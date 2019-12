AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-11-20 09:23:00

Dali Oberon 7 Gulvhøjttaler

Dali er en dansk højttaler producent, som vi her på Tweak efterhånden har set på nogle gange. Med lanceringen af deres nye Oberon serie, var der ingen tvivl om at vi også skulle se nærmere på denne model. Helt præcist har vi haft topmodellen Oberon 7 til låns, og er klar med vores dom og vurdering!

Dali behøver vidst ingen videre præsentation her på Tweak. Vi har efterhånden kigget på en række forskellige modeller fra den kære danske højttaler producent, så da vi så at de havde lanceret en ny serie var vi naturligvis nysgerrige. Tidligere har vi både set på deres Ikon Mk2, Zensor og senest Opticon serien. Dali er nu klar med afløseren til Zensor i form af den nye Oberon serie som tilbyder højttalere i alle størrelser og former, således at du kan skabe et komplet surround setup med Oberon højttalere. Selvom vi ellers elsker at gå all in i alt hvad vi laver, går vi dog ikke hele surround vejen i denne test.

Dali Oberon 7 er udlånt af HiFi Klubben

Vi nøjes med det næst bedste som er topmodellen i serien kaldet Oberon 7. Vi har at gøre med en fuldvoksen gulvhøjttaler som er bestykket med to 7” bas/mellemtone enheder og en stor 29 mm softdome diskant. Bas/mellemtone enhederne er udstyret med Dali’s unikke SMC-magnets system – og så uden at koste en formue. Faktisk er Oberon serien den første ”budget” højttaler fra Dali som er udstyret med SMC enheder. Hvordan Dali har gjort dette muligt og ikke mindst hvad det betyder for lyden, ser vi nærmere på i denne test. Lad os starte ud med at få de tekniske detaljer på plads nedenfor, og derefter få pakket højttalerne ud.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Dali´s hjemmeside og fundet en række specifikationer og features på Oberon 7 højttalerne, som du finder listet op herunder. Der er desuden også tre billeder som henholdsvis beskriver SMC teknologien og de bas/mellemtone og diskantenheder der er brugt:

Type: Gulv højttaler

Diskantenhed: 29 mm softdome

Bas/mellemtone enheder: 7” med træfiber membran og SMC-magnet

Delefrekvenser: 2.300 Mhz

Frekvensgang (-3dB): 36-26.000 Hz

Impedans: 6 Ohm

Følsomhed: 88.5 dB

Maksimal SPL: 110 dB

Anbefalet forstærker: 30-180 Watt

Tilslutning: Skrueterminaler

B-wire muligt: Nej

Konstruktion: Basreflex

Dimensioner: 20.0 x 101.5 x 34 cm (BxHxD)

Vægt: 14,8 kg pr. stk.

Tilgængelige farver: Sort ask / Mat hvid / Lys Eg / Mørk valnød

Kabinet: Fremstillet i MDF med vinyl

Tilbehør: Manual, Spikes, Gummifødder og frontgitter

Unboxing og en tur rundt om Dali Oberon 7

Inden vi for alvor kan få taget et kig på højttalerne, skal de naturligvis først pakkes ud af deres emballage. Selvom vores ene kasse havde det lidt hårdt under transporten, var der helgivis ingen skader på højttaleren da de er godt beskyttet inde i kasserne. Lige meget hvilken side man åbner kasserne fra, mødes man af en guide til hvordan højttalerne lettest pakkes ud. Med alle flapperne vippet, kan man vende kassen om og trække den af sleve højttaleren. Dernæst afmonteres flamingoen der er i bunden af højttaleren, således at den kan stilles op og det øverste stykke flamingo nu kan fjernes.

Ud over flamingo i begge ender, er der også et ”tæppe” som hver højttaler også er pakket ind i – se første billede nedenfor. Når dette ”tæppe” af trukket af, bliver vi mødt af endnu en sikkerhedsforanstaltning til transporten. Der sidder et stykke skum inde bag fronten, for at beskytte diskantenheden mod stød under transport. Dette skal naturligvis også fjernes, og så er vi klar til at give højttalerne et kig – eller rettere tilbehøret man får med.

