilket kan virke som et minus for mange seriøse gamere, da du ikke kan se finere detaljer i dine spil som du kan med en skærm med højere opløsning. På trods af dette leverer denne skærm en sprød billedkvalitet. Lysstyrke på VG279Q er god nok til, at blænding ikke bør opleves som et problem, og ligesom de fleste IPS skærme har den brede synsvinkler.

På trods af budgetprisen har denne computer skærm et anstændigt udvalg af yderligere features, herunder muligheden for at tilføje et crosshair til spil, der ikke har dette. Generelt er det en fantastisk gaming skærm, der bør tilfredsstille de fleste.

Specifikationer på ASUS VG279Q:



Størrelse: 27", Opløsning: 1920x1080, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD type: IPS, Variabel opdateringsfrekvens: FreeSync



ASUS VG279Q 27" kan findes til omkring 2500 kroner dags dato.



GIGABYTE AD27QD

Fristes du af du gaming performance på ASUS VG279Q, men jagter noget med en skarpere skærm med højere opløsning, kan Gigabyte Aorus AD27QD være en mulighed. Selvom AD27QD har dårligere ergonomi og dårligere Black uniformity end på VG279Q (evnen til at vise sort), kan AD27QD leverer en imponerende spiloplevelse og er funktionsrig med mange unikke features, inklusiv et unikt aktivt støjdæmpende system.

Samlet set er ASUS VG279Q en bedre FreeSync skærm, men 1080p opløsningen er ikke ideel for alle. Hvis du vil have noget med en højere opløsning, er Gigabyte Aorus AD27QD et bedre valg.

Specifikationer på Gigabyte Aorus AD27QD:

Størrelse: 27", Opløsning: 2560x1440, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD type: IPS Variabel, Opdateringsfrekvens: FreeSync

Gigabyte Aorus AD27QD kan findes til omkring 4500 kroner dags dato.





ASUS PG279QZ

ASUS ROG Swift PG279QZ er en G-SYNC gaming monitor. PG279QZ leverer en super overall resultatet spiloplevelse med en hurtig responstid, så bevægelse ikke bliver en begrænsning i hurtige spil. Det har en flicker-free baggrundsbelysning, og understøtter NVIDIA’s teknologi med ultra-low motion blur (ULMB) for endnu bedre resultat. ROG Swift PG279QZ har også ekstremt lavt input delay, så du kan reagere øjeblikkeligt på handlingen på skærmen.

Denne skærm leverer solid billedkvalitet samlet set med tilfredsstillende peak lysstyrke, gode betragtningsvinkler. ASUS ROG Swift PG279QZ har fremragende grå uniformity, men som de fleste IPS-skærme, performance den ikke perfekt i mørke rum, da der er en mærkbar bleeding, kan være distraherende i mørke scener i spillet.

ASUS ROG Swift PG279QZ kunne erstatte ASUS ROG Swift PG279Q. Disse to skærme er næsten identiske, så du bør jagte den billigste version på købstidspunktet. Alt i alt er dette en fremragende gaming-skærm og en alsidig desktop-skærm, når du ikke spiller.

Specifikationer på ASUS ROG Swift PG279QZ:

Størrelse: 27", Opløsning: 2560x1440, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD-type: IPS Variabel opdateringshastighed: G-Sync

ASUS ROG Swift PG279QZ kan findes til omkring 4500 kroner dags dato.



DELL S2716DG

Hvis budgettet bløder i forhold til ASUS ROG Swift PG279QZ, skal du i stedet kigge i retning af Dell S2716DG. Denne 27 tommer 1440p skærm er næsten lige så god som ASUS i spil, men er mindre alsidig, da den har dårlige betragtningsvinkler og dårligere uniformity. Til spil har den dog en god responstid, hvilket i næsten ingen mærkbar blur bag hurtigt bevægende objekter i spil.

Samlet set er ASUS ROG Swift PG279QZ en bedre G-SYNC gaming skærm, men hvis du vil have noget billigere og ikke har brug for alsidigheden, er Dell S2716DG et bedre valg og er næsten lige så god til spil.

