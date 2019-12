AUTHOR : Kasper Duelund Jensen

PUBLISHED : 2017-09-09 12:13:19

Bose annoncerer Bluetooth-højtaler

Populariteten på Bluetooth-højtalere er skudt i vejret. Nu forsøger Bose med sin nyeste opfindelse at hoppe med på succesen.

Populariteten på Bluetooth-højtalere er skudt i vejret. Nu forsøger Bose med sin nyeste opfindelse at hoppe med på succesen.

Bluetooth-højtalere kan i dag fås i flere forskellige varianter og størrelser. Hvis du dog specifikt er ude efter en lille og kompakt enhed, så ville det bestemt være en ide at kigge på Bose.

Virksomheden har nemlig netop annonceret den såkaldte Bose SoundLink Micro Bluetooth-højtaler.

Den nye højtaler er et produkt fra den populære SoundLink-serie, og som navnet fortæller, så er der oven i købet tale om den mindste højtaler fra Bose nogensinde.

Bose har skabt en højtaler, der på trods af sin lille størrelse kan tilbyde op til seks timers spilletid uden at blive opladet.

Hvis det lyder som et produkt for dig, så skal du regne med at betale en pris på 110 dollars. Udgivelsen vil finde sted den 21. september.