AUTHOR : Simon Köslich

PUBLISHED : 2018-08-30 05:23:09

Blue Yeti Nano USB-mikrofon

Blue Microphones er uden tvivl en vigtig aktør inden for lyd. Det være sig deres high-end headsets eller deres mikroner, så mange gamere, streamere podcastere benytter sig af. I går frigav Blue Microphones et nyt familiemedlem, Blue Yeti Nano, og Tweak.dk er klar med en test af deres nye USB-mikrofon.

Blue Microphones har i nyere tid etableret sig som en af de stærkeste brands inden for lyd. Det er især deres Blue Yeti mikrofoner, der sælger som varmt brød til gamere, streamere, podcastere og andre folk, som ønsker at optage bedre lyd end gennemsnittet. I dagens test tager vi et kig på deres nyeste mikrofon Blue Yeti Nano, der som navnet antyder, er en mindre udgave af den ultra populære Blue Yeti.

Vi starter vanen tro med vores videopræsentation.

Lad os starte med at få alt det tekniske på på plads.



Specifikationer



• Power Required/Consumption: 5V 150mA

• Sample Rate: 48kHz

• Bit Rate: 24bit

• Capsules: 2 Blue-proprietary 14mm condenser capsules

• Polar Patterns: Cardioid, Omnidirectional

• Frequency Response: 20Hz - 20kHz

• Sensitivity: 4.5mV/Pa (1 kHz)

• Max SPL: 120dB (THD: 0.5% 1kHz)

Headphone Amplifier

• Impedance: >16 ohms

• Power Output (RMS): 130mW THD: 0.009%

• Frequency Response: 15Hz – 22kHz

• Signal to Noise: 100dB

Dimensions - mic with stand

• L : 4.29" (10.9cm)

• W: 3.78" (9.6cm)

• H: 8.31" (21.1cm)

• Weight: 1.39lbs (0.63 kg)



Systemkrav:



PC:

• Windows 7, 8.1, 10

• USB 1.1/2.0/3.0*



MAC:

• macOS (10.10 or higher)

• USB 1.1/2.0/3.0*



Et nærmere kig

Blue Yeti Nano er lillebroren til den ultra populære Blue Yeti mikrofon. Den er ca. 8 cm lavere end sin storebror og vejer under halvdelen af Blue Yeti. Blue Microphones påstår selv, at den lille Nano på trods af sin størrelse stadig leverer samme lydkvalitet som storebroren. Vi har testet den grå (Shadow Grey) udgave af Blue Yeti Nano og senere på året bliver den også lanceret i blå (Vivid Blue), mineralrød (Red Onyx) og guld (Cubano Gold).

Blue Yeti Nano er en kondensator mikrofon med cardioid eller omnidirektionelt optagemønster. I cardioid mode opfanger mikrofonen kun lyd der kommer forfra, og filtrerer dermed uønsket støj fra. Denne mode egner sig bedste til situationer hvor der kun skal optages lyd fra én enkelt person, som f.eks. når man streamer eller vil optage musik fra én enkelt person.

Omnidirektionel mode tillader derimod mikrofonen at optage ligeligt hele vejen rundt og egner sig rigtig godt til at optage lyd med flere involverede personer eller instrumenter. Det kunne f.eks. være situationer hvor man sidder og optager en podcast med flere personer omkring et bord, og hvor mikrofonen er placeret i midten. Med andre ord, så er det muligt selv at bestemme den mode, som passer bedst til ens eget behov. Blue Yeti Nano har en knap på bagsiden, der gør det muligt at skifte mellem de to optagemønstre lige som man har lyst til. Over knappen sidder der to LED-dioder med symboler for de to optagemønstre.

Dioderne indikerer hvilken mode der er valgt.

Ud af æsken, som i øvrigt er virkelig godt polstret for at beskytte enheden mod stød og slag, er Blue Yeti Nano fuldt monteret med stand og klar til brug. Det er kun det medfølgende USB-kabel der skal tilsluttes, og så er mikrofonen klar til brug. Selve mikrofonen er monteret Blues egen Radius III stand af metal og plastik.

Den føles rigtig solid med en rigtig flot finish. Mikrofonen er skruet fast til standen med to skruer samt nogle gummiophæng, der fungerer en lille smule som stødabsorbering, så eventuelle slag i bordet ikke optages så voldsomt.