Ud over brugermanualen, bliver man ønsket tillykke med sine nye Oberon 7 højttalere via en vedlagt folder. Af mere interessant tilbehør finder vi en bunke spikes med dertilhørende møtrikker. Disse bruges til at aflaste vibrationer fra kabinettet, således at lyden bliver mere præcis. Det anbefales dog at du har gulvtæppe eller stiller højttalerne på nogle fliser eller lignende, da de ellers kan lave mærker i gulvet. Dertil kommer de inkluderede gummifødder til redning – jeg kunne ikke styre mig for at komme i gang med højttalerne, så jeg har allerede monteret fire af de otte inkluderede fødder. Lad os nu vende blikket mod selve højttalerne!

Den nye Oberon serie fås i ikke mindre end fire farvekombinationer: Sort ask / Mat hvid / Lys Eg og sidst men ikke mindst mørk valnød som vi har modtaget til test. Med sine beskedne 20 centimeter i bredden og 34 i dybden, er Oberon 7 en forholdsvis kompakt gulvhøjttaler, selvom den stadig har en god størrelse – stay tuned for en sjov størrelses sammenligning lidt længere nede. Fronten på den mørke valnød, som er farven vi har til test, er mat sort, hvilket spiller utrolig godt sammen med de mørke metalfødder og stoffronten i mørkegrå/sort. Selvom der kun er tale om en valnød vinyl, ser Oberon 7 altså hamrende fræk ud i denne farve eller er det bare mig? Er du til et mere anonymt design, kan du blot vælge den sorte eller helt hvide udgave.

I forhold til højden på lige over en meter og den smalle profil, er der et enormt basrefleks hul på bagsiden af Oberon 7. Dette gør at de to 7” bas/mellemtone enheder kan ånde, og gengive en stor mængde bas i forhold til deres størrelse, i hvert fald på papiret. Faktisk er højttalerne i stand til at gå helt nede fra 36-26.000 Hz, hvilket faktisk er ret imponerende, enhedernes størrelse taget i betragtning. Hvis vi vender den ene højttaler 180 grader igen, og afmonterer frontstoffet, kommer et velkendt syn frem – hvis man altså kender til Dali’s højttalere. De brune enheder med træfiber membran, er et look som vi kun ser hos Dali, hvilket giver højttalerne karakter og et unikt udseende.

Med frontstoffet afmonteret på begge højttalere, er det faktisk ret vildt hvor meget Oberon 7 minder som Zensor 7 højttalerne som vi også tidligere har set testet her på siden. Men selvom de måske ligner dem ude fra, er der sket en masse ting inde i højttalerne, som i den grad gør at de skiller sig ud fra Zensor serien. SMC-magneter var ikke noget vi så i billigere Dali højttalere tidligere, og Oberon er som nævnt den første billige serie fra Dali som tilbyder denne feature.

Eftersom jeg tidligere har testet Dali højttalere med SMC-enheder ved jeg hvad der er i vente, men mere om dette senere. Ind til da så nyd hvor meget de brune enheder matcher den mørke valnøds farve som vores Oberon 7 eksemplarer har – looking good!

Inden vi skal have stillet højttalerne op, og givet dem et grundigt lyt, går vi først endnu tættere på dem og ser lidt nærmere på enhederne. Diskantenhederne i Oberon serien er en helt nyudviklet type, som kun er at finde i denne serie. Vi har at gøre med en seriøs softdome enhed på hele 29 mm, som benytter en lignende frontplade som den vi finder på de dyrere Opticon og Rubicon serier, for at sikre de bedste præstationer. Dali benytter samtidig en af de letteste materialer til deres softdome enheder, som kun vejer det halve af mange konkurrenters, for at sikre en så præcis lydgengivelse som muligt – og så ser de da fede ud ikke?

En ting der i hvert fald gør det, er de store 7” bas/mellemtone enheder som hver højttaler er udstyret med. Selvom der her ikke er tale om nogen spritnye enheder umiddelbart, er det stadig nogle imponerende enheder som Oberon 7 er udstyret med. Sammenlignet med 6.5” enheder som er en mere velkendt størrelse, tilbyder 7” enhederne 15% større overflade areal, hvilket betyder at der kan flyttes mere luft på næsten samme størrelse som enheden fylder i kabinettet. De ultra lette membraner som er forstærket med træfibre og en SMC-magnet i den modsatte ende gør at bas/mellemtone enhederne i Oberon 7 både er i stand til at spille med høj detaljegrad og tillade stor vandring når der for alvor lukkes op for dem – hvilket i den grad er en ting vi ser nærmere på senere. Bemærk desuden teksten der løber ned langs højre side på den øverste enhed (billede et nedenfor) super gennemført detalje, sammen med alle skruerne som har ”DALI” indgraveret.

