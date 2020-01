AUTHOR : Jan Blaszkevizc

Creative Sound BlasterX Kratos S5

Det er ikke kun tastaturer, mus og kabinetter der er udstyret med RGB lys længere. Creative er klar med deres Kratos S5 2.1 højttalersæt som ud over at have en effekt på maksimalt 120 watt, også har indbygget RGB lys i højttalerne. Hvordan dette ser ud, og ikke mindst hvordan højttalersættet rent faktisk lyder, har vi kigget nærmere på.

Der var engang, hvor Creative kun fremstillede lyd produkter, men den tid er nu ovre. Vi har både kigget på tastaturer og andre gamer relaterede produkter fra dem, og i dagens test, skal vi se nærmere på et højttalersæt med indbygget RGB lys.

Navnet er Kratos S5, og bag dette gemmer der sig et 2.1 højttalersæt som har en samlet effekt på 60 watt RMS, og kommer med en 6.5” subwoofer. Det der gør dette sæt specielt er dog det indbyggede RGB lys i højttalerne, samt USB-tilslutning, hvilket betyder at alt kan tilpasses efter dine ønsker via den inkluderede software.

Hvad dette betyder, hvordan højttalersættet tager sig ud og ikke mindst lyder, er alt sammen ting vi skal se nærmere på i denne test. Lad os starte ud med at få det tekniske på plads, og dernæst kigge nærmere på hvad man får med i kassen!

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Creatives danske hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer på Kratos S5 højttalersættet. Disse er listet op herunder, enjoy:

Type: 2.1 aktivt setup

Subwoofer dimensioner: 306 x 220 x 260 mm

Vægt subwoofer: 3.4 kilo

Højttaler dimensioner: 198.5 x 118 x 120 mm x2

Vægt per højttaler: 0.8 kilo

Tilslutning: USB eller 3.5 mm jack-stik

Effekt: 2x12 watt + 1x36 watt RMS (60 watt RMS total/120 watt peak)

Frekvensgang: 55-20.000 Hz

Basenhed: 6.5”

Mellemtone/diskant enhed: 4”

Lydformat: 24 bit / 96.000 Hz via USB

Systemkrav: Windows 7 eller over, Mac OS X 10.6.8 eller over – 1x USB 2.0 port

Unboxing – hvad får man med?

Lad få taget et nærmere kig på kassen til Kratos S5 højttalerne, så vi kan få dem pakket ud. På fronten finder vi et stort billede af selve højttalersættet, samt nogle features listet op såsom effekten og RGB lys. På bagsiden er der listet features op på flere forskellige sprog, hvis man skulle være til den slags.

Når kassen åbnes i toppen, mødes man af nogle billeder som viser hvordan højttalerne skal sættes op. Dette er faktisk super smart gjort af Creative, da alle kommer til at se dette når de pakker højttalerne ud, og der derved ikke er nogen tvivl om hvordan tingene skal tilsluttes – selvom det nu er ret ligetil, selv uden teknisk snilde.

Med det hele ude af kassen, kan vi danne os et overblik over hvad man får med. Ud over de to små højttalere og subwooferen, finder vi en bunke papirer, et strømkabel og USB-kabel til tilslutning, det er sådan set det. Selvom det også er muligt at tilslutte Kratos S5 med 3.5 mm jack-stik er dette ikke inkluderet i kassen. Med andre ord, regner Creative med at du enten selv har et, eller bruger USB-kablet hvilket også giver mest mening, da du på den måde kan styre RGB lyset – mere om dette senere.

Et kig rundt om højttalerne og subwooferen

Lad os tage en tur rundt om Kratos S5 højttalersættet som det næste. Vi starter ud med at kigge nærmere på de to små højttalere. Byggekvaliteten er ikke noget at prale af, og højttalerne føles ret billige især med deres meget lave vægt på blot 0.8 kilo per styk. Kablerne er fastgjorte til selve højttalerne og har et stik der mest af alt minder om det til en gammel mus eller tastatur. Normale højttalere ville blot bruge en plus og en minus pol, men eftersom der er indbygget RGB lys i højttalerne, skal der selvfølgelig flere kabler til.

