Creative Sound Blaster X AE-5 Lydkort

Creatives primære produktområde, er uden tvivl lydgrej på trods af at vi for nyligt også stiftede bekendtskab med et tastatur fra producenten. Denne test går dog tilbage til rødderne, da vi skal kigge på deres spritnye Sound Blaster X AE-5 lydkort, som ud over at være spækket med lækre lydkomponenter, også har indbygget RGB lys. Klik ind på testen og få alle detaljerne og vores vurdering!

Sidste gang vi kiggede på et produkt fra Creative, hilste vi på det første tastatur de nogensinde havde fremstillet. I denne test går vi tilbage til rødderne, og kigger på et produkt i det segment som har gjort Creative til dem de er i dag – jeg snakker selvfølgelig om lyd.

Vi skal denne gang hilse på deres nyeste high-end lydkort, Sound Blaster X AE-5, som udover at kunne levere både optisk og analog lyd, også har et andet trick i ærmet. Hvad dette er, samt hvordan lyden og ikke mindst softwaren er, er alt sammen noget vi skal se nærmere på i denne test. Inden vi når der til, skal vi dog altid en tur forbi de tekniske specifikationer og features, inden vi hilser på selve produktet.

Specifikationer og features

Vi har været et smut forbi producentens hjemmeside, og opsamlet alle de rå facts på Sound Blaster X AE-5 lydkortet.

Lydprocessor: BlasterX Acoustic Engine

Tilslutning: PCI-Express x1 slot

Strøm: Kræver 1x Molex (Aurora RGB lys)

Dimensioner: 145 x 20 x 128 mm

Tilslutning: 7.1 mini-jack setup, mikrofon og optisk TOSLINK

Crystal Voice: Ja

Scout Mode: Ja

Hovedtelefons forstærker: 16-600 Ohm

Kompatibel med Windows 7 og frem

Anbefalet til: Spil og Hjemmeunderholdning

Unboxing – hvad får man med?

Lad os tage et nærmere kig på kassen som Sound Blaster X AE-5 lydkortet kommer i. På fronten finder vi et stort billede af selve kortet, samt en masse features listet op. Bagsiden derimod, er blot en masse tekst i form af de forskellige features der tilbydes.

Når kassen åbnes op, mødes vi af synet af endnu en kasse med Sound Blaster X logoet. Med denne kasse af vejen, finder vi selve Sound Blaster X AE-5 lydkortet pakket ind i en antistatisk pose og omringet af blødt skum. Inde i kassen finder vi alt tilbehøret til kortet. Lad mig liste op hvad man alt får med i kassen:

Creative Sound Blaster X AE-5 lydkort

Diverse papirer

30 cm lang RGB LED strip

Kabel for tilslutning af RGB strip

Det medfølgende RGB lys har dobbeltklæbende tape monteret på bagsiden for let montering.

Et nærmere kig på Sound Blaster X AE-5 ude og inde

Med styr på både specifikationerne og tilbehøret, er det blevet tid til at vende blikket mod selve lydkortet. Det første jeg bemærkede da jeg tog Sound Blaster X AE-5 ud af den antistatiske pose var hvor tungt det faktisk var. Metalhuset som går hele vejen rundt på den ene side af kortet, er utrolig tyk og i lækker kvalitet. Påtrykt finder vi naturligvis Sound Blaster X logoet.

Bagsiden på Sound Blaster X AE-5 er en smule speciel, da denne er en blanding af sort og hvid med et mønster. Bemærk desuden det højre hjørne med den gullige tekst. Denne er en del af det indbyggede RGB LED lys, som vi kigger nærmere på senere.

Lad os kigge lidt på hvilke stik og tilslutninger vi finder på Sound Blaster X AE-5. I bagenden om man vil, finder vi et Molex strømstik, samt stikket der gør det muligt at tilslutte frontpanel stikkene i dit kabinet. Såfremt du ikke ønsker at benytte den inkluderede RGB LED strip, behøver du ikke at tilslutte Molex strømstikket.

I den modsatte ende af kortet, finder vi udgangene der gør det muligt at have lyd ud. Udover fem 3.5 mm mini-jack stik, hvoraf fire af dem er til lyd ud, og den sidste til mikrofon, finder vi også en optisk TOSLINK port såfremt man ønsker fuld digital lyd.

På siden er der stikket til RGB LED strippen, samt endnu et Sound Blaster X logo som kan lyse op.

Inden vi kigger nærmere på softwaren og test delen, tager vi et hurtigt kig under motorhjelmen. Ved at løsne syv skruer, kan det bagerste PCI-beslag samt metalhuset tages af, og man får nu selve printpladen at kigge nærmere på.

