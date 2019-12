AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2017-01-31 07:31:00

Creative Soundbar - Sound BlasterX Katana

Creative har meldt sig på markedet med en ny soundbar, der blandt andet brillerer med features som virtuel Immersive 7.1 surroundlyd, 24-bit HD lyd og RGB LED. Soundbaren er designet og navngivet efter det klassiske japanske samuraisværd; Katana.

Creative har eksisteret i IT verdenen i rigtig mange år, og undertegnede husker til dags dato stadig, da han fik sit første Sound Blaster 16 lydkort med hjem til at erstatte den for længst udtjente PC speaker. Den dag i dag har mange ting ændret sig, men Creative er stadig med i kampen, og i dag vil de gerne have Tweak.dk redaktionen til at præsentere jer for Sound BlasterX Katana soundbaren. En soundbar med Virtual Immersible 7.1 Surround, 24-bit HD lyd og et RGB LED lysshow, der kan tilfredsstille enhver RGB nørd.

De tekniske specifikationer:

Sound BlasterX Katana, der som sagt er udformet efter det klassiske samuraisværd, er designet til at stå under ens PC skærm. Den er udstyret med fire enheder, hvoraf de to er 2,5" mellemtoner, der sender lyden opad og ud i rummet for at simulere baghøjttalere i et surroundsystem. De øvrige to enheder er 1,3" store diskanter, der sidder i fronten af barren og sender lyden ud i rummet. I subwooferen finder vi en 5,25" basenhed i en åben kasse med en stor basport i fronten til at sende lydtrykket ud i rummet.

Sound BlasterX Katana er udstyret med et RGB LED lys på undersiden, der har forskellige indstillinger alt efter det mode, som den er indstillet til. For eksempel er lyset "aktivt" og bevæger sig, mens lyset skifter farve. Indstiller man det derimod til at se film, er lyset dæmpet og stillestående for ikke at være generende.

Creative har med Sound Blaster serien alle dage henvendt sig primært til gamerne, og det gør de efter min mening også med Katana. Soundbaren er superlækker at se på, når den står under ens skærm i kampens hede. Grundet de mange tilslutningsmuligheder kan soundbarren også tilsluttes mange andre enheder, og den understøtter også eksterne headsets, hvis man har behov for at være mere stille i de sene nattetimer.

Står du overfor at skulle købe nyt lydudstyr i nærmeste fremtid, anbefaler vi som altid, at du slår vejen forbi PriceRunner.dk for at finde de bedste dagsaktuelle priser.

Sound BlasterX Katana med subwoofer kommer i en stor papkasse, hvor tingene er forsvarligt pakket ned i skumposer og flamingorammer. Kassen udstråler RGB belysning i stor stil, og der er vist ingen tvivl om, at man gerne vil fange gamernes interesse her.

Sound BlasterX Katana har et, efter min mening, elegant og fint design, og man ser meget tydeligt de to store mellemtoner, som sidder øverst på barren. Sværere er det dog at se de små diskanter, der er monteret på fronten. Sound BlasterX Katana skal egentlig ikke stå i denne position, men derimod skal den ligge ned. Jeg har blot placeret den i denne position, da man så nemmere kan se dens opbygning.

Tilslutningsmuligheder er der nok af, og vi kan faktisk tilslutte den til USB med et af de medfølgende microUSB-USB kabler. Derudover kan vi også benytte optisk SPDIF indgang, hvilket giver understøttelse af surroundlyd. Vi har også et almindeligt jackstik, og det er også muligt at tilslutte en USB flashpen med ens yndlingsmusik på. Soundbaren har også et indbygget Bluetooth 4.1 modul, så det er også muligt at benytte Spotify på telefonen og streame trådløst til Sound BlasterX Katana. Bluetooth aktiveres ved at holde powerknappen nede i kortere tid, mens soundbaren er tændt. Herefter vil Katana kunne søges via ens Bluetooth funktion og en parring er hurtigt i gang.