Selvom kassen til de små højttalere er fremstillet i træ/finer, er hele fronten og bunden der giver dem en vinkel fremstillet i billig plastik. Nederst finder vi LED RGB baren, som giver højttalerne et glow under fronten. Det er også hernede vi finder et påtrykt Sound BlasterX logo i hvidt/rødt.

Enheden på 4” som både skal stå for diskant og mellemtone, er gemt væk bag et metalgitter og har en brunlig farve. Rundt om enheden finder vi højglansplastik for at give et mere eksklusivt look. Men som enhver anden blank overflade er denne også utrolig glad for støv og fedtede fingre.

Med de to højttalere til siden, er det nu blevet tid til at kigge nærmere på subwooferen som også huser den indbyggede forstærker til hele sættet. Ligesom på de to højttalere, finder vi her også et Sound BlasterX logo på fronten i hvidt/rødt. Der er også en stor basreflex port på fronten, der tillader basenheden at ånde og lyde større end den reelt er. Volume controlleren er permanent fastgjort til subwooferen, vi vender tilabge til denne om et øjeblik.

I bunden af subwooferen finder vi fire fødder der løfter den op fra gulvet. Dette er en nødvendighed, eftersom at det er her nede at basenheden er placeret. Kratos S5 sættet er udstyret med en 6.5” enhed som har en 36 watt RMS forstærker bag sig. Enheden har et forholdsvis bredt kantophæng i forhold til sin størrelse, hvilket burde sikre stor membranvandring = hårdtslående bas der kan flytte luft. Om dette også gør sig gældende i praksis, får vi at se eller rettere høre lidt senere.

På bagsiden af subwooferen, finder vi panelet til den indbyggede forstærker. Hvis vi starter i toppen, finder vi her en stor drejeknap, denne er til at justere bassens styrke. Den røde og hvide RCA port er til analogt input, og det samme er det lille grønne jack-stik. Det lilla og lysegrønne stik der ligner det fra gamle tastatur og mus, er hvor de to satellithøjttalere tilsluttes. Nederst finder vi micro-USB-stikket og strømstilslutningen samt en knap der lader højttalerne gå i auto-sleep eller være konstant tændt. Kablet der permanent er fastgjort, er som nævnt til volume controlleren, lad os se nærmere på denne.

Den store runde drejeknap med Sound BlasterX logo er til at tænde/slukke for højttalersættet, samt styre volumen. Når højttalerne er tændt, lyser en lille diode rødt og slukker sammen med højttalerne. Drejeknappen har en god følelse og minimal modstand, hvilket sikrer præcis justering af lydstyrken. Det er også muligt at tilslutte mikrofon eller headset direkte til denne controller via de to indbyggede jack-stik.

Inden vi går videre til softwaren, snupper vi lige to hurtige billeder af Kratos S5 sættet som helhed, med gang i lyset og det hele. Jeg vil kalde designet for en blanding af diskret og ”gamer” look. Den sorte farve går man aldrig galt i byen med, men de store Sound BlasterX logoer og metalgitteret foran enhederne gør at højttalerne mister lidt af deres anonyme udseende. Om dette er godt eller skidt, er absolut en smagssag.

Softwaren – Creative Sound Blaster Connect

Lad os løbe hurtigt igennem softwaren til Kratos S5 højttalerne, så vi kan snakke omkring hvordan de rent faktisk lyder. Sound Blaster Connect, kræver 600 MB plads på din harddisk og giver adgang til at styre lyden, lyset og eventuelle tilsluttede mikrofoner. Når softwaren åbnes op, mødes vi af synet på det første billede herunder. Her har man adgang til forskellige forud konfigurerede lydprofiler som skal sikre at du får den absolut bedste lydoplevelse i dine spil. Personligt kan jeg dog ikke helt se meningen med dette, da jeg ALTID vil tage et headset på når jeg skal spille. Ikke desto mindre er det en fed detalje, om den er brugbar eller ej. Under ”Sound” kan du som menuens navn antyder, ændre på lyden i en equalizer og nogle af de forskellige teknologier Creative tilbyder – smart og lige til.

