AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2019-03-15 05:50:00

Dali Oberon 3 Kompakt højttalere

Behøver højttalere være store og stå på gulvet for at kunne fylde et rum med lækker lyd? Ikke hvis man spørger den danske producent Dali. Vi vender igen blikket mod deres Oberon serie, og skal i denne test se nærmere på deres Oberon 3 kompakt højttaler. Med 7" bas/mellemtone enhed og samme diskant som i den store gulvmodel, tegner dette til at blive en lækker oplevelse.

Da Dali lancerede deres Oberon serie tilbage i 2018, kontaktede vi hurtigt HiFi Klubben og bedte om at få et sæt af topmodellen Oberon 7 til test. Denne højttaler endte med at imponere mig voldsomt, og forlod os med et 9-tal og en award. Vi er nu i starten af 2019 og skal igen på besøg i Oberon-serien. Denne gang skal vi se på den største kompakthøjttaler i serien kaldet Oberon 3. Vi har at gøre med en fuldvoksen højttaler til stander, reol eller lignende, som benytter samme 7” bas/mellemtone og diskantenhed som topmodellen.

Dali Oberon 3 samt Connect E-600 standere er udlånt af HiFi Klubben

Hvor mange features og power har Dali formået at pakke ned i det relativt kompakte kabinet som Oberon 3 kommer med? Dette ser vi nærmere på i denne test, hvor vi ud over højttalerne også har lånt et par standere så vi rigtig kan få den fulde oplevelse. Lad os starte ud med at få styr på det tekniske nedenfor, og dernæst tage en tur rundt om Oberon 3 højttalerne.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Dalis hjemmeside og fundet en række specifikationer og features på Oberon 3 højttalerne, som du finder listet op herunder. Der er desuden også tre billeder som henholdsvis beskriver SMC teknologien og den bas/mellemtone og diskantenhed der er brugt i højttalerne:

Type: Kompakt højttaler

Diskantenhed: 29 mm softdome

Bas/mellemtone enhed: 7” med træfiber membran og SMC-magnet

Delefrekvenser: 2.400 Mhz

Frekvensgang (-3dB): 47-26.000 Hz

Impedans: 6 Ohm

Følsomhed: 87 dB

Tilslutning: Skrueterminaler

B-wire muligt: Nej

Konstruktion: Basreflex

Dimensioner: 20.0 x 35 x 31.5 cm (BxHxD)

Vægt: 6.3 kg pr. stk.

Tilgængelige farver: Sort ask / Mat hvid / Lys Eg / Mørk valnød

Kabinet: Fremstillet i MDF med vinyl

Tilbehør: Manual, Gummifødder og frontgitter

Unboxing og en tur rundt om Dali Oberon 3 + Standere

Vi har nu fået introduceret hvilke højttalere vi skal kigge på, og er blevet meget klogere på dem rent teknisk. Næste skridt er derfor selvfølgelig at få dem pakket ud af kassen de kommer i. På fronten af denne finder vi selvfølgelig et billede af højttalerne, samt modelnavn og Dalis logo.

Begge højttalere kommer beskyttet i tyk flamingo og en stofpose således at de ikke kan tage skade under transport. Ud over selve Oberon 3 højttalerne, finder vi også en manual, et velkomstbrev og otte gummifødder med dobbeltklæbende tape – ingen spikes er altså inkluderet til Oberon 3, som vi så det ved de større Oberon 7 højttalere.

Vi finder dog det samme beskyttelsesskum omkring diskanten, med dertilhørende guide til hvordan dette fjernes. Det er dejligt at se at Dali igen har gjort hvad de kan for at minimere transportskader, selv på deres mindre og billigere modeller som Oberon 3 må siges at være. Vi har igen modtaget vores sæt i farven mørk ask. Men ligesom på de større Oberon 7, er der her også fire farver at vælge i mellem, hvor de tre andre er: Sort ask, Mat hvid og Lys Eg.

Lad os få begge højttalere ud af deres stofposer og transportbeskyttelsen fjernet, så vi rigtig kan få givet dem et kig. Designet er naturligvis identisk med de større Oberon 7 højttalere, hvilket betyder en frontbaffel i mat sort, mens at resten af højttalerne som nævnt er i farven mørk valnød. Fun fact er at Oberon serien er den nyeste og sidste serie fra Dali der kommer med deres gamle logo. Dali har nemlig valgt at ændre deres logo til noget mere moderne, med en anden font på deres tekst – om man kan lide det eller ej. Du kan tjekke deres nye logo ud øverst i denne test. Personligt er jeg mere fan at det gamle logo.

