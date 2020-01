AUTHOR : Lasse Kristensen

Plantronics Voyager 5200

Plantronics Voyager 5200 er dagens fokuspunkt, og er med sit lette og ergonomiske design, et super interessant headset for personer der er meget på farten. Læs med for at se hvor store mulighederne er for effektiv kommunikation på farten anno 2018.

Vi har i dag Plantronics på besøg, og som altid ser vi frem til at præsentere Jer for en grundig test af produktet vi ser på i dag. Plantronics Voyager 5200 UC er et mobilt headset med et ergonomisk design, med hele fire indbyggede mikrofoner til at eliminere de støjgener der måtte være. Og vi tester det selvfølgelig der hvor det bliver markedsført, nemlig i bilen, og på kontoret. Det er derfor oplagt at bruge hvis man er meget på farten, sidder i et støjende kontormiljø, eller blot ønsker at have mere fokus på den gode samtale.

Vil du gerne springe længere ned i testen, kan du bruge quicklinksmenuen herunder:

Specifikationer

Design

Test

Pris

Konklusion

Headsettet kommer i to versioner, hvor der med den ene medfølger en USB adapter, så du kan koble headsettet til din PC. Voyager 5200 UC kommer i den klassiske brune kasse som deres business headsets altid er pakket i, med et mærke med de vigtigste informationer om headsettet. Går du i stedet efter den almindelige forbrugerversion, får du en hvid kasse, med et billede af 5200 UC på forsiden og relevant produktinformation på bagsiden.

Specifikationer:

Kompatibilitet: Windows, Mac OS, Android og iOS

Taletid: op til 7 timer, eller op til 14 timer med charging case

Standby: op til 9 dage

Ladetid: 1-2 timer

USB Bluetooth adapter: ja

Rækkevidde: op til 30 meter

Vægt: 20 gram

Bluetooth: 4.1

Audio: WindSmart teknologi, A2DP, ekko cancellation

Beskyttelse: SoundGuard (beskytter mod lyde over 118 dB)

Mikrofoner støjreduktion: 4 adaptive mikrofoner

Knapper: Besvar/ignorer/afslut opkald, genopkald, mute, volume + /-

Tilslutning: multipoint, 2 enheder på samme tid

Dock: yderlige 14 timers tale og 22 døgns standby.

Plantronics har selv produceret en præsentationsvideo.

Design:

Plantronics Voyager 5200 UC er et behind-ear headset, som er designet som det perfekte on-the-go headset til business eller almindelige opkald. Designet er lavet med udgangspunkt i en roterende boom mikrofon og et ørestykke som kan dreje om batteriet, der er placeret bag øret. Headsettet er designet således at det let kan orienteres til både højre eller venstre øre, alt efter ens personlige præferencer.

Boom armen med mikrofonerne er kurvet og følger ansigtets kontur. Mikrofonen er vinklet en smule, så den ikke rammer ansigtet eller skæg, hvis man er en person med et stort fuldskæg.

Med til Plantronics Voyager 5200 UC kommer der selvfølgelig xtraudstyr i form af tre størrelser af ørestykker, lille, medium og large, en carry case der fungerer som oplader, samt et USB kabel til at oplade headsettet og carry case.

Ørestykkerne sidder inde på øregangen, og skal ikke klemmes ind i øregangen. Man kan hurtigt skifte ørestykkerne ved at dreje det mod uret og afmontere dette, og montere et nyt ørestykke ved at dreje med uret. Bag om øret sidder batteriet og de fleste knapper. Det er stort, i hvert fald i forhold til resten af headsettet, og er størst bagtil. Det giver Plantronics Voyager 5200 UC en god balance når det sidder på øret, og trykker heldigvis ikke, som man kunne frygte.

Der er strøm til 7 timers taletid, og op til 11 døgns standby tid. Begge dele viser sig næsten at holde stik i vores test af headsettet, som vi går i dybden med senere. På headsettet findes der først og fremmest en on/off knap, volumen knapper som er forhøjede i krom-look på delen af headsettet der sidder over øret, og intuitive at betjene. Boom-armen har også to knapper, den ene til at mute mikrofonen sidder oven på armen, og den anden til at tage imod opkald, eller lægge på, findes bag på boom-armen.

Mikrofonarmen har hele fire mikrofoner indbygget, for at garantere den bedst mulige lyd og reduktion af uønskede gener under samtaler. Og som altid, så Plantronics garant for mikrofoner af tårnhøj kvalitet, og Voyager 5200 UC er ingen undtagelse.



Det medfølgende case, der både fungerer som opbevaringsetui under transport, men dobler op og også agerer mobilt batteri til headsettet er en super lækker tilføjelse til pakken. Beholderen er lavet i plastik og dækket af gummi.

Under låget kan man se at der er plads til Plantronics Voyager 5200 UC headsettet,samt den connector i etuiet som forbindes til headsettet når det ligger deri, og sørger for at det altid er opladet. Etuiet er lavet med små magneter, så Plantronics Voyager 5200 UC ikke falder ud ved et uheld. Med låget lukket, er der også plads til at lade Voyager 5200 UC op, som det ses på billedet herunder. Pakken med Voyager 5200 UC samt case er i det hele taget udført i en meget høj kvalitet, og lækkert at have med sig på farten, enten i en taske eller i lommen.

Etuiet har et internt batteri, der kan oplades via mikroUSB porten på den ene side. I alt er kapaciteten af etuiet stor nok til at lade Plantronics Voyager 5200 UC op to gange, inden det selv skal lades op igen.

Ser vi på features, så har Voyager 5200 UC det bedste fra alle verdener, og kan parre både gennem Bluetooth, men også via NFC, og så kan den selvfølgelig parre til flere enheder på samme tid, takket være multipoint teknologi.