Hvis du tilslutter et headset til volume controlleren har du via softwaren, mulighed for at tilpasse og lege med lyden i din mikrofon. Du kan for eksempel komme til at lyde som en robot, ork eller lignende. Hvor vidt dette er brugbart i spil eller andet er ret begrænset, men det er en sjov detalje at have med. Lighting menuen er hvor du kan tilpasse RGB lyset i de to højttalere til dine ønsker. Der er en række forskellige effekter at vælge imellem, og du kan bestemme hastigheder, farver, retninger og meget mere. Med lyset kan du sidde dit personlige præg og få højttalerne til at matche resten af dit RGB lir. Dette var også mere eller mindre alt hvad softwaren tilbyder at spænende features. Du kan naturligvis også skifte sprog, søge efter opdateringer og mere, men dette er ikke spændende. Så i stedet springer vi nu videre og tager en lytter til Kratos S5 sættet!

Testen – Lyden og RGB lyset

Vi er nu nået til det sidste punkt inden vi når konklusionen, det er blevet tid til at lytte og ikke mindst kigge på højttalersættet. Kratos S5 tilbyder noget så sjovt som indbygget RGB lys i de to højttalere, hvilket kan kontrolleres igennem softwaren som vi allerede har kigget på. Selvom det ikke har nogen indvirkning på lyden, skal det alligevel lige nævnes her i test delen. Der er en masse forskellige effekter at vælge imellem, således at du nu ikke kun skal nøjes med at matche dit tastatur og mus, nu kan højttalerne også være med. Det er dog ikke dette der skal afgøre hvorvidt højttalere er noget værd, det er selvfølgelig lyden. Lad os derfor sidde nogle ord på denne.

Til dagligt bruger jeg et par Argon Audio 6340A højttalere kombineret med en SUB840, også fra Argon Audio til mit skrivebords setup. Her har vi også at gøre med et 2.1 sæt, præcis lige som Kratos S5 – dog til næsten den dobbelte pris. Ikke desto mindre har jeg alligevel valgt at sammenligne de to sæt op mod hinanden. Får man virkelig dobbelt så god lyd ved at smide dobbelt så mange penge? Til mit Argon Audio sæt bruger jeg naturligvis det indbyggede lydkort på mit Asus Zenith Extreme X399 bundkort, mens at Kratos S5 tilsluttes via USB. Jeg valgte ikke at bruge nogen form for equalizer på nogle af de to højttalersæt, for at teste hvordan de lød ”flat” og out of the box.

Som altid bruger jeg en bred række af genre for at finde både stærke og svage sider. Alt fra rock, pop til hardstyle røg på højttalerne. Da jeg jo er vandt til lyden i mit Argon Audio setup, ved jeg også hvordan det ”skal lyde” så at sige. Hvis vi starter med bassen på tværs af de forskellige genrer, så overraskede den lille 6.5” enhed i Kratos S5 sættet mig positivt. Sammenlignet med den større 8” enhed i Argon Audio sættet, var det imponerende hvor meget luft den lille enhed kunne flytte. Der er tale om to forskellige bas konstruktioner, hvor Kratos S5 bassen er med basreflex port og Argon Audio er et lukket kammer. Den åbne konstruktion i subwooferen til Kratos S5 gør at den kan lyde mere voldsom, end den reelt er så at sige, dog mister man en lille smule præcision. Med 36 watt RMS bagved enheden på 6.5” vil jeg sige at Creative har gjort et rigtig fint stykke arbejde med subwooferen, som overall klarede det flot. Jeg oplevede på intet tidspunkt at det var nødvendigt at skrue subwooferen op på mere end 60-70%. Men hvordan er resten af lydbilledet så?