Med frontstoffet afmonteret, kommer den karakteristiske bas/mellemtone enhed med træfiber membran til syne, som længe har været et kendetegn på Dali højttalere. Oberon 3 benytter den samme 7” enhed med SMC-magnet system som vi finder i de større Oberon 7, hvilket er lækkert at se. Hvad angår tilslutningen på Oberon 3, finder vi solide skrueterminaler som også tillader brugen af banan og spadestik.

Jeg var lidt skuffet over at se et skævt klistermærke på bagsiden af det Oberon 7 sæt jeg havde til test, så det var dejligt at se at begge klistermærker på Oberon 3 sættet sad som de skulle. Som jeg nævnte i min test af storebrødrene til disse højttalere, har Dali flyttet dele af deres produktion til Kina, hvilket også er hvorfor at de nu kan tilbyde deres SMC-teknologi i betydeligt billigere højttalere – Dette er ganske fint med mig, så længe kvaliteten er hvor den plejer!

Om man kan lide træfiber membranerne eller ej, kommer man ikke udenom at Oberon 3 er en stilren og lækker højttaler at se på. Se blot de tre billeder herunder med de to højttalere sammen. Den mørke træfarve sammen med den sorte front og det mørkegrå frontstof spiller perfekt sammen i min bog. Skulle den mørke træfarve (mørk valnød) ikke være dig, er der som nævnt hele tre andre farver at vælge i mellem. Du bør med andre ord kunne finde noget i din, eller måske nærmere konens smag?

Lad os kort zoome ind på de monterede enheder i Oberon 3. Bas/mellemtone enheden benytter som nævnt Dalis patenterede SMC-teknologi, som gør at enheden er utrolig let og kan arbejde effektivt, med minimal forvrængning og effekttab. Diskanten er en stor 29 mm softdome enhed, som er nyudviklet til netop Oberon serien, og gør at denne serie har helt sin egen lyd som vi fandt ud af i min Oberon 7 test. Det skal blive spændende at se hvad disse kompakte højttalere er i stand til at levere når de bliver spændt for forstærkeren.

Inden vi helt når der til, er der dog et enkelt stop vi lige skal tage først. HiFi Klubben var nemlig så venlige at de sendte et par af deres Dali Connect E-600 standere sammen med Oberon 3 højttalerne. På den måde skulle jeg ikke selv finde noget at stille dem på – good guys. Disse skal selvfølgelig lige samles, så vi tager jer lige på en kort og hurtig tur omkring dette også. Nedenfor ser vi kassen som standerne kommer i. Vi har modtaget den sorte udgave, da vores højttalere har en mørk farve. Standerne findes også i hvid hvis man er mere til dette.

På de to billeder nedenfor, ser vi alt indholdet der kommer i kassen. Ud over delene til at samle standerne med, finder vi to sæt fødder, og skum til under højttalerne. Det ene sæt fødder er lavet i gummi, mens at de andet sæt er i lækkert børstet aluminium – valget er naturligvis helt dit eget. Det samme gør sig gældende for skummet til under højttalerne.

Samlingen er yderst simpel og foregår ganske simpelt ved at man skruer den tynde stang fast i basen, smækker metalrøret ned over og dernæst skruer en skruefast i toppen – og bum så er man færdig. Der er desuden hul hele vejen igennem standeren, således at man kan trække sine kabler inde i den, for at få et mere stilrent look i stuen, eller hvor man nu har højttalerne og standerne stående. Nedenfor de færdige standere – også med plante (medfølger ikke).

Jeg valgte at montere fødderne i aluminium, da jeg ganske enkelt syntes at de så lækrest ud og gav det fedeste look. Hvis du har ”bløde” gulve, kan det være at du bør montere gummifødderne i stedet for – valget er som sagt helt dit eget.

Inden vi springer videre til testen, snupper vi lige endnu et hurtigt billede af Oberon 3 højttalerne, så vi ikke glemmer hvad det er vi skal til at lege med. Jeg blev nærmest blæst bagover da jeg testede Oberon 7 højttalerne, så jeg er yderst spændt på at se hvad disse små kasser er i stand til!

