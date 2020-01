AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-04-26 07:16:00

Creative iRoar GO Bluetooth Højttaler

Kompakt design, stor lyd, 12 timers batteritid og ikke mindst IPX6 certificering. Det er blot nogle af de fede features som iRoar GO højttaleren fra Creative har at byde på. Vi har kigget den grundigt efter i sømmene og lyttet til et utal af musiknumre. Klik ind på testen og få alle detaljerne og vores vurdering af iRoar GO bluetooth højttaleren fra Creative!

Vi skal helt tilbage til 2014, hvilket var året vi første gang stiftede bekendtskab med en af Creatives Roar produkter. Nærmere betegnet var det deres SoundBlaster Roar SR20 vi så nærmere på dengang, som faktisk fik nogle rigtig fine ord med på vejen. Vi er nu i 2018, og der er sket meget de sidste fire år på teknikfronten. Det seneste skud på stammen hedder iRoar GO, og er netop det produkt vi skal se nærmere på i denne test.

I forhold til originalen har er størrelsen blevet 25% mindre, designet er opdateret og lyden har også fået en overhaling. Læs med når vi giver den nye iRoar GO bluetooth højttaler fra Creative et grundigt kig, og ser og ikke mindst lytter til om den er pengene værd!

Specifikationer og features

Traditions tro har jeg været en tur forbi producentens hjemmeside og fundet lidt oplysninger til jer. På Creatives danske side, fandt jeg både specifikationer, et par beskrivende billeder, samt en video til jer, der fortæller lidt om hvad vi kan forvente af iRoar GO højttaleren. Alt dette finder du herunder, enjoy:

Type: Bluetooth højttaler

Dimensioner: 54 x 192 x 97 mm (HxBxD)

Vægt: 810 gram

Modstandsdygtig overfor vand/støv: Ja, IPX6 certificeret

Bluetooth version: 4.2 (A2DP, AVRCP, HFP)

NFC: Ja, indbygget

Diskantenheder: 2x 1.5”

Basenhed/subwoofer: 1x2.5”

Passive radiatorer: 2 stk

Forstærker: 2 kanals (diskant/mellemtone og bas for sig)

Batteri: 5200 mAh med op til 12 timers musik

App kontrol: Ja, via Sound Blaster Connect

Understøttede platforme: Android og iOS

USB og Micro SD kort afspilning (både MP3 og FLAC)

Unboxing – hvad får man med i kassen?

Lad os som det næste tage et kig på hvordan Creative har valgt at præsentere iRoar GO højttaleren på butikshylderne, lad os med andre ord kigge på kassen den kommer i. På fronten af den sorte kasse, finder vi et stort billede af selve højttaleren, samt model navn og et par af specifikationerne. Bagsiden byder på flere specifikationer og features, hvis man skulle have lyst til at læse disse. Vi har dog allerede kigget på dem ovenover, så vi fortsætter og åbner kassen op.

Inde i kassen finder vi selve iRoar GO højttaleren pakket ind i en blød ”skum”- pose, eller hvad man kalder det materiale. Alt tilbehøret er vedlagt i siden. Lad os tage det hele ud af kassen, så vi lettere kan danne os et overblik over hvad man alt får med i kassen:

Creative iRoar GO bluetooth højttaler

Diverse papirer

Strømadapter med forskellige stik

USB kabel

Jack-adapter kabel

Rundt om iRoar Go og App’en

Man får hvad man har brug for i kassen, men heller ikke mere end det. En transport taske kunne have været lækkert at se til prisen, men man kan ikke få det hele. Det er nu blevet tid til at tage en tur rundt om iRoar GO højttaleren, og se nærmere på designet og knapperne Creative har implementeret. Hvis vi starter med et billede lige forfra og bagsiden, kan vi se at det meste af fronten består af et metalgitter som gemmer på de tre aktive højttalerenheder. På bagsiden er der også et gitter, som dog ikke er til lyd, men køling af de indre komponenter – det siger lidt om hvor meget power der er gemt i denne lille højttaler. Der er desuden også to aflange gummifødder i bunden, samt på den ene side. Du kan nemlig selv vælge om højttaleren skal ligge, eller stå på bordet.

Oppe i det venstre hjørne, er stedet hvor vi finder power knappen, volume ned/op, bluetooth parring/besvarelse af opkald og skift af input. Når højttaleren er tændt, vil powerknappen oplyses med grønt. På toppen finder vi endnu flere knapper i form af mediekontrol. Play/pause, frem/tilbage, optag og mix af sange har alle dedikerede knapper. Der er også en ROAR knap her oppe, som giver lyden et markant boost hvis den trykkes én gang. Trykker man endnu en gang aktiveres equalizeren, som kan tilpasses i Sound Blaster Connect App’en til smartphones – mere om denne senere.

Eftersom at iRoar GO er modstandsdygtig overfor vand og støv, betyder det også at alle stik er gemt væk bag gummiflapper. Bag den ene af de to flapper, finder vi en micro SD port, micro USB og normal USB port. Bag nummer to finder vi AUX in og lade stikket til den inkluderede strømadapter.