Oppe i det højre hjørne, finder vi hele fem RGB dioder placeret langs en gullig firkant på printpladen. Denne firkant kan dioderne lys igennem – en ting vi vender tilbage til lidt senere. Alle 3.5 mm mini-jack stik er guldbelagte, og der er brugt kvalitetskomponenter over hele linjen. Der er to custom Creative chips placeret på printpladen sammen resten af de lækre komponenter. Byggekvaliteten er gennemført hele vejen igennem fra printplade til metalhus, stik med videre – det er lækkert at se!

Softwaren – Sound Blaster Connect 2

Det sidste stop inden vi når til test delen er naturligvis softwaren. Denne er en stor del af et hvert moderne lydkort, da det er denne der giver muligheder for at tilpasse lyden helt som man måtte have lyst til – men er det også tilfældet med Sound Blaster X AE-5?

På det første billede herunder ser vi den første menu man bliver mødt af, når man starter softwaren Sound Blaster Connect 2 op. Her er der en masse forskellige lydprofiler at vælge i blandt, og du kan desuden også tænde og slukke for de fleste funktioner. Ønsker du der i mod at ændre på dem, skal du en tur ind på de andre menuer, som vi også kort vil gennemgå.

Sound undermenuen, byder sjovt nok på flere muligheder for at tilpasse den lyd der bliver skudt ud af lydkortet. Det første punkt herinde, er en god gammeldags equalizer, som vi alle kender. Acoustic Engine gør det muligt at tilpasse flere aspekter i lyden såsom bas, hvordan stemmer gengives, surround effekter og mere. Hvor Scout 2.0, som er den sidste del af sound, er en feature hvor du kan parre op med den smartphone, og få en slags radar som gør det muligt at ”se” hvor lydende kommer fra når du spiller. Dette er dog en ting jeg personligt forbinder lidt med snyd.

Under Voice, er det som navnet angår, muligt at ændre lidt på de indstillinger der har med mikrofoner at gøre. Du kan blandt andet slå ekko, støjreducering og andre features til/fra, eller lege med de sjove effekter, som kan få din stemme til at lyde som en alien, robot eller andet.

Bemærk dog at denne feature selvfølgelig KUN virker såfremt din mikrofon er tilsluttet Sound Blaster X AE-5 lydkortet – USB headset er no go.

Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle finde et menupunkt på et lydkort, der havde noget med lys at gøre, men den er god nok. Herinde er det muligt at tilpasse Sound Blaster X logoet og RGB LED stripsen uafhængigt af hinanden, og vælge mellem en masse forskellige effekter, hastigheder og selvfølgelig også farver. Jeg giver en demonstration af lyset senere under test delen.

Setup-menuen er stedet, hvor du kan vælge hvilken højttaler konfiguration du har tilsluttet, eller om du benytter dig af et headset eller andet. Det er desuden også muligt at fortælle lydkortet, hvilken type højttaler man bruger – fed detalje. Du kan sågar få Sound Blaster X AE-5 selv til at kalibrere lyden, hvis du skulle have lyst til dette.

Sidste stop inden vi skal have gennemgået hvordan lyden rent faktisk er i Sound Blaster X AE-5 lydkortet, er punktet settings. Her kan du vælge sprog, gendanne og vælge om softwaren skal starte op sammen med computeren. Bemærk at softwaren skal køre i proceslinjen for at lyseffekterne træder i kraft, da de indbyggede dioder i lydkortet ellers blot er røde og RGB LED stripsen ikke kører.

Vi snupper lige et sidste billede af Sound Blaster X AE-5 lydkortet med den inkluderede RGB LED strip monteret, inden vi smider det i computeren og går i gang med at lytte. Skulle jeg kritisere noget her, ville det være placeringen af stikket til det medfølgende RGB lys. Det havde givet mere mening at placere stikket i bagenden nede ved Molex stikket i min optik. Med det sagt, springer vi til testen herunder!

Testen – Lydkvaliteten

Det er nu blevet tid til at vi skal se nærmere på, eller skulle man sige lytte til hvordan Sound Blaster X AE-5 lydkortet lyder. Min test gik ud på at sammenligne, om der var nogen hørbar forskel fra at bruge Sound Blaster X AE-5 lydkortet kontra det indbyggede SupremeFX kort i mit ASUS Zenith Extreme X399 bundkort, som også har en særdeles high-end chip monteret. Til testen brugte jeg mit trofaste 2.1 Argon Audio setup, samt et par Blue LOLA hovedtelefoner, som du kan finde vores test af HER.

Argon Audio 6340A højttalerne og SUB840-BK subwooferen som blev brugt til testen.

Lad os starte med at med testen med mit 2.1 Argon Audio setup. Som nævnt valgte jeg ganske enkelt at sammenligne Sound Blaster X AE-5 med det indbyggede lydkort på mit bundkort, for at se om der overhovedet er noget at hente ved at købe et eksternt lydkort hvad angår lydkvaliteten.

