AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-24 08:29:00

Logitech MX Sound 2.0 stereohøjtalere med Bluetooth

Højttalere på skrivebordet er en ting mange af os sikkert kan rellatere til. Logitech er klar med deres nye MX Sound 2.0 stereohøjtalere med Bluetooth, som har et yderst spændende og ret anderledes design. Farverne matcher deres andre produkter i MX serien, men hvordan er lyden og de features der tilbydes mon.

Logitech laver et hav af forskellige produkter til computere, mobile enheder og det smarte hjem. I denne test skal vi kigge nærmere på en af deres seneste højttaler systemer kaldet MX Sound. Der er tale om et 2.0 setup, hvilket betyder at vi har to højttalere, men ingen subwoofer som til mange andre computeranlæg. Med et spændende og anderledes design der matcher de andre produkter i MX serien, skal det blive spændende at se om lyden også er noget værd. Læs med når vi kigger på MX Sound 2.0 stereohøjtalere med Bluetooth fra Logitech.

Specifikationer og features

Jeg har været en tur forbi Logitechs hjemmeside og fundet lidt oplysninger på MX Sound højttalerne til jer. Nedenfor ser i specifikationerne listet op, efterfulgt af et enkelt billede samt introduktionsvideoen som kan findes på Logitechs YouTube kanal også:

Dimensioner: 160 x 160 x 83.4 mm

Vægt: 1.72 kilo

Tilslutning: Bluetooth 4.1 og 3.5 mm jack-stik

Effekt peak: 24 watt / 12 watt RMS

Volume og Bluetooth kontrol på fronten

Unboxing – hvad får man med?

Som ved et hvert andet produkt, skal vi naturligvis først have stereohøjtalerne ud af kassen før vi kan give dem et kig. Kassen som MX Sound 2.0 kommer i er præget af blå og en mørk grå på både front og bagside. Mens at vi på fronten finder et stort billede af selve computerhøjttalerne, samt lidt features, byder bagsiden på fire billeder med dertilhørende tekst. Når kassen åbnes, finder vi en guide til hvordan højttalerne skal siddes op, og hvordan touch kontrollen på fronten fungerer.

I kassen finder vi ud over selve PC højttalerne, en strømforsyning, 3.5 mm mini-jack kabel og nogle garantipapirer, det er det. Men har man virkelig behov for mere, nej vel?

Et nærmere kig på MX Sound højttalerne

Med det hele pakket ud af kassen, er det blevet tid til at tage en tur rundt om de to højttalere. Jeg har taget udgangspunkt i den højre højttaler da det er denne med de fleste spændende ting på. Ud over bagsiden med stikkene, er de to højttalere identiske – på nær at være spejlvendte af hinanden.

Hvis vi starter på fronten, finder vi her et stort frontstof som faktisk fylder hele fronten og ikke kan afmonteres. Farven er en blanding mellem sort og grålige farver, hvilket faktisk ser rigtig fedt ud. Huset er også grå, som matcher de andre produkter i MX serien for et stilrent og komplet look på skrivebordet, gennemtænkt af Logitech.

På den højre computerhøjttaler finder vi som nævnt alle stikkene som skal bruges for at tilslutte MX Sound til forskellige enheder, strøm og selvfølgelig hinanden. Fra venstre mod højre er stikkene følgende: Lyd ud, strøm, venstre højttaler, lyd ind PC og lyd ind AUX. Der er altså hele to fysiske input i form af 3.5 mm jack-stik, samt yderligere to trådløse i form af Bluetooth 4.1 standarden. Men hvordan administrer man disse input? Dette vender vi tilbage til lidt senere i test delen.