Det hele kan styres med den medfølgende fjernbetjening. Her er det muligt at skifte input, styre LED lyset eller skifte nummer, hvis man for eksempel hører MP3 musik fra en USB flashpen. Den indbyggede equalizer kan også tændes og slukkes med fjernbetjeningen.

Subwooferen fra Creative er på hele 5.25", hvilket egentlig er ganske godt for en soundbar, der i bund og grund er henvendt mest til gameren. Den er monteret i en åben kasse, hvor vi har selve driveren i siden bag et net. I fronten har vi en stor basport, der sender trykket fra subben ud i rummet for at give os et dybt og forhåbentligt hårdtslående lydbillede.

Der testes!

I testfasen vil jeg tage fat i forskellige testområder over en længere periode, så jeg virkelig kan få lov til at teste Creative Sound BlasterX Katana soundbar igennem. Det vil blandt andet foregå med en meget blandet playliste på Spotify og ikke mindst noget rent FLAC musik for at se, om det gør en forskel. Dernæst vil jeg benytte Katana, imens jeg ser et par forskellige actionfilm med nogle heftige scener, så vi kan få lov til at se, om den egner sig til det. Slutteligt vil jeg selvfølgelig spille en masse med Katana tilsluttet, eftersom det uden tvivl er dette segment, som Creative især gerne vil ind på med Katana. Katana bliver tilsluttet min PC via SPDIF indgangen, så vi får et optisk lydsignal ind, der understøtter diverse lydformater.

Musik:

Til musiktesten har jeg især anvendt Spotify men også enkelte FLAC numre for at se, om det skulle gøre nogen lytbar forskel. Sender vi rå lyd ind i Sound BlasterX Katana med equalizeren slukket, fandt jeg faktisk billedet en smule fladt. Til gengæld gør equalizeren et rigtig godt arbejde med at gøre tonerne klare, mens stemmerne brænder rent igennem med et fint og knivskarpt lydbillede. Så her må det absolut være at anbefale, at man som bruger aktiverer equalizeren til Spotify og FLAC musik. Jeg har i testperioden lyttet til mange forskellige genrer af musik, og fælles for dem alle er, at Katana fint kan klare at levere et tilfredsstillende resultat. Dog oplevede jeg, at der skulle skrues noget meget op for bassen, før den gav et tilfredsstillende punch. Selvfølgelig er Katana ikke i stand til at overtage feinschmeckerens 10.000 kroner dyre højttalere med knivskarpe bånddiskanter, men lytter du alligevel til Spotify, så bliver lyden alligevel ikke så skarp, at et sådant anlæg vil kunne bruge signalet til noget. Under musiktesten må jeg dog sige

Film:

Da Katana har optisk indgang, er det også muligt at sende både DTS- og 7.1 surroundlyd ind i soundbaren. Creative bryster sig blandt andet af, at Katana understøtter Dolby Digital surround, selvom det ganske vist er, hvad vi nok bedst kan kalde for simuleret surround, da vi ikke har de fornødne højttalere. Først og fremmest skal vi skynde os at sige, at Katana ikke er en erstatning for et reelts surround anlæg. Til gengæld overrumplede Katana mig faktisk med et overraskende godt lydbillede, da jeg satte mine BluRay film på og så blandt andet The Expendables på min 32" BenQ BL3201 skærm. Lydbilledet er fyldigt med en ikke alt for gennemtrængende bas, der nok desværre bare skyldes, at enheden ikke er større end 5.25". Jeg savner i hvert fald, at den slår noget hårdere igennem, uden at jeg skal skrue så meget op på basregulatoren.