Her skal vi vende blikket mod de to små højttalere til skrivebordet. Her har vi at gøre med to højttalere på hver 12 watt RMS, som er udstyret med én 4” enhed hver. Denne enhed skal både spille mellemtone og diskant, hvilket jeg var lidt skeptisk ved, da en større enhed (over 1.5”) typisk ikke gengiver de høje frekvenser så præcist som dedikerede diskantenheder. Dette var også hvad jeg kunne konkludere efter at have lyttet til en række forskelligt musik ved forskellige lydstyrker og sammenlignet med Argon Audio sættet, som jo har dedikerede diskanter i højttalerne. Lyden var på ingen måde dårlig i Kratos S5 højttalerne, men sammenlignet direkte, manglede der i den grad detaljer og klarhed i lyden – forskellen var meget stor. Med det sagt, så ville dette umiddelbart ikke være noget man bemærker hvis man ikke sammenligner direkte med et sæt hifi højttalere.

Kratos S5 spiller ganske lækkert og med et overall godt lydbillede, der mangler bare de sidste detaljer i lyden. Lidt justering i softwaren kan hjælpe på det, men det kan aldrig komme på højde med et par højttalere med dedikerede enheder til de forskellige frekvenser. Vi skal dog huske på at prisen for Kratos S5 er den halve af mit Argon Audio setup, og har man det i mente får man faktisk ret meget for sine penge. Sættet kan spille voldsomt højt, har god bas, indbygget RGB lys og masser af funktioner i softwaren til finjusteringer – what is not to like? Dette blev de sidste ord i vores test del, lad os få konkluderet!

Pris

I skrivende stund d. 02/03 2018 kan Sound BlasterX Kratos S5 sættet findes hos diverse danske forhandlere til omkring 1200,- DKK. Dette er en ganske acceptabel pris for et 2.1 højttaler setup i den kaliber som vi her har haft med at gøre. Overall lækker lyd, imponerende bas og ikke mindst USB-tilslutning og indbygget RGB lys er blot nogle af de ting Kratos S5 tilbyder. Sidder du klar med kortet og er klar til at handle, kan du klikke HER og komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljer på Kratos S5 sættet kan naturligvis findes på Creatives danske hjemmeside. Klik blot på banneret med deres navn herunder, og bliv sendt direkte til deres site.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af Kratos S5 højttalersættet fra Creative Sound BlasterX. Det er altid en udfordring at teste højttalere, da vi alle opfatter god lyd forskelligt. Dette var også hvorfor jeg valgte at køre mine tests uden brug af equalizer, da vi derved ikke ”farvede” lyden men blot fik den ligesom Creative ønskede det fra fabrikken. Overall er lyden i Kratos S5 sættet ganske god, og især bassen skiller sig ud. Den lille 6.5” enhed på 36 watt RMS kan pumpe imponerende mængder luft på trods af sin beskedne størrelse. Kombineret med to satellit højttalere med hver deres 4” enhed, har man et ganske fint lydbillede, som dog lige mangler det sidste når det kommer til detaljerne i lyden sammenlignet med et rigtig 2.1 hifi sæt.

Med indbygget RGB lys er vi også oppe til 2017/18 standard – selvom jeg havde aldrig troet det skulle finde vej til højttaler systemer, men hvorfor ikke? Sound Blaster Connect softwaren giver mulighed for fuld kontrol over både lyd og lys på en meget simpel og intuitiv måde, hvilket er et klart plus. Eftersom at Kratos S5 tilsluttes med USB-stik betyder det også at det er underordnet hvilket lydkort du har i din computer, du vil altid få den samme gode lyd. Dette kombineret med at kunne spille imponerende højt og have flere plusser ned minusser på listen, gør at vi ender på en samlet score der hedder 8/10. Kratos S5 er et fornuftigt højttalersæt til gameren, der lige mangler RGB lys i det sidste og stadig ønsker lækker lyd til pengene i minimal indpakning.

Godt

Kompakt system med stor lyd

RGB lys i begge højttalere

Fuld kontrol via Sound Blaster Connect softwaren

Kan spille højt og med fin bas

USB tilslutning = bedst mulig lyd uanset lydkort

Overall fin lydkvalitet…

Knap så godt

… dog med lidt mangel på detaljer/klarhed

Byggekvaliteten kunne være bedre

Score: 8