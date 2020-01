AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-03-23 07:44:00

Razer Nommo Chroma 2.0 højttalere

Vi skal i dag kaste vores øjne på Razer Nommo Chroma, som er et 2.0 stereohøjttalersæt designet til brug med din PC. Og selvfølgelig er der, som navnet antyder, RGB-lir for alle pengene. Læs med i dagens test, for at se hvor meget højttaler du får for lidt over 1000 kroner.

Razer er kommet godt i gang med 2018, og har lanceret en række nye produkter, heriblandt deres Nommo Chroma højttalere, som vi skal teste i dag. Nommo Chroma er et par stereohøjttalere med indbygget bas, som kan tilsluttes PC og smartenheder, dog ikke via Bluetooth.

Højttalerne kommer i en kæmpe kasse, med forsvarligt i beskyttende materiale. Og det er der også brug for, for hver af de to Nommo Chroma højttalere, har en meget solid kampvægt, så man ved at det er lavet godt, og står ordentligt på bordet. På forsiden af kassen finder vi et billede af Nommo Chroma stereohøjttalerne, omkranset af Razers karakteristiske neongrønne farver på sort, så ingen er i tvivl om hvem der har produceret dem. På bagsiden finder vi relevant produktinformation om højttalerne.

Specifikationer:

2.0 gaming speakers

3” glasfiber drivers

Bagudvendt bas

Headphone jack, samt volumen og basskontrol

Frekvensgang: 50 - 20.000 kHz

USB audio

1 x 3.5 mm aux input jack

1 x 3.5 mm headphone jack

Chroma RGB lys

Systemkrav: PC/Mac

Razer Synapse: Windows®7/Mac OS X 10.9 (eller højere)



Pakken indeholder:

Razer Nommo Chroma 2.0 gaming speakers

3.5 mm audiokabel

Power adapter

Brugervejledning

Design og test:

Razer Nommo Chroma kommer i sort. Sort hele vejen igennem, fra top til tå. Det er indtil man tænder for dem, og RGB lyset begynder at spinne. De to Nommo højttalere minder mest af alt om den fartmåler som man kender fra amerikanske film, hvor der står en sherif i vejkanten og måler hastigheden på bilisterne. Jeg vil gå så langt, at jeg vil kalde Razers design for høj pistolføring, da de i virkeligheden minder mere om to pistoler, som i Nommo Chromas tilfælde, skyder lyden ud mod tilhørerne.

Hver højttaler står på en fod i metal, og en tynd afstiver går op til den store cylinderformede højttaler, som en meget større end hvad vi normalt ser hos et enkelt 2.0 stereo gaming setup. På bagsiden af den ene højttaler finder vi en indgang til strøm, mini-jack, hvis der skal tilsluttes en smartphone, samt en udgang til hovedtelefoner. På bagsiden af den anden, er der kun en enkelt indgang, til kablet der forbinder de to Nommo Chroma højttalere.

På foden af den ene højttaler finder vi to drejeknapper, hvor den ene kan bruges til at styre volumen, og den anden til at styre bass gain. Det er også på disse skrueknapper, at man kan tænde højttalerne, med et enkelt klik. En fed lille detalje ved Nommo Chroma er, at hvis man skruer volumen op eller ned, så vises det i chroma lyset, der justeres som en grøn cirkel op og ned rundt om foden på den ene højttaler, og hvis man justerer på bassen, vises det med en blå chroma effekt på den anden højttaler.

Inde i Nommo Chroma finder man specialdesignede drivere i glasfiber, med en størrelse på 3”. Ifølge Razer selv, påvirker det vibrationerne, og producerer en bedre lyd i de høje frekvenser.

På bagsiden af hver højttaler finder man en bass, og der er mulighed for at styre bassen separat ved den ene af de to drejeknapper på foden. Under fødderne på de to Nommo Chroma højttalere, finder vi Chroma delen i Razers højttalere. Der løber en RGB skinne hele vejen rundt om foden, som kaster RGB lys ned på bordet hvor højttalerne står, og det kan justeres gennem Razer

Synapse, så det kan snakke sammen med alle de andre Razer produkter man har, og nogle af de spil man spiller, som for eksempel Overwatch, hvor lyset skifter farvetema, alt efter hvilken karakter man spiller.

Razers “bullet-shape” design ser efter min mening rigtig godt ud. Det adskiller højttalerne fra så mange andre almindelige kasser. Højttalerne er lavet i plastik, med en sort og mat finish, så den ikke tiltrækker alt for mange fedtede fingre. I teorien kan alt tilsluttes højttalerne, dog ikke via Bluetooth. Det er enten via USB, eller 3,5 mm kablet. Så selvom Nommo Chroma ikke er tiltænkt som højttalere til fjernsynet, så kan det godt lade sig gøre, hvis du har en AUX udgang på TV’et. Derudover er det vigtigt at understrege, at Nommo Chroma rent faktisk kommer med en indbygget DAC, der giver lyden et extra “oomph”.

Samlet set, så synes vi at Razer er lykkedes rigtig flot med deres design, som adskiller dem fra deres nærmeste konkurrenter, og giver skrivebordet et frisk pust.



Setup:

Razer Nommo Chroma kan sættes op og styres gennem Razer Synapse, hvor det kan synkroniseres let og enkelt med andre Razer produkter, og lige så med spil der understøtter Chroma. Det er forsvindende lidt man rent faktisk behøver at sætter op, eller kan sætte op, hvorfor vi også vælger at springe let og elegant hen over en dybdegående gennemgang af den ene ting man kan styre, nemlig Chroma belysningen. Det vigtigste for os som brugere at styre, er hvad vi bruger højttalerne til, og her er der fire presets man kan vælge imellem, hvor vi selvfølgelig har haft fokus på musik, gaming og film.

Lyden:

Til at vurdere hvor godt de spiller, har vi i vanlig stil kørt igennem playlisten som spænder bredt, fra rock, pop og alt derimellem og ved siden af, for at få skabt et troværdigt billede af hvor godt Nommo Chroma gør sig på den store scene. Billedet der har tegnet sig, er som vi kommer ind på i lidt flere detaljer herunder, at de grundlæggende gør det godt, specielt med prisskiltet in mente.

Men vi starter med at fokusere på en ting, præcis det samme sted hvor Razer også har valgt at Nommo højttalernes fokus skal være, på bassen. Det er også forventet med et par højttalere i denne prisklasse, og fra en producent med fokus på gaming.

Ser vi bort fra det store fokus på en fyldig bass, så lyder Razer Nommo Chroma højttalerne faktisk rigtig godt. Det er især i de lavere frekvenser, og diskanten at de spiller godt sammen, men det er på bekostning af en veldefineret mellemtone. Desværre har de en tendens til at mellemtonen drukner i bassen, og den er derfor mindre sprød end resten af lydbilledet. Det er super ærgerligt, da Nommo Chroma faktisk er rigtig skarp i diskanten, noget jeg personligt savner lidt på mange af de gængse gamerprodukter vi har forbi til test