I hver ende af højttaleren har Creative elegant implementeret de passive radiatorer, som sammen med subwooferen på 2.5” skal levere bas. Det lyder næsten for godt til at være sandt, at en så lille enhed skal kunne give nogen form for bas, men dette ser vi alt sammen nærmere på inden længe. Vi giver dog lige Sound Blaster Connect App’en et nærmere kig først.

Efter en hurtig tur på Google Play havde jeg hentet Sound Blaster Connect App’en på min OnePlus 5 smartphone. Når den åbnes bliver man bedt om at tænde bluetooth hvis dette ikke allerede er aktiveret. Som det fremgår på det første billede herunder, var bluetooth allerede tændt, og iRoar GO var parret. Såfremt du måtte have et Micro SD kort eller AUX-stik tilsluttet, vil disse også fremgå her på dashboardet.

Ved at trykke oppe i venstre hjørne, får vi en oversigt over funktionerne i App’en. Source giver mere eller mindre sig selv, da du her kan skifte mellem de forskellige tilsluttede ting. SD card og USB drive er stedet hvor du kan kigge på hvilke filer der måtte være på de pågældende enheder, hvilket også er ret lige til og giver sig selv. Sound Experience er der imod en lidt anden historie, da det her er muligt at fintune lyden i iRoar GO helt efter dit ønske. Der er fire forud konfigurerede profiler, men du kan naturligvis også lave dine egne.

Der er også flere equalizer indstillinger som vi kender dem fra andre lydenheder. Du kan vælge en af disse og ændre helt ned til mindste detalje på hele frekvensbåndet. Der er både en kurve og slidere i bunden som gør det muligt at opnå den bedst mulige lyd muligt. Det er svært at forklare hvor mange funktioner der rent faktisk er at lege med i lydindstillingerne. Skulle du være nysgerrig kan du hente Sound Blaster Connect App’en i Google Play eller AppStore og lege rundt i den. Det kræver nemlig ikke selve højttaleren for at lege i softwaren, selvom det selvfølgelig gør det hele lidt sjovere. Under menuen ”Connect a speaker” kan du som titlen lyder, tilslutte en eller flere enheder og administrere dem. Som vi kan se på sidste billede herunder, har vi kun iRoar GO i oversigten.

Testen – Lyden og betjening

Sidste stop inden konklusionen er naturligvis vores test del. Her skal vi se nærmere på hvordan iRoar GO er at bruge og ikke mindst at lytte til. Parringen af højttaleren foregik smertefrit, og ligesom ved enhver anden bluetooth højttaler. Tænd for højttaleren, tænd bluetooth på din telefon og par – så enkelt er det. iRoar GO har dog også indbygget NFC hvis du ønsker at gøre det endnu mere enkelt. Ovenfor tog vi en tur rundt i App’en, og rodede i nogle indstillinger. For god ordens skyld vil jeg starte ud med at sige at lytte testen vi nu kaster os ud i, foregik ved equalizeren sat til standard/flat for at få en ide som hvordan iRoar GO lød ud af kassen.

Inden vi skal snakke mere omkring lyden, vil jeg dog først knytte nogle ord til betjeningen af højttaleren. Såfremt du kun bruger iRoar GO som bluetooth enhed er alt du behøver powerknappen, resten kan klares direkte på telefonen eller i App’en. Du kan naturligvis også bruge play/pause samt frem/tilbage knapperne til at styre din medieplayer, selvom disse nok mere er tiltænkt hvis du tilslutter et SD kort. Alle portene er gemt væk bag nogle gummiflapper som vi så tidligere, hvilket naturligvis er for at beskytte dem mod vand, hvorved iRoar GO har opnået sin IPX6 certificering. Det kan være lidt bøvlet at åbne og tilslutte ting her, så det er positivt at det er minimalt hvor meget disse skal bruges – såfremt man kun skal lade højttaleren op og ikke bruge mini-jack stik hver dag selvfølgelig. Med op til 12 timers uafbrudt musik er du godt kørende. Selvom den indbyggede USB port også kan bruges til at lade din telefon op, og derved gøre højttaleren til en powerbank, er det ikke noget vi vil anbefale. Med et output på blot 1 ampere, vil det tage evigheder at lade din telefon op, plus at det tapper batteriet så du ikke kan høre musik så længe.

Apropos musik, så lad os gå videre og snakke lidt om hvordan iRoar GO rent faktisk lød når den skulle lave noget. Jeg fandt som altid min trofaste musiksamling frem i form af en masse forskellige genre, med alt fra pop, rock til tungere musik som house og hands-up. Jeg brugte en god blanding af MP3, Flac og YouTube for at danne mig et overblik over hvordan iRoar GO klarede det overall. Allerede fra du tænder højttaleren og bliver mødt af velkomstlyden, er du ikke i tvivl om at denne højttaler er i stand til at spille imponerende toner. Lyd kan være meget svært at beskrive, plus god lyd også er noget vi alle har forskellige meninger om. Jeg prøver stadig at finde ord for hvordan denne højttalere spillede benene væk under mig. Jeg havde aldrig troet at jeg skulle opleve en bluetooth højttaler i denne størrelse, levere sådan en lyd som iRoar GO er i stand til – hold da helt k*** det er smæk på!