Testopsætning og lytning

Vi skal nu have forstærkerne tændt op, og givet højttalerne et lyt, eller sagt på dansk - sidde nogle ord på hvordan de lyder. Lige som i alle mine andre højttalertests, har jeg brugt et utal af timer på at lytte inden vi nåede her til. HiFi Klubben er ret large når det kommer til at låne deres ting ud, så jeg havde æren af Oberon 3 højttalerne i en lille måneds tid. Dette betød at jeg havde rigtig god tid til at lære dem at kende, og finde eventuelle svage og naturligvis også stærke punkter. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at lytte til en masse forskelligt musik, og se nogle film for at få et samlet billede af lyden som disse højttalere leverede, stående på de standere vi fik leveret med til dem.

Siden min sidste højttalertest som bød på gulvhøjttaleren/storebroren Oberon 7, har jeg udskiftet mit forstærker setup i stuen hvor jeg foretager mine tests. Hvor jeg før brugte nogle gamle Denon monoblokke, og dertilhørende forforstærker, er jeg nu hoppet på noget nyt grej fra amerikanske Emotiva. For dem der ikke kender til denne producent, har vi at gøre med bundsolide forstærkere med yderst konservative watt opgivelser. Det betyder at effektforstærkeren reelt yder en del mere end hvad der er angivet, så lad dig ikke narre af specifikationerne nedenfor – jeg trækker til dagligt et sæt Cerwin-Vega! AL-1002 med 15” basser uden problemer, med dette forstærker setup, hvilket ikke siger så lidt:

Emotiva BasX PT-100 – Forforstærker

Emotiva BasX A-300 – Effektforstærker

- 2x150 Watt RMS i 8 ohm min.

- 2x300 Watt RMS i 4 ohm min.

- 2x150 Watt RMS i 8 ohm min. - 2x300 Watt RMS i 4 ohm min. Van Den Hul The D-300 III Hybrid signal kabel

Supra Rondo B-wire højttaler kabel monteret med Argon bananstik

ProfiGold Optisk kabel mellem TV og forforstærker

Google ChromeCast Audio

ProfiGold Mini-Jack til Phono kabel



Ud over det ovennævnte har jeg også min trofaste DIY subwoofer i min stue, som jeg on/off tilsluttede anlægget for at sammenligne bassen som højttalerne leverede for sig selv, og med lidt ekstra bund. Subwooferen er udstyret med en 12” Mivoc AVM12 basenhed af long-throw typen, samt en 220 watt RMS subwooferforstærker. Billeder af forstærker setuppet og subwooferen, finder du herunder og lad os så komme i gang!

Som altid inden jeg begynder at fortælle om min oplevelse og observationer omkring højttalerne, vil jeg starte med at sige at god lyd er meget individuelt. Vi hører alle sammen forskelligt, hvilket betyder at noget som én person syntes lyder godt, måske ikke behager en anden. Jeg vil derfor prøve at være objektiv i min vurdering, og eftersom at jeg tidligere allerede har hilst på højttalere i Oberon serien, nærmere betegnet topmodellen Oberon 7, vidste jeg mere eller mindre hvad der var i vente. Oberon 3 benytter fuldstændig identiske enheder, men i stedet for to 7” SMC mellemtone/bas enheder må Oberon 3 nøjes med en enkelt. Kabinettet er naturligvis også en væsentlig faktor, da vi her har at gøre med en kompakt højttaler til standere eller placering på en reol eller hylde. HiFi Klubben var så venlige at sende et par matchende Dali standere med til Oberon 3 højttalerne, så vi kunne få det bedst mulige billede og oplevelse af højttalerne.

Ganske som med de større Oberon 7 højttalere, er der virkelig smæk for skillingen i de små Oberon 3 kasser. De har fuldstændig samme lydbillede, hvilket giver god mening da enhederne som sagt er identiske. For at kunne finde stærke og eventuelt svage sider, lytter jeg altid til en masse forskelligt musik. Det meste af musikafspilningen foregik via Spotify og FLAC-filer på min smartphone, sammen med ChromeCast Audio enheden koblet på anlægget. Jeg sagde det i min test af Oberon 7, men gør det gerne igen: Der er uden tvivl stadig folk der sværger til kablede afspillerenheder, men faktum er at trådløst er fremtiden og at ChromeCast Audio enheden faktisk er i stand til at levere en imponerende detaljeret og god lyd – så længe kilden er lige så.

