Blue Microphones Raspberry USB mikrofon

Dagens test er med udgangspunkt i Blue og deres nyeste mikrofon, Raspberry, der er noget så sjældent som en USB mikrofon, med iOS i tankerne, da den kan bruges som portabel studiomikrofon sammen med en iOS enhed. Læs med i dagens test, for at se hvad Raspberry mikrofonen kan.

Blue er en kendt spiller på markedet inden for mikrofoner og hovedtelefoner. Dagens test er med udgangspunkt i deres nyeste mikrofon, Raspberry, som er en USB mikrofon, som også kan bruges på farten med Apple enheder. Kort sagt, så er den smart i en fart!

Vanen tro, bliver Blues produkter præsenteret på den mest stilrene måde, og Raspberry mikrofonen er ingen undtagelse. På forsiden finder vi et billede af Blue Raspberry USB mikrofonen, og på bagsiden er der relevant produktinformation på engelsk.

Når man åbner kassen, bliver Raspberry flot præsenteret på en trone, klar til at tage i brug. Jeg er personligt vild med at alt er gennemtænkt ned i mindste detalje, selv præsentationen af deres produkter, når de pakkes ud. Det er bare lækkert at se på.

I kassen finder vi følgende:

Blue Raspberry USB mikrofon

USB til micro USB kabel

Lightning til mikro USB kabel

Bærepose

Adapter til mikrofon arm

Brugervejledning

Specifikationer:

Transducer: Electret kondenser, 14mm

Opsamlingsmønster: Unidirektionel

Bit dybde: 16-bit/24-bit

Sampling rate: 44.1/48 kHz

Frekvensgang: 20 Hz – 20 kHz

Justerbart gain: 0 to +40dB

Maximum SPL: 120 dB SPL (THD: 0.5% 1kHz)

Mount: 1/4" diameter (standard kamera mount)

Mikrofon stand adapter: 5/8-27 thread (standard mikrofon stand mount)

Hovedtelefon jack: 3,5 mm

Hovedtelefon impedans: 32 ohm

Dimensioner, mikrofon: 46,75 mm x 58,5 mm x 147,5 mm

Vægt: 272,3 g

iOS kompatabilitet: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro (9.7-inch), iPad Pro (12.9-inch), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini, iPad (4. generation), iPod touch (6. generation), iPod touch (5. generation)

Design og test:

Raspberry betyder hindbær, og det er klart at se hvorfor Blue har valgt dette navn til deres delvist hindbærfarvervede USB mikrofon. Mikrofonen har små dimensioner, og kommer med en fastmonteret fod, der kan drejes om bag mikrofonen, når den ikke er i brug. Farveskemaet er overvejende mat rød-lilla, som et hindbær, med accenter i krom på foden, siden og mikrofon gitret. Den hindbærfarvede del er lavet i læder, der er betrukket på underdelen af mikrofonen, både foran og bagpå. Det ser godt ud og føles eksklusivt.

Størrelsen på Raspberry er, når den står i sin fulde højde, er knap 15 cm, og den er hverken dyb eller bred. Den samlede vægt lander på kun 272 gram, hvorfor den er let at have med i tasken, til et LAN, eller hvis der skal arbejdes med lidt bedre lyd, end en smartphone eller tablet er i stand til at optage.

På hver side af mikrofonen finder vi et drejehjul i grå plast, der ikke er ulig konturerne på et hindbær, hvor man kan justere henholdsvis gain på mikrofonen, og volumen på hovedtelefonerne der kan tilkobles bagpå, hvis man vil monitorere sine optagelser.

På bagsiden finder vi en mikro USB indgang, til at forbinde enten PC eller Apple-enhed via de medfølgende kabler, samt en indgang til et par hovedtelefoner via et 3,5 mm jackstik. Under bunden finder man fødder i gummi, der hjælper med et bedre greb når den står, men det isolerer også mod mindre vibrationer fra den overflade mikrofonen står på.

Blue lægger sig tæt op af tidligere tiders design, og så alligevel ikke. Foden er indbygget, og der mangler et decideret shockmount til mikrofonen. De har designet Raspberry således at man ikke er i tvivl om at den kommer fra Blue, men alligevel helt anderledes fra Yeti og Snowball. Den har en buet front, med kanter på siderne, og et design der er mere retro i udtrykket, end tidligere serier af mikrofoner. Og det mener jeg ikke som en dårlig ting. Den falder godt ind på ethvert skrivebord, uden at fylde for meget.

På fronten, under mikrofon gitteret, finder vi et Blue logo. Mikrofonen kan dreje omkring 45 grader i aksen, så den kan peges mod brugeren. Som prikken over i’et, finder vi et status lys på fronten, der indikerer hvornår mikrofonen er aktiv, og rød når mikrofonen er på mute. Det er et meget enkelt og intuitivt setup.

I brug skal mikrofonen blot tilsluttes via det medfølgende kabel til enten din PC, eller Apple enhed. Der er ikke brug for yderligere driverinstallation på en PC. På højre side kan man justere Blue Raspberry mikrofonens gain med 0 til 40 decibel, og det er også her man kan mute mikrofonen, ved et enkelt klik på knappen. Et klik mere, så er mikrofonen endnu engang aktiv.