Den ekstra ”bule” på siden er der ikke blot for designets skyld, den har faktisk også en funktion. Det er nemlig bag på denne af Logitech har placeret bashullet, som gør at den lille enhed i kabinettet kan ånde og derved gengive en fyldig bas – eller det er i hvert fald teorien. Ligesom på de andre nyere MX produkter har Logitech også kun valgt at skrive ”Logi” på toppen af MX Sound. Jeg forstår ikke hvorfor hele navnet ikke skrives, men der må være en dybere mening med det tænker jeg.

I bunden af hver højttaler er der én aflang fod, samt en mindre på basport delen. Dette gør at højttalerne står fast på bordet eller det underlag de måtte være placeret på. Byggekvaliteten er overall ganske fornuftig, især hvis man tænker på at MX Sound er fremstillet 100% i plastik uden nogle metaldele.

Vi tager lige et billede af bagende på den venstre højttaler, inden vi springer videre til test delen. Som nævnt er de to højttalere identiske ud over at være spejlvendt, og at den venstre ingen stik har, men i stedet et kabel med et stik i enden der matcher den højre højttaler.

Testen – Kablet og Bluetooth

Sidste stop inden konklusionen er nået, og det er blevet tid til at vi skal have sat nogle ord på hvordan MX Sound er et bruge og ikke mindst lytte til. Lad os starte med lidt praktisk information. Til testen brugte jeg min OnePlus 5 smartphone til at teste Bluetooth delen i højttalerne, mens at lyden til jack-stikket blev leveret fra min stationære computer som er udstyret med et Supreme FX S1220 lydkort. Med andre ord er der ikke tale om nogen flaskehalse her, vi giver MX Sound så gode arbejdsvilkår som muligt.

Lad mig starte med at sidde nogle ord på lyden når der blev spillet via Bluetooth igennem MX Sound. Eftersom at højttalerne er udstyret med Bluetooth 4.1 standarden, betyder det at der kan være to enheder tilsluttet samtidig. Når højttalerne skal pares med afspilleren, er det ganske enkelt ”MX Sound” der kommer frem på listen over tilgængelige enheder, og man er tilsluttet i løbet af ingen tid og klar til at spille. I min lyttetest brugte jeg en blanding af sange/videoer fra YouTube, TuneIn og naturligvis også lidt MP3 og FLAC filer direkte på min telefon. Efter at have lyttet til en række numre ved moderat volumen skruede jeg op og fortsatte med at lytte, men der skete noget ret underligt. Lige meget hvilken genre jeg spillede oplevede jeg at lyden blev markant lavere når at bassen slog i sangene. Det var meget tydeligt og direkte irriterende at lytte på. Eftersom at jeg brugte YouTube, tænkte jeg at det måske var en fejl i applikationen eller lignende. Jeg prøvede derfor med VLC player og noget af den musik jeg havde på min telefon – fejlen kom igen.

Det var dog som om at fejlen kun var tilstede når der blev spillet ved moderat til høj volumen, hvor lyden virkelig normal ved lave lydstyrker. Jeg forsøgte at tilslutte MX Sound højttalerne til min computer via jack-stik i stedet for, for at se om fejlen også kunne fremprovokeres her. Til min overraskelse var den nu væk, og lyden var faktisk ganske sprød og lækker – selv ved høj volumen. Lad mig prøve at sidde nogle ord på lyden, inden vi helt glemmer dette. Diskanten blev gengivet med overraskende høj detaljegrad og var lys, uden at blive for meget. Især til elektronisk musik imponerede MX Sound mig i diskantområdet, mens at bassen haltede en hel del. Det er selvfølgelig begrænset hvad man kan forvente af bas fra et par højttalere i denne størrelse, men jeg havde regnet med mere. Med det sagt blev mellemtoneområdet også gengivet rigtig flot og velopløst, selv ved høje lydstyrker. Trommer lød godt og kontante, men manglen på bas gjorde at det aldrig blev helt godt. MX Sound egner sig uden tvivl bedst til at gengive stille musik hvor vokalen og de instrumentelle lyde er vigtige, fremfor bas/bund. Til gengæld er de også i stand til at gøre dette ved imponerende lydstyrke, så længe man bruger jack-stik og ikke Bluetooth.