Fra enhederne med fede detaljer, bevæger vi os ned i bunden på fronten af den ene højttaler, hvor vi finder det karakteristiske Dali logo i en firkantet boks. Selvom det måske ikke ser sådan ud på billederne, er logoet faktisk i den samme grå farve som fødderne/basen der er monteret i bunden – der er tænkt på de små detaljer, præcis som vi kan lide det.

Desværre er det ikke helt tilfældet på bagsiden, hvor vi finder tilslutningerne til højttalerne. Oberon 7 klistermærket sidder nemlig en smule skævt på vores ene højttaler, hvilket er lidt en skam. Det kan godt være at det er en lille detalje, og at jeg måske går i små sko. Dog har jeg endnu ikke set sådanne småfejl på Dali højttalere, som altid plejer at være fuldstændig fejlfrie.

I modsætning til tidligere højttalere fra Dali, produceres Oberon serien heller ikke i Danmark, men i stedet i Kina. Dette er også en af grundene til at Dali har kunne presse deres SMC-teknologi ned i en højttaler i denne prisklasse. Selvom dette er fedt, syntes jeg at det er lidt en skam at de små detaljer ikke helt er på plads. Jeg syntes også at det er en skam at der ikke er mulighed for B-wire/amping på Oberon 7. Selvom det måske ikke er en nødvendighed på en højttaler i denne størrelse, ville muligheden alligevel have været lækker.

Vi er ved at være klar til at få stillet højttalerne op, så vi kan komme i gang med at lytte til en masse fed musik. Inden vi når der til, skal jeg dog lige sørge for at højttalerne står fast, hvilket betyder at jeg monterer de medfølgende gummifødder. Normalt ville jeg foretrække spikes, men da jeg ikke har noget at stille højttalerne på, og ikke ønsker mærker i mit parketgulv holder vi os til gummi. Disse klistres ganske enkelt fast på metalfødderne, over hullerne hvor de medfølgende spikes også kan skrues i, og vi er nu klar til at stille dem op.

Men inden der var plads til Oberon 7 i stuen, skulle mine egne højttalere naturligvis først flyttes. Dette var en oplagt mulighed for at tage et lidt sjovt billede, og sammenligne størrelse – som vi mænd jo gør til tider. På billede to nedenfor ser vi derfor Dali Oberon 7 til venstre og den ene af mine Cerwin-Vega! AL1002 til højre, for en sjov sammenligning. Der er tale om to højttalere i fuldstændig forskellige klasser. Selvom mine trofaste AL1002 faktisk var dyrere end Oberon 7 da de var nye, har de stadig forskellige egenskaber og stærke/svage sider. Mange forbinder Cerwin-Vega! med larm og bas, men AL1002, var og er stadig en af de absolut mest musikalske og vellydende højttalere fra dem til dato. Dette var dog lidt af et sidespring, så lad os vende tilbage til Oberon 7 og få dem stillet op i stuen!

På billederne nedenfor ser vi Oberon 7 højttalerne stillet op i min stue. Jeg vil gerne understrege at højttalerne IKKE stod sådan under mine lytte tests som vi kommer til lige om lidt. Dali anbefaler at højttalerne står lige op ad væggen og med 20-80 centimeters afstand der til. Højttalerne står udelukkende opstillet som på billederne for at se godt ud til kameraet. Vi starter ud med tre billeder hvor højttalerne har deres frontstof monteret, fra henholdsvis venstre side, sweet-spot og højre til sidst.

Hvis du er færdig med at kigge på det lækre setup ovenfor, så tager vi lige endnu en runde hvor Oberon 7 er blevet afklædte uden frontstoffet. Igen fra venstre side, sweet-spot og til sidst fra højre. Det ser bestemt ikke dumt ud i min optik, og Oberon 7 er en meget pæn og anonym højttaler som jeg vil mene er konevenlig og bør kunne accepteres hjemme ved de fleste. Skulle den mørke valnøds farve ikke falde i god jord, er det godt at der er tre andre kombinationer at vælge iblandt. Med det sagt, syntes jeg vi skal springe videre og tage et kig på hvilket grej vi skal bruge til lytte testen og komme i gang med at høre noget musik!