På bagsiden er mini-jack indgangen, så man kan lytte til det mikrofonen optager i real-time. På venstre side af mikrofonen er der en volume-drejeknap, som styrer lydniveauet på hovedtelefonerne man tilslutter, præcis på samme måde som for mikrofonen.

Mikrofonen er designet til at have med på farten, og dermed også et mere mobilt segment, til podcasting, gennem primært Apple enheder. Vi har selvfølgelig også testet den hertil, og mange af de samme ting gør sig gældende for PC, som også gør sig gældende for den mobile brug af Raspberry mikrofonen.

Når den er tilsluttet en iOS enhed via det medfølgende kabel, er man klar til at gå i gang med sine podcasts, eller mere mobile studieoptagelser.

Raspberry bliver drevet af en cardioid kondensator mikrofon, med en A/D konversionsrate på 16- og 24 bit, ved henholdsvis 44,1 kHz og 48 kHz. Raspberry kommer med Blues Internal Acoustic Diffuser teknologi, som minder om den diffusion man oplever i et professionelt studio til lyd. IAD hjælper ifølge Blue Microphones med at lyden kommer til at lyde klarere og mere tilstedeværende, uanset hvor man bruger den henne, og man undgår på den måde oplevelsen af en meget rungende lyd fra store lokaler.

Lydoplevelsen af Blue Raspberry er lige så god, som den er nem at sætte op. Vi har primært testet den på en PC, hvor vi har snakket i Skype, og spillet lidt online spil, så vi er kommet omkring forskellige VOIPs.

Lydkvaliteten er i top, og den distancerer sig klart i forhold til headsets med boom mikrofoner, og præsterer flot i forhold til Blues andre mikrofoner, Yeti, Snowball og Blackout Spark. Pick-up mønstret er dog klart bedst, når mikrofonen peger direkte mod brugeren. Raspberry filtrerer fint støj fra, og muligheden for at øge mikrofonens gain manuelt er kærkomment. Jeg er personligt vild med det enkle design og den høje brugervenlighed der er med Raspberry mikrofonen. Det er plug’n’play når det er bedst. Man er klar til kamp på 30 sekunder. En af de ting man straks lægger mærke til, er den klarhed som man fremstår med. Oplevelsen er at lyden er mere tilstedeværende, når man optager i større lokaler, eller udenfor i det åbne. Man får den samme nærhed, som hvis man sidder foran mikrofonen og taler.

Mit eneste reelle kritikpunkt ved Raspberry lyder på at de to drejehjul på siden af mikrofonen føles unødvendigt billig. Resten af mikrofonen er udført i læder og aluminium og har en helt anden følelse af kvalitet. Det er en lille ting, men ærgerligt. Derudover vil jeg også have ønsket at det ikke bare er en bærepose der følger med til at transportere mikrofonen, men et etui der beskytter bedre, når den nu er designet til at have med på farten.

Pris:

Vi har været en tur forbi PriceRunner og fundet en pris til jer. Sættet med Blue Raspberry mikrofonen har et prisskilt på 1749,00 .- DKK inklusiv fragt. Vil du læse mere om mikrofonen eller andre Blue Microphones produkter, kan du klikke på banneret herunder.

Konklusion:

Blue Raspberry er ikke en mikrofon for alle, men det er en mikrofon som alle kan bruge. Den er designet til podcasts, YouTube og som en mikrofon i studiekvalitet, som man kan have med på farten, i jagten på den næste store nyhed, filmklip eller optagelse af en fed live event. Der er dog det lille aber dabei, at den er lavet til PC, samt iOS enheder, og dermed ikke officielt understøtter Android. Men ud fra hvad vi har kunnet læse os til, virker den også med en USB-C adapter, det har vi dog ikke haft mulighed for at teste.

Designet er alt det vi kender fra Blue Microphones. Det er lækkert med lækkert på. Hindbærfarvet læder, en kondenser mikrofon i studiekvalitet, og et design der fordrer portabilitet. Den indbyggede fod er et lækkert plus, så man kan bruge den hvor end man befinder sig.

Prisen på Raspberry er det eneste deciderede minus, for den ligger i cirka samme prisleje som deres andre kondensatormikrofoner, der efter min mening leverer lidt bedre, både på lyd og udseende. Og man betaler i den grad for Raspberry, der med et prisskilt på knap 1800,00 DKK er en høj pris at betale for en USB mikrofon. Men er man blogger, YouTuber, podcaster eller arbejder meget med lyd on-the-go, så er Raspberry et sikkert valg og et godt kort at stå med på hånden.

IAD teknologien i Raspberry gør det der er tilsigtet, og sikrer en mere nærværende lydoptagelse, der ikke skaber en klang af lyde der bevæger sig rundt i store lokaler. Det er en lækker feature, der gør at den kan bruges både i skrivebordsafstand, til gaming eller konferenceopkald gennem video, eller til interviews på farten, som en reporter ville bruge den. Blue leverer kvalitet med Raspberry, også selvom man må betale for det. Det er en rigtig god portabel mikrofon som Blue har præsteret med Raspberry, og vi runder af med en karakter på 8 ud af 10.

Pros:

Design

Brugervenlighed

Materialevalg

Portabilitet

Cons:

Pris

Plastikknapper på siden virker billige

Kun PC/iOS kompatibel