Lad mig prøve at sidde nogle ord på hvordan Oberon 3 var at lytte til. Hvor hardcore lydnørder sværger til at lyden nærmest skal være klinisk og så præcis som overhovedet muligt, går Oberon-serien lidt den modsatte vej – forstå mig ret. Ganske som de større Oberon 7, går Oberon 3 tilbage til rødderne og de tidlige dage med hifi og spiller som en rigtig hifi højttaler – dog med en yderst kompakt størrelse også! Oberon serien har sin helt egen og unikke lyd, selvom der stadig spor og DNA fra de andre modeller Dali tilbyder. Oberon 3 er absolut ingen undtagelse på dette punkt og gør det virkelig imponerende i forhold til størrelsen og det faktum at det er en kompakt højttaler, og ikke en gulvmodel.

Hvis vi går lidt mere i detaljer, og jeg skal prøve at sidde nogle ord på de forskellige frekvensområder og hvordan højttalerne leverer disse – så lad os starte med bassen. I Oberon 7 blev jeg voldsomt overrasket da jeg lukkede op for lyden og lænede mig tilbage i sofaen, da højttalerne lød meget større end de reelt var. Historien var lidt den samme med Oberon 3 placeret på standerne og med volumeknappen der blev drejet godt til højre. En 7” enhed i en kompakt højttaler er bestemt en voksen en af slagsen, og kombineret med en basreflex port på bagsiden kan disse små højttalere altså sagtens flytte noget luft, således at det kan mærkes. Modsat Oberon 7 skal de dog have en del mere ”tæsk” og volume før at der sker noget. Jeg vil faktisk vurdere at Oberon 3 er en sværere højttaler at drive en Oberon 7, som jo altså er betydeligt større og har en 7” enhed mere per højttaler, men sådan er det typisk med mindre og kompakte modeller når de skal spilles højt.

Ved høj volumen kommer vi dog ikke uden om at Oberon 3, kommer lidt til kort når det gælder den dybeste bas. Selvom den sagtens kan høres og mærkes, er det ganske enkelt ikke muligt at få en 7” enhed til at gå særligt dybt ned i frekvenser i så kompakt et kabinet. Derfor valgt jeg at tænde for min 12” DIY-subwoofer, som tilføjede det sidste under høje lydstyrker, og til tungere genre og især film hvor bassen godt kunne være lidt tam og tilbageholdende. Til normale lydstyrker og musiklytning, vil langt de fleste dog være mere end tilfredse med den basgengivelse som disse små kompakte monstre kan levere.

Ligesom i de større Oberon 7 højttalere, er der heller ikke nogen dedikerede mellemtone enheder i Oberon 3 højttalerne. Det betyder med andre ord at det er den samme 7” enhed som gengiver bassen, som også skal klare mellemtonejobbet. På mindre højttalere kan dette resultere i et ”mudret” lydbillede ved høj lydstyrke, men ikke her. Selv ved meget høje lydstyrker og bastung musik var lyden stadig detaljeret og yderst behagelig at lytte til. Jeg bliver også nødt til at knytte nogle ord til den store 29 mm softdome diskant som jo er en helt nyudviklet model til Oberon serien, og også er at finde i topmodellen Oberon 7.

Dali er kendt for deres hybrid diskanter som både består af en softdome og en bånddiskant. Men da vi har med en budgethøjttaler at gøre, må vi ”nøjes” med en normal softdome. 29 mm er en stor diskantenhed, især i en kompakt højttaler som Oberon 3, og med teknologier og design lånt fra sine større brødre, var der også masser af vellyd og detaljer at hente her til alle musikgenre og lydstyrker.

Vi ender test afsnittet her, lidt på samme måde som i min test af de større Oberon 7 højttalere. Dali har med Oberon 3 skabt en bundsolid kompakt højttaler med masser af power og vellyd i forhold til sin størrelse, og med kvaliteter og features lånt fra langt dyrere modeller. Du skal dog være opmærksom på at Oberon 3 er sulten efter watt/effekt og skal have nogle ”tæsk” for at komme rigtig til sin ret og for alvor vise hvad den er i stand til – men så bliver du også belønnet med voldsomt lækker lyd og et smil på læben når du læner dig tilbage i stolen eller sofaen.