Testopsætning og lytning

Vi skal nu have forstærkerne tændt op, og givet højttalerne et lyt, eller sagt på dansk - sidde nogle ord på hvordan de lyder. Jeg har brugt et utal af timer på at lytte til Oberon 7 inden vi nåede her til. Mere præcist, havde jeg fået lov til at låne højttalerne i en måneds tid, så jeg havde rigtig god tid til at lære dem at kende, og finde eventuelle svage og naturligvis også stærke punkter. Testen gik i alt sin enkelthed ud på at lytte til en masse forskelligt musik, og se nogle film for at få et samlet billede af lyden som disse højttalere leverede.

Inden jeg vil prøve at sidde nogle ord på lyden som Oberon 7 leverede, har jeg herunder listet det grej op, som blev brugt til testen. Selvom det måske kan virke som overkill med forstærkerne nedenfor, har jeg i min tid med hifi altid lært at kvalitets højttalere ikke kan få nok watt – kun for lidt:

Denon PRA-1500 – Forforstærker

2 stk. Denon POA-6600 - Monoblokke

- 1x250 Watt RMS i 8 ohm min.

- 1x450 Watt RMS i 4 ohm min.

- 1x650 Watt i 4 ohm (dynamisk)

- 1x1100 Watt i 1 ohm

- 1x250 Watt RMS i 8 ohm min. - 1x450 Watt RMS i 4 ohm min. - 1x650 Watt i 4 ohm (dynamisk) - 1x1100 Watt i 1 ohm Van Den Hul The D-300 III Hybrid signal kabel

Supra Rondo B-wire højttaler kabel monteret med Argon bananstik

ClickTronic D/A converter

Google ChromeCast Audio

ProfiGold Mini-Jack til Phono kabel

Ud over det ovennævnte har jeg også en DIY subwoofer i min stue, som jeg on/off tilsluttede anlægget for at sammenligne bassen som højttalerne leverede for sig selv, og med lidt ekstra bund. Subwooferen er udstyret med en 12” Mivoc AVM12 basenhed af long-throw typen, samt en 220 watt RMS subwooferforstærker som er indbygget. Billeder af forstærker setuppet og subwooferen, finder du herunder og lad os så komme i gang!

Før jeg begynder at fortælle om min oplevelse og observationer omkring Oberon 7 højttalerne, vil jeg starte med at sige at god lyd er meget individuelt. Vi hører alle sammen forskelligt, hvilket betyder at noget som én person syntes lyder godt, måske ikke behager en anden. Jeg vil derfor prøve at være objektiv i min vurdering, selvom det kan være svært når højttalere imponerer i den grad som Oberon 7 gør. Det er efterhånden længe siden jeg sidst lagde ører til et par Dali højttalere, så jeg havde næsten glemt hvad man får for sine penge her. Som nævnt lyttede jeg til en masse forskelligt musik, for at finde ud af hvordan Oberon 7 klarede sig allround. Det meste af musikafspilningen foregik via Spotify og FLAC-filer på min smartphone, sammen med ChromeCast Audio enheden koblet på anlægget. Der er uden tvivl stadig folk der sværger til kablede afspillerenheder, men faktum er at trådløst er fremtiden og at ChromeCast Audio enheden faktisk er i stand til at levere en imponerende detaljeret og god lyd – så længe kilden er lige så.

Jeg har en meget bred musiksmag og kan lytte til alt fra pop, rock til elektronisk musik som dance og lignende. Det betød naturligvis også at Oberon 7 derfor skulle igennem en bred type af genrer. Hvor hardcore lydnørder sværger til at lyden nærmest skal være klinisk og så præcis som overhovedet muligt, går Oberon 7 lidt den modsatte vej – forstå mig ret. I stedet for at det hele skal være fint og fornemt, drejer det sig i stedet om at få en fed oplevelse og være velspillende på den gamle måde, så at sige. Sagt på en anden måde, går Oberon serien tilbage til rødderne og de tidlige dage med hifi og spiller som en rigtig hifi højttaler, uden at alt skal være så fladt og kedeligt. Det betyder at lyden som disse højttalere leverer er ulig noget andet jeg tidligere har hørt fra Dali. Der er stadig spor og DNA fra de andre modeller, men Oberon 7 har helt sit eget og fede lydbillede som skal opleves.