Test:

Vi har sat os for at teste Plantronics Voyager 5200 UC der hvor det hyppigst bliver brugt, nemlig ude i det fri, og i en direkte sammenligning med samtaleanlægget i en bil. Derudover har vi selvfølgelig været omkring Skype for Business på en PC, via den medfølgende USB adapter, og det er også her vi starter dagens test.

Installationen af Bluetooth adapteren er automatisk og tager 30 sekunder, så er man good to go. Den forbinder automatisk til headsettet og sætter det som det primære device i Skype. Til sammenligning skifter jeg normalt mellem Plantronics og et Jabra headset når jeg snakker meget i telefon, og der var intet tab af lydkvalitet ved brug af det meget mindre Plantronics Voyager 5200 UC headset. Det er et kvalitetsstempel i sig selv efter min mening.

Parringen med min Android telefon fik ligeledes smertefrit, og sker også helt automatisk når jeg tænder headsettet. Opkald udenfor når det blæser har en kvalitet på højde med det man finder når man bruger det på en PC, takket være de fire mikrofoner i mikrofonarmen. Man kan sige at Plantronics Voyager 5200 UC er skabt med sådanne aktiviteter for øje.

Når man er forbundet til en mobiltelefon kan man gøre brug af app’en Plantronics Hub, hvor man dels kan styre opsætningen af sine Plantronics headsets, men man kan også hente nye firmware og opdatere headsettet. Det er blandt andet her at du skal konfigurere Dansk sprog, hvis du ønsker dette. Det er som altid super let at gå i gang med den personlige opsætning gennem Plantronics Hub.

Det er ikke et krav at man skal have Plantronics Hub for at bruge Plantronics Voyager 5200 UC, men der er ingen grund til ikke at hente app’en og øge brugeroplevelsen. Plantronics Voyager 5200 er i stand til selv at registrere når det løftes til øret, og kan således automatisk viderestille telefonopkald i brug. Man kan derfor let og enkelt betjene det med kun en hånd.

Den mest spændende sammenligning er selvfølgelig med det håndfri sæt som man finder i mange biler nu om dage. Det håndfri samtaleanlæg i en bil har både sine fordele og ulemper, og en af de største ulemper er helt klart lyden fra mikrofonen. Det har det med at lyde som om man sidder i en tønde eller i en dåse. Det lyder altså ikke altid godt når man snakker i et håndfrit sæt, for personen i den anden ende af linjen.

Med Plantronics Voyager 5200 UC er den ulempe elimineret, da dens force først og fremmest er den sublime mikrofon. Præcis ligesom opkaldene på Skype og gennem mobiltelefonen, så går man klart og tydeligt igennem til den anden side, og mikrofonerne filtrer baggrundsstøjen fra uden problemer.

Det er lækker lyd, der meget klart og tydeligt fanger stemmen og gengiver den med varme og fylde. Støjreduktionen er måske i virkeligheden lidt til den voldsomme side, og kan nogle gange ende med at give en lidt mere robotagtig lyd end den måske er tiltænkt, men det betyder at den uden problemer er i stand til at eliminere de støjgener der kan være fra en motor, eller lyden fra radioen.

Batteritiden er opgivet til 7 timer, og det holder den faktisk ikke helt i vores test. Den ender oftest mellem 5 og 6 timers brug, ved middel volumen. Og det er faktisk helt okay, da Voyager 5200 UC bliver ladet op i opbevaringsetuiet når det ikke er i brug.

Pris:

Plantronics Voyager 5200 UC kan købes gennem Zinuss.dk for 995,00.- DKK inklusive fragt for den store version inklusiv carry case der fungerer som oplader, og for 790,00.- DKK inklusive fragt for versionen uden medfølgende carry case.

Konklusion:

Voyager 5200 UC er Plantronics nye topcontender inden for trådløs lyd på farten, til den der gerne vil være produktiv. Du får åbnet op for professionel samtalelyd i særklasse, uanset om du er ude at gå en tur med hunden i efterårets blæsevejr, eller om du er på farten fra A til B. Der findes flere modeller af Voyager 5200, og den stor version, kaldet UC kommer med et carry case der også fungerer som oplader, og dermed forlænger batteritiden på op mod 21 timer. I hvert fald på papiret. Det holder ikke helt i test, men ikke desto mindre får du rigtig meget tale- og lyttetid, også mere end du lige kan bruge på et par dage. UC versionen kommer desuden med en medfølgende USB adapter til PC, så du kan bruge den til Skype eller andre programmer på din PC.

Vores dom er helt klar. Voyager 5200 UC fra Plantronics er vores go-to headset når det drejer sig om at have lyd med på farten, og det handler om produktivitet. Støjreduktionen er i særklasse, grundet de fire mikrofoner, og samtalekvaliteten er exceptionel. Og takket være det beskyttende carrycase, har jeg ingen kvaler ved at have det med i lommen, til at ligge i en taske, eller i bilen.

Det er udført i høj kvalitet.

En lav vægt på kun 20 gram, ørestykker der sidder godt i øret, en åben konstruktion, så man kan høre hvad der foregår omkring sig, samt god ergonomi uden gener, betyder at Voyager 5200 er et sikkert hit, hvis du er på jagt efter et headset i denne kaliber. Vi runder derfor dagens test af Plantronics Voyager 5200 af med en karakter på 9 ud af 10, og en Great Product award.

Pros:

Lav vægt

Let at betjene

Både til ‘højre- og venstreørede’ personer

God lyd

Virkelig effektiv støjreduktion

Ergonomi - sidder rigtig godt

Carry case med indbygget oplader

Cons:

Pris

Batteritiden holder ikke helt hvad den lover