Hvis du kombinerer disse højttalere med en potent forstærker og en aktiv subwoofer har du et seriøst 2.1 setup til stuen der kan klare det hele. Du kan selvfølgelig også vælge at gå all in med et sæt Oberon 7 højttalere i fronten, smække en Oberon Vokal centerhøjttaler i midten og så smide Oberon 3 ind som baghøjttalere til et seriøst surround setup? - det er kun pladsen og pengepungen der sætter grænserne. Oberon 3 er bestemt ikke nogen billig kompakt højttaler (og så alligevel, hvis man er rigtig hifinørd), men leverer også varen og mere til i forhold til sin størrelse. Selvom jeg ikke er lige så imponeret over Oberon 3, som jeg var det ved Oberon 7, så er disse højttalere i den grad stadig et lyt hver, hvis du kommer forbi en HiFi Klubben butik!

Pris

I skrivende stund d. 14/03 2019 skal du hoste op med lige under 4000,- gode danske kroner hvis du ønsker at være ejer af et sæt Dali Oberon 3 højttalere. Hvis du ligesom os også ønsker standere til dine højttalere der matcher fra Dali selv, skal du finde yderligere 1299,- DKK frem i pungen. Med andre ord ender du altså på den anden side af 5000,- DKK for sættet vi her har testet – uden forstærker vel og mærke.

Dette er mange penge for de fleste normale forbrugere, og du kan faktisk købe gulvhøjttalere fra HiFi Klubben selv, til færre penge, som endda også kommer fra Dali – så hver lige opmærksom på dette inden du tømmer sparegrisen.

Ønsker du derimod alle detaljerne på Oberon 3 højttalerne fra Dali, kan disse naturligvis findes direkte hos Dali selv – bemærk dog at dette er på engelsk. For at komme direkte til deres hjemmeside, kan du klikke på banneret med deres logo nedenfor.

Konklusion

Lad os få samlet tankerne og sat de sidste ord på vores test af Oberon 3 højttalerne. Hvis pladsen er trang eller kæresten lidt kedelig hvad hifi angår, så er disse seriøse kompakthøjttalere fra Dali i den grad et kig hver. Der er masser af vellyd og power i forhold til størrelsen, og hvis du kombinerer dem med en seriøs forstærker og en subwoofer kan du spille enhver fest op uden problemer, således at naboerne klager. Men Oberon 3 kan i den grad også andet end bare at spille højt, de lyder nemlig også hammer godt til enhver musikgenre, ganske som sine storebrødre Oberon 7. SMC-enhederne sammen med den store 29 mm softdome diskant som er udviklet til netop Oberon serien, gør at denne serie af højttalere har helt sin egen lyd, hvilket er super fedt – Dali DNA’en er selvfølgelig også stadig til stede uden tvivl.

I forhold til sin størrelse leverer Oberon 3 er virkelig imponerende lydbillede, men kræver altså en del watt og nogle ”tæsk” for, for alvor at komme til sin ret. Jeg trækker til dagligt et par fuldvoksne Cerwin-Vega! AL-1002 højttalere med 15” basser med mit forstærker setup, og skulle altså skrue højere op med Oberon 3 koblet på, i forhold til hvad jeg skal med mine store kasser. Dette skyldes den lave sensitivitet på 87 dB som altså stiller lidt krav til forstærkeren man bruger, såfremt man ønsker at få det maksimale ud af højttalerne. Du kan selvfølgelig også drive dem med en normal surround reciever eller lignende ganske uden problemer, enten som fronthøjttalere, eller sågar baghøjttalere hvis du ønsker at få all in og køre fuld Oberon surround, er dette nemlig også en mulighed.

Selvom Oberon 3 ikke blæste mig over på samme måde som sin storebror Oberon 7, er der stadig tale om seriøse højttalere som i den grad skal høres. Dog skal du være sikker på at du ønsker at gå den kompakte vej, da prisen for højttalerne inklusive standerne vi har lånt, kommer på den anden side af 5000,- DKK – dette er altså gulvhøjttaler territorie når vi snakker pris. Hvis vi ser bort fra dette, så er Oberon 3 i den grad pengene værd, og har de minusser vi kan forvente af en kompakt højttaler. Derfor ender vi også stadig på en samlet score på 9/10 og vores Safe Buy award i denne omgang.

Godt

Potent kompakt højttaler!

Tilgængelig i fire forskellige farver

Mulighed for komplet Oberon surround

SMC-magnet system i bas/mellemtone

Imponerende 29 mm softdome diskant

Kan spille højt og detaljeret

Utrolig alsidige – spiller alle genre godt

Overraskende basgengivelse…

Knap så godt

… men mangler dog den dybeste bas

Kræver en del power for at spille rigtig højt

Lidt høj pris for kompakt højttaler (især inklusiv standere)

Score: 9 + Safe Buy award