Hvis vi går lidt mere i detaljer, og jeg skal prøve at sidde nogle ord på de forskellige frekvensområder og hvordan højttalerne leverer disse – så lad os starte med bassen. Kort sagt spiller Oberon 7 som en meget større højttaler end den fysisk er - takket være de to 7” enheder med SMC-magneter. Da jeg afhentede højttalerne hos HiFi Klubben og fik en demonstration i butikken i Aabenraa, var jeg overbevist om at sælgeren havde gemt en subwoofer et sted, så imponerende en bund og punch er der i Oberon 7. Det betød derfor også at min 12” subwoofer der hjemme aldrig rigtig kom i gang, eller havde behov for at blive tilsluttet til musiklytning. Dette havde jeg aldrig troet jeg skulle sige, da jeg er vandt til to store 15” enheder til hverdag. Laver man udregningen, så giver 2x7 jo 14, hvilket i realiteten betyder at Oberon 7, næsten har samme membran areal som basenhederne i mine egne højttalere. Det betyder også at de sagtens kan mærkes når lydstyrken ryger i vejret og de små lette enheder bevæger sig. Der er ikke meget andet at sige end at jeg var virkelig imponeret over den bund/bas der blev leveret – men hvad med resten?

Eftersom at der ikke er nogen dedikeret mellemtone enhed i Oberon 7 højttalerne, betyder det at det er de samme 7” enheder der også skal klare denne opgave. På mindre højttalere kan dette resultere i et ”mudret” lydbillede ved høj lydstyrke, men ikke her. Selv ved meget høje lydstyrker og bastung musik var lyden stadig detaljeret og yderst behagelig at lytte til. Vi skal dog også huske at vi propper højttalerne med alle de watt de kan sluge, så resultatet kan måske være anderledes med en mindre forstærker tilsluttet – vær opmærksom på dette. Kæden er aldrig stærkere end det svageste led. Sidst men ikke mindst vil jeg også knytte nogle ord til den store 29 mm softdome diskant som jo er en helt nyudviklet model til Oberon serien. Dali er kendt for deres hybrid diskanter som både består af en softdome og en bånddiskant. Men da vi har med en budgethøjttaler at gøre, må vi ”nøjes” med en normal softdome. 29 mm er en stor diskantenhed, og med teknologier og design lånt fra sine større brødre, var der også masser af vellyd at hente her. Den store diskantenhed kombineret med de to 7” enheder betyder også at Oberon 7 har en maksimal SPL på hele 110 dB, hvilket er meget voldsomt for en gulvhøjttaler i denne størrelse! Til sammenligning er de betydeligt større Opticon 8 højttalere opgivet til 112 dB SPL.

Overall er jeg virkelig imponeret over hvad Dali har formået at skabe her. Oberon 7 er klart en af de bedst lydende højttalere jeg har lagt ører til i denne prisklasse, både til musik og film. Der er kvaliteter og teknologier fra langt dyrere serier, og det kan i den grad høres. Lige meget hvilken type musik eller lydstyrke jeg smed ind i højttalerne, blev jeg belønnet med masser af vellyd og ægte hifi kvaliteter. En hårdtslående bas med masser af punch og overskud, med en mellemtone der kunne mærkes ved høje lydstyrker når trommeslagene bankede i et fedt rocknummer. Sidst men ikke mindst leverede diskanten en virkelig høj detaljegrad, som samlede det totale lydbillede virkelig godt. Der skal ikke herske nogen tvivl over at Oberon 7 slog benene væk under mig. Så inden jeg skriver mere her, syntes jeg i stedet at vi skal snakke lidt om prisen nedenfor og dernæst hoppe videre til konklusionen!

Pris

I skrivende stund d. 19/11 2018 skal du punge ud med lige knap 7400,- DKK hvis du vil være ejer af et par Oberon 7 højttalere fra Dali. Selvom dette lyder som mange penge for et par højttalere, ved rigtige hifi nørder at dette faktisk er en ret skarp pris for et par højttalere i denne kaliber. Især hvis vi tænker på at vi for første gang i dette prisleje finder Dali’s SMC-enheder, som ellers kun har været at finde i betydeligt dyrere modeller førhen. For at gøre dette muligt har Dali flyttet produktionen af Oberon serien til Kina, for at holde produktionsomkostningerne nede. Så vi har altså ikke at gøre med en 100% dansk produceret højttaler, som Dali ellers plejer at være. Du kan finde priser og mere information på Oberon 7 højttalerne ved at klikke på HiFi Klubben banneret nedenfor.