På forsiden af mikrofonen pryder Blue logoet mikrofonen og lige under det, er der placeret en volumenknap til at styre lydstyrken for eventuelt tilsluttede høretelefoner. Volumenknappen virker samtidig også som muteknap til mikrofonen, og et rødt eller grønt lys indikerer om mikrofonen er tændt eller slukket. På bagsiden finder vi skifteknappen til de forskellige optagemønstre og ellers ikke andet. På undersiden af mikrofonen finder vi en mikro-USB indgang til det medfølgende USB-kabel, et gevind til den medfølgende adapter, samt tilslutning til 3,5mm jackstik.



I vores test afmonterede vi mikrofonen fra sin stand, og monterede den på en mikrofonarm med den medfølgende adapter, der gør at Blue Yeti Nano kan monteres på mikrofonarme med både 1/4" og 5/8” gevind.

Blue Yeti Nano er den første Blue mikrofon der gør brug af Blues nye app, Sherpa. App’en giver brugeren mulighed for at indstille volumen, optagemønster og afspilningsvolumen til tilsluttede høretelefoner på mikrofonen. Desuden er det også igennem Sherpa app’en, at man med tryk på en enkelt knap kan opdatere mikrofonens firmware. App’en indeholder også en lille beskrivelse af de enkelte optagemønstre, hvis man skulle komme i tvivl om hvilken der er optimal til ens eget behov. Mikrofonen fungerer 100% uden app’en.



Konklusion

Lyden fra Blue Yeti Nano er imponerende for en mikrofon i denne størrelse og ikke mindst prisklasse. I vores test har mikrofonen vist at den er i stand til at opfange en klar lyd uanset om der blev hvisket, fløjtet, råbt, skreget eller bare talt almindeligt i den. Blue Yeti Nano er bygget i lækre kvalitetsmaterialer, så den både føles godt og er lækker at se på.



Lyt til vores lydtest her:

Blue Yeti Nano

Mute knappen på mikrofonen kender vi efterhånden, men den er i min bog stadig et kæmpe plus, så jeg f.eks. som streamer ikke skal mute både mit voice program og min stream hvis det skulle blive nødvendigt, men at jeg kan gøre det med én knap på mikrofonen. Det er desuden rart at der er mulighed for at skifte optagemønster direkte på mikrofonen. Jeg savner dog lidt at jeg kan indstille mikrofonens gain direkte på den, i stedet for volumenkontrol af en lydenhed, som jeg ikke tilslutter gennem min mikrofon alligevel.

Sherpa app’en er god til at holde firmware opdateret, mens alt andet virker lidt ligegyldigt. Det er muligt at skifte optagemønstre i app’en, men mikrofonen skal stå eller hænge meget uheldigt, hvis ikke man skal kunne nå den fysiske knap på bagsiden. Indstilling af volumen (gain), ændrer blot den samme volumen, som Windows også ændrer, hvis man går ind i lydindstillinger.

Desuden oplevede jeg problemer med registrering af Nano’en, hvis jeg havde den deaktiveret under Playback devices i Windows’ volumenkontrol. Dette er en ting man lige skal være opmærksom på. Jeg savner muligheden for at kunne lytte til lyden som mikrofonen optager for bedre at kunne indstille den. Sådan en funktion ville gøre app’en mere brugbar end blot endnu et sted jeg kan justere volumen.



I bund og grund en rigtig god mikrofon der gør hvad den skal og med en solid ydelse. Den vejledende udsalgspris på 949,- er fair, taget i betragtning at man får en lille mikrofon med næsten lige så god ydelse som sin storebror.



Sammenlignet med Razer Seiren X, som vi også har testet her på Tweak, og som kun er en lille smule mindre og koster ca. 750,-, føles de sidste 200,- givet godt ud. Man får bedre lyd og en følelse af bedre kvalitet over hele linjen. Sammenligner man med den større Blue Yeti, som kan købes for ca. 1100,- og dermed kun 150,- mere, er det svært at argumentere imod at ofre de sidste penge, og købe den helt store pakke.

Den noget mindre fysiske størrelse gør Blue Yeti Nano langt bedre egnet til at blive transporteret rundt, hvilket i mange tilfælde kan være grund nok, til ikke at opgradere til en Blue Yeti. En lækker detalje i Blue Yeti Nano er nemlig, at den kan foldes sammen under transport, hvilket gør den ca. 5 cm kortere.



Det flotte design gør, at den ikke kun egner sig til gamerhulen, men også gør sig godt på et skrivebord i et professionelt kontormiljø.



Pros:

• Flot design

• Lækre materialer

• Lækker lyd til prisen



Cons:

• App’en er ikke helt hvor den skal være endnu

• Jeg savner mulighed for at kunne indstille gain direkte på mikrofonen



Score 9/10

Great product award