Jeg nævnte kort tidligere at jeg ville vende tilbage til hvordan man skifter mellem de fire forskellige input som der er på MX Sound højttalerne. Logitech har udviklet noget som de kalder Easy-Switch som faktisk fungerede overraskende godt hver eneste gang. Det er noget så simpelt som at du blot pauser/stopper med at afspille på din ene enhed, og starter på den næste. Højttalerne skifter selv input og lyden kommer med det samme. Det virkede virkelig godt, også selv med to Bluetooth enheder parrede på samme tid. Overall vil jeg kalde lyden i MX Sound for okay, uden at være helt oppe at ringe. Der mangler en hel del bund i lyden og det gør at især de lidt tungere genre er kedelige at lytte til på disse højttalere. Det kunne have været rart at se en dedikeret subwoofer udgang, så man på den måde kunne afhjælpe ”problemet”.

Pris

Hvis du har set dig lun på MX Sound højttalerne, kan vi informere om at de i skrivende stund d. 18/01 2018 kan findes på diverse hjemmesider til omkring 650,- DKK inklusiv fragt. Dette er en ganske OK pris, sammenlignet med andre computerhøjttalere, især hvis man tænker på at MX Sound også er udstyret med Bluetooth.

Konklusion

Lad os få sat de sidste ord på vores test af MX Sound højttalerne, det er blevet tid til at konkludere. Hvis du har et produktivt setup i dit kontor, og måske endda eger nogle MX produkter i forvejen kunne MX Sound måske være noget for dig. Det ret specielle design gør at de ikke er for alle og enhver, det er en love it eller hate it ting. Indbygget touch kontrol gør det let at styre lydstyrken, mens at Bluetooth 4.1 standarden gør at muligt at tilslutte op til to enheder trådløst. Logitechs Easy-Switch feature virker super godt når der skal skiftes mellem afspilningsenheder, og skuffede ikke en eneste gang – stærkt!

En ting der dog skuffede var lyden når der blev spillet over Bluetooth. Når der blev spillet med moderat til høj volumen var der ”dyk/udfald” i lyden hver eneste gang at bassen slog. Dette var voldsomt irriterende at høre på. Jeg oplevede heldigvis kun dette med Bluetooth, mens at lyden over jack-stik var en hel del bedre. Høj detaljegrad med mangel på bas, er de ord der beskriver lyden i MX Sound bedst. Så længe du kun lytter til vokaler og instrumental musik er jeg sikker på at MX Sound vil give dig lækker lyd. Er du dog mere til lidt tungere genre såsom dance, house og elektronisk som har bassen lidt i fokus bør du kigge et andet sted, her kan jeg ikke anbefale MX Sound – der mangler simpelthen bund i lyden. Havde Logitech udstyret højttalerne med en subwoofer udgang, havde det halve af problemet været væk, men desværre.

Vi ender på en samlet score der hedder 7/10, men ingen award denne gang. MX Sound er nogle fede højttalere på mange måder, men der er nogle ting der gør at jeg personligt ville kigge på andre modeller. Når Bluetooth er så stor en del af feature pakken er det virkelig en skam af den ikke er bedre. Jeg skal ikke kunne sige om der er noget galt med vores eksemplar, men hvis det er standarden er det til dels en ommer Logitech.

Godt

Specielt design (for nogen)

Indbygget touchkontrol på højre højttaler

Bluetooth 4.1 (op til to enheder tilsluttet samtidigt)

Logitech Easy-Switch fungerer super godt!

Matcher farven på de andre MX produkter

Imponerende max volumen uden at forvrænge

Klar diskant og mellemtone gengivelse…

Knap så godt

… der mangler dog bas/bund

Lyden ”dykker” når bassen slår (Kun Bluetooth)

Specielt design (for nogen)

Score: 7