Ønsker du flere detaljer på Oberon 7 og de teknologier og features de er udstyret med, kan du finde uddybende information omkring dette på Dali’s egen hjemmeside. Bemærk dog at dette foregår på engelsk. Klik blot på banneret herunder og bliv sendt direkte der til i en ny fane.

Konklusion

Som jeg startede ud med at sige i denne test, er Dali bestemt ikke nogen ny producent her på Tweak. Vi har efterhånden set på en god stak af deres højttalere, så da vi så at Oberon serien blev lanceret var vi klar! Selvom det for de fleste, kan være svært at retfærdiggøre at smide 7400,- DKK efter et sæt højttalere, er Oberon 7 hver en krone værd. Vi har at gøre med en fuldblods hifi højttaler som lyder godt til alt slags musik, og leverer lyd som højttalere der er meget større og dyrere.

Dette har Dali gjort muligt ved at implementere deres SMC-teknologi i Oberon serien. Selvom det betyder at vi ikke har med en 100% dansk produceret højttaler at gøre, mener jeg at det er det hele værd. Oberon 7 lyder voldsomt imponerende til alt slags musik, både ved høje og lave lydstyrker. De to 7” enheder leverer kontant bas og hårdtslående mellemtone, mens at den nyudviklede 29 mm softdome diskant klarer de høje toner til UG – hvilket som helhed giver en uhyre velspillende højttaler.

Med inkluderede spikes og gummifødder i kassen, kan du stille højttalerne på enhver overflade og komme i gang med at lytte. Lige ledes er det muligt også at købe både kompakt og center højttalere i Oberon serien, hvilket betyder at du kan lave dit eget komplette surround setup med samme serie – fedt! Oven i hatten har Dali også valgt at lave Oberon serien i hele fire forskellige farver, således at der er noget for enhver smag (kone/kæreste approved). Selvom vi proppede Oberon 7 med watt i vores test, er dette langt fra en nødvendighed for at opnå lækker lyd. Dali skriver på deres side at du kan klare dig med forstærkere helt nede fra 30 watt og op, for at få liv i disse højttalere. Dette sammen med en impedance på 6 ohm, betyder at Oberon 7 er overraskende lette at drive, og at du ikke skal investere i en dyr forstærker for at komme i gang.

Der er dog et par småting jeg studsede over i min tid med Oberon 7 højttalerne. Først og fremmest var der det åbenlyse, i form af et skævt klistermærke over terminalerne på den ene højttaler. Jeg syntes at dette er lidt en skam, da Dali ellers altid har været kendt for deres sans for detaljer og kvalitet. Jeg er sikker på at sådanne fejl er minimale, men ikke desto mindre skal det nævnes. Det andet negative punkt er måske bare mig, måske ikke. Dog havde det været rart at se mulighed for B-wire/amping på Oberon 7 da det gør det muligt at farve lyden på en anden måde, og koble to forstærkere til hver højttaler. Men eftersom at højttalerne er så lette at drive som de er, og vi har at gøre med en af deres budgetmodeller, er det fair.

Jeg har valgt at tildele Oberon 7 højttalerne en samlet score på 9/10 samt vores Great Product award. Med et sæt af disse højttalere, har du vellyd til alt slags musik og fede filmoplevelser. Disse højttalere har virkelig imponeret mig i den tid de har stået i min stue, og givet mig et smil på læben hver gang volumeknappen er blevet drejet til højre. Eftersom at Oberon serien er den første budgetserie med SMC-teknologien, tør jeg slet ikke at tænke på hvad det kan ende med i fremtiden, selvom det måske betyder at flere produkter bliver fremstillet i udlandet. Over all, job well done Dali - Oberon 7 er virkelig en solid og vellydende gulvhøjttaler som oven i købet ikke vælter budgettet!

Godt

Meget højttaler for pengene!

Første ”budget” højttaler med SMC-magneter

Imponerende bund og punch trods størrelsen

Stiller ikke de store krav til forstærker

Fire forskellige farver tilgængelige

Både gummifødder og spikes medfølger

Mulighed for komplet Oberon surround

Utrolig alsidige – spiller alle genre godt

Knap så godt

Mulighed for B-wire/amping havde været rart

Kvalitetskontrollen kunne være lidt bedre

Score: 9 + Great Product award