Gaming:

I bund og grund er gaming nok det segment, der er mest interessant, og her har jeg testet primært med Battlefield 1, da det er Editors Choice, når det kommer til de dagsaktuelle spil. Her kommer Katana virkelig i sit es, og der findes ikke mange højttalersystemer, der kan leve op til det lydbillede, man oplever i gaming. Den virtuelle 24-bit surroundlyd giver en utrolig følelse af virkelig at være med i spillet, og lyden omklamrer dig virkelig. En rigtig fed oplevelse, der stadig mangler det ekstra punch på bassiden, men det er jo ikke fordi, at den er ikke-eksisterende. Der måtte bare gerne være lidt mere at tage af, uden at der skal skrues så meget på på soundbaren.

Aurora RGB LED:

Ved brug af equalizeren i Sound BlasterX Katana tilpasser lyset sig den funktion, man aktiverer. Blandt andet "danser" lyset i alle regnbuens farver, hvis den er indstillet til "Concert", der selvsagt skal anvendes til musik. Sætter man den til "Theatre", bliver lyset stillestående og dæmpet, så det ikke generer.

Pris

I skrivende stund, den 22. januar 2017, har det ikke været muligt at finde en pris i Danmark, men vi kan derimod finde en pris på 299,00 USD, hvilket cirka svarer til 2.000,00 DKK.

Ønsker I at læse om Creative Sound BlasterX Katana soundbar på Creatives hjemmeside, kan I klikke på banneret herunder.

Konklusion

Vi er nået til vejs ende i dette Creative review, og nu er tiden så kommet til, at der skal samles lidt tanker om Creative Sound BlasterX Katana soundbar. Creative har gerne villet bevæge sig hårdt ind i gaming segmentet. Det er der vist ingen tvivl om, og her kommer Katana også virkelig til sin ret. Katana klarer sig faktisk også ganske fint i både film- og musiktests, men især i gaming segmentet får man sig altså virkelig en overraskelse. Katana leverer et bredsspektret lydbillede, hvor man virkelig får følelsen af at være en del af spillet. I både film og musik leverer Katana også god lyd, men da undertegnede er lydentusiast, så har jeg også mine forventninger til lyden. Stereolyden bliver tilsidesat for et simuleret surroundmiljø, hvilket er en stor skam, da stereo er den eneste rigtige måde at høre musik på. I film ønsker vi surround, og det virtuelle miljø her gør også et godt stykke arbejde. Lyden er skarp, og tonerne står rigtig godt. Men det er ikke ægte surround. Eneste fællesnævner på den negative side er, at bassen godt måtte have været mere dyb generelt. Men nu skal det heller ikke lyde alt for negativt. Creative Sound BlasterX Katana leverer god lyd, og især til gaming sidder den lige i skabet. Samlet set får Creative sig derfor en score på 8,5 her i dag.

Godt:

Godt og skarp lydbillede på både mellemtone og diskant

Lækkert og stilrent design

LED lyset tilpasser sig lydtypen, og det kan også slukkes helt

Enkel Bluetooth tilslutning

Katana har optisk indgang

Knapt så godt:

Bassen måtte gerne være mere dyb

Prisen kan afskrække nogen

English summary:

We have reached the end of this Creative review and we will now have to gather some thought on the Creative Sound BlasterX Katana soundbar. There is no doubt in my mind that Creative have been aiming at the gaming segment and here Katana also does its job. The Katana will also deliver a nice result in both music and movies but its main segment really is gaming. Katana delivers a broad sound image where you really get the feeling of being in the game, so thumbs up, Creative! In both music listening and movies the sound is still good, but there are however the fact that a virtual surround cannot take the place of a good stereo signal for music or a spot on DTS-HD surround environment. Katana does do a great job with both but I will have to say here that nothing beats the real deal which makes gaming Katanas best segment. The only common fault in Katanas sound must be that I would have likes some more depht in the subwoofer without having to cranck up the bass controls so much. But to sum up I will award Creative with a score of 8.5 today.

Pros:

Good and sharp sound image on both the tweeter and midrange driver

Cool design

The LED lights adapts to the sound type and it can also be turned off

Simple Bluetooth connection

The Katana has optical input

Cons:

The subwoofer could have a harder punch

The price can seem a bit high for some

Score: 8.5