Specifikationer på Dell S2716DG:

Størrelse: 27", Opløsning: 2560x1440, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD type: TN Variabel opdateringshastighed: G-Sync

Dell S2716DG kan findes til omkring 3700 kroner dags dato.





LG 34GK950F

LG 34GK950F-B er DYR, men en absolut high-end ultra wide gaming skæm. Fantastisk som gaming skærm generelt, og med en fremragende responstid, lav input delay og en valgfri option til indsættelse af black frame insertion for yderligere at forbedre bevægelserne i spil. 34GK950F-B leverer en lækker billedkvalitet med fremragende gradueringer, fremragende uniformity og gode betragtningsvinkler.

34GK950F-B skærmen fra LG understøtter AMD's FreeSync variabel opdateringsfrekvens (VRR) teknologi til en næsten tear-free gaming spiloplevelse. 34GK950F-B fungerer også med NVIDIA’s Adaptive Sync mode, men kun når tilsluttet via DisplayPort, og det skal aktiveres manuelt, da det ikke officielt understøttes.

Desværre er kvaliteten i mærke rum ikke optimale, som på alle andre IPS paneler – og især i mørke scener i spil. Her vil man kunne opleve bleeding i baggrundsbelysningen, og det sorte vil kunne opleves mærkende med grå accenter.

Det fratager dig ikke rollen som en overall fantastisk gaming skærm.

Specifikationer på LG 34GK950F-B:

Størrelse: 34", Opløsning: 3440x1440, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD type: IPS Variabel opdateringshastighed: FreeSync

LG 34GK950F-B kan findes til omkring 8300 kroner dags dato.



Samsung C49RG9

Et hop op i pris og størrelse, finder vi Samsung C49RG9 / CRG9. Denne massive 49 tommer skærm leverer en utrolig fordybende spiloplevelse. Det er en fantastisk gaming monitor generelt, med en fremragende responstid, lavt input delay og FreeSync support. Denne enorme skærm er dog ikke for alle, da den kræver et stort skrivebord, og ikke alle spil understøtter det super ultrawide aspektforhold.

Samsung C49RG9 / CRG9 det bedste super ultrawide alternativ til føromtalte LG 34GK950F-B – selvom den vil spænde hardwarebudgettet til bristepunktet for de fleste.

Specifikationer på Samsung C49RG9 / CRG9:

Størrelse: 49", Opløsning: 5120x1440, Opdateringsfrekvens: 120 Hz, LCD type: VA Variabel opdateringshastighed: FreeSync

Samsung C49RG9 / CRG9 kan findes til omkring 10.500 kroner dags dato.





ViewSonic XG2402

ViewSonic XG2402 er det sikre valg i budgetsegmentet inden for gaming skærme. Denne 24 tommer skærm leverer en fantastisk spiloplevelse med fremragende bevægelseshåndtering, lav input delay og en hurtig opdateringshastighed. XG2402 understøtter også FreeSync variabel opdateringshastighedsteknologi, også når den er tilsluttet et nyere NVIDIA grafikkort via DisplayPorten.

Blandt de gode områder på XG2402, finder vi til XG2402 håndterer reflektionshåndtering ganske habilt. Derfor vil XG2402 performance godt i lyse omgivelser. Denne skærm har også god ergonomi, så du nemt kan placere den i den perfekte position eller endda dreje den efter ønske til multi-skærmopsætning.

Desværre er dette ikke den mest alsidige skærm på markedet, da den har et begrænset kontrastforhold, lidt skuffende betragtningsvinkler, og 1080p opløsningen kan være for begrænsende for nogle brugere. På trods af disse mangler er det en fantastisk spillemonitor til en meget lav pris.

Specifikationer på ViewSonic XG2402:

Størrelse: 24", Opløsning: 1920x1080, Opdateringsfrekvens: 144 Hz, LCD type: TN Variabel opdateringshastighed: FreeSync

ViewSonic XG2402 kan findes til omkring 2100 kroner dags dato.