Ud over at være i stand til at spille imponerende højt uden at forvrænge eller brokke sig, lyder det også bare super godt og detaljeret. Der er virkelig godt sammenspil mellem de høje diskanttoner og midten af spektret i form af mellemtonen. Mange mindre bluetooth højttalere har ofte det problem at lyden bliver mudret/forvrænger når der bliver spillet højt, samt at diskanten kan være for dominerende. Dette var ikke tilfældet med iRoar GO, som leverede varen lige meget hvilken lydstyrke eller genre der blev afspillet. Basgengivelsen var også nærmest hvad jeg vil kalde ”latterlig”, ment på den positive måde. Jeg havde aldrig troet at jeg skulle opleve en så kompakt højttaler levere de mængder bas som denne kan! Hvis vi ruller op til specifikationerne igen, kan vi også godt få en ide om hvordan Creative har kunne opnå dette. Ved at udstyre højttaleren med hele to forstærkere, tre aktive højttalerenheder og to passive radiatorer er iRoar GO i stand til at flytte store mængder luft på trods af sin størrelse, og så længe der er nok ren effekt til enhederne kan de spille højt uden at forvrænge og det er netop hvad der sker her. Alt i alt er der ikke en eneste ting at sidde på lyden som iRoar GO leverer. Jeg sidder stadig med et smil på læben hver gang jeg tænder for højttaleren og rykker op for et musiknummer. Med de ord, er det blevet tid til at snakke pris og få rundet testet af med en konklusion.

Pris

I skrivende stund d. 07/03 2018 kan iRoar GO findes på nettet til omkring 1300,- DKK. Dette lyder måske som mange penge for en bluetooth højttaler, men hvis man tænker på hvilket teknologi der gemmer sig i den lille kasse og ikke mindst lyden, kan prisen godt retfærdiggøres i min optik. Du kan klikke HER for at komme direkte til prisoversigten med de forskellige forhandlere.

Alle detaljerne på iRoar GO kan desuden findes på Creatives danske hjemmeside. Klik blot på banneret nedenfor med deres logo, og bliv sendt direkte til deres side.

Konklusion

Der er sket meget siden første generation af Creatives Roar højttalere, som allerede dengang imponerede os. Med iRoar GO har Creative samlet alt deres erfaring og lavet den ultimative kompakte højttaler, som desuden kan klare vand takket være sin IPX6 certificering. Lad os opsummere hvad vi har fundet ud af, og beskrive hvilke indtryk denne højttaler gav os. Stilrent, minimalistisk og lækkert håndværk beskriver designet på denne højttaler meget godt. iRoar GO er fremstillet i en blanding af aluminium, metal og gummi hvilket både ser lækkert ud og føles lige sådan. Hvad end du ønsker at spille via bluetooth, USB, Micro SD eller sågar mini-jack så kan denne højttaler det hele. Hvis du smider et SD kort i iRoar GO behøver du ikke engang nøjes med MP3, da der også er understøttelse for FLAC som er musikfiler i betydeligt bedre kvalitet.

Men hvad med lyden? Der er ikke mindre end to forstærkere indbygget i denne lille højttaler. Ud over to mindre fuld tone enheder er der også en dedikeret subwoofer som arbejder sammen med to passive radiatorer i siderne. Som jeg sagde i test delen, er det svært at sidde ord på hvor godt iRoar GO er i stand til at spille, det skal nærmest opleves. Lydbilledet er gennemført, og den lyder meget større end den fysisk er. Via App’en kan du lave equalizer indstillinger og skifte mellem prækonfigurerede profiler. Du kan med andre ord tilpasse lyden helt som du har lyst til – og du bliver ikke skuffet.

Creative har virkelig skabt det tætteste vi kommer på den ultimative, men stadig kompakte bluetooth højttaler. iRoar GO er uden tvivl i min top tre over de bedste bluetooth højttalere jeg nogensinde har haft fornøjelsen af at lytte til. Det er blandt andet også derfor at vi lander på 9.5/10 samt vores Editors Choice award i dag. Der er masser af funktioner, kvalitet og vellyd i iRoar GO fra Creative – tommel op og en varm anbefaling herfra!

Godt

Kompakt og lækkert design

Imponerende lydbillede!

Kan spille voldsomt højt

IPX6 certificering

App med equalizer og andre funktioner

Support for NFC, USB, Micro SD med videre

Virker også som powerbank (5200 mAh delt)

Knap så godt

Prisen er i den høje ende men fair

Score: 9,5 + Editors Choice award