Creative skriver på deres hjemmeside, at den maksimale lydkvalitet er 32-bit ved 384 kHz, men jeg kunne kun få kortet til at køre ved 32-bit 96 kHz umiddelbart. Efter at have snust rundt i indstillingerne længe nok, fandt jeg dog ud af at man skal ind i setup menuen i Sound Blaster Connect 2 og indstille lydkortet til Direct HP mode. Derefter var det muligt at gå ind i lydindstillingerne i Windows og rette til 32-bit ved 384 kHz - lidt mere besværligt end forventet, men det løste problemet.

Efter at have lyttet til en masse forskelligt musik og skiftet jack-stik imellem de to kort løbende, stod det klart, at der ikke var meget forskel i lyden. Dette siger lidt om hvor langt vi er nået når det kommer til integrerede lydkort på highend bundkort. Lydkortet på mit Zenith Extreme bundkort er også i sin egen liga, det det er en modificeret ALC1220 chip der er indbygget - som i den grad giver AE-5 kamp til stregen!

Hvis du ønsker at have fuld kontrol, og tilpasse lyden HELT som vil have den, vinder Sound Blaster X AE-5 dog uden tvivl. Sound Blaster Connect 2 softwaren har et ton af muligheder, både forudindstillede profiler, men også equalizer og alt hvad man ellers måtte ønske sig – styring af RGB lyset selvfølgelig også, dyrk lige billederne herunder.

Min næste sammenligning var med Blue LOLA hovedtelefonerne, hvor jeg forventede at Sound Blaster X AE-5 ville skinne og dominere over det indbyggede SupremeFX kort med sin indbyggede hovedtelefon forstærker på op til hele 600 Ohm! Blue LOLA er dog kun 42 Ohm, så er på ingen måde så krævende som mange andre high-end hovedtelefoner. Jeg tyggede mig igen igennem en masse musiknumre lænet tilbage i stolen med øjnene lukket – fuld fokus!

Her var der absolut ingen tvivl om at Sound Blaster X AE-5 viste tænder, selvom jeg gerne havde set at forskellen var større. Der var lidt mere ”overskud” i lyden, og den var mere åben når Sound Blaster X AE-5 lydkortet blev brugt, kontra SupremeFX som dog også lød rigtig flot. Der er ingen tvivl om at det indbyggede lydkort ville blive sat alvorligt på plads, hvis vi havde at gøre med et par hovedtelefoner på flere Ohm. Så burde du smide over tusind kroner efter et eksternt lydkort som dette? – lad os konkludere!

Pris

I skrivende stund d. 30/10 2017, kan Sound Blaster X AE-5 lydkortet findes på nettet til omkring 1100,- DKK. Dette er forholdsvis mange penge for et lydkort, men hvis man tænker over hvilke features der tilbydes kan den til dels retfærdiggøres. Forstærker til hovedtelefoner på op til 600 Ohm og RGB lys – what is not to like? Klik HER for at komme til en prisoversigt med Sound Blaster X AE-5.

Konklusion

Vi skal have sat de sidste ord på vores test af Sound Blaster X AE-5 lydkortet, og hvilken fornøjelse det har været at have dette kort forbi testbænken. Det er sjældent at vi tester lydkort her på siden, og det er også et ret svært produkt at anmelde, da vi alle opfatter lyd forskelligt. Med det sagt, så har Creative skabt et virkelig lækkert high end lydkort med Sound Blaster X AE-5, som vil kunne tilfredsstille ethvert behov, hvadend man spiller, eller bare elsker at lytte til musik.

Sound Blaster Connect 2 giver en masse indstillingsmuligheder for både højttalere og mikrofoner, hvilket er lækkert at se. Der er naturligvis også fuld kontrol over det indbyggede RGB LED lys, samt den medfølgende strip som man også får med i kassen. Byggekvaliteten er i top, og designet er pænt og anonymt hvis man ser bort fra bagsiden, som har hvide detaljer, som måske ikke er alles smag. Her havde jeg personligt hellere set en helt sort bagside, eller sågar en bag plade.

Lækker lydkvalitet, mange indstillinger, og ikke mindst en dedikeret forstærker til hovedtelefoner på op til 600 Ohm, er grundende til at jeg vælger at belønne med et flot 9-tal samt vores Great Product award. At give over tusind kroner for et lydkort er mange penge, men man får i den grad også noget for dem både på lydsiden, men også det visuelle – RGB lys baby!

Godt

Software med et hav af muligheder

Indbygget RGB lys + inkluderet RGB strip

16-600 Ohms hovedtelefon forstærker

Op til 32-bit ved 384 kHz lydkvalitet!

Både analog og optiske udgange

Lækkert design og byggekvalitet

Knap så godt

Er en halv dyr investering

Semi-hvid printplade (for nogen)

Score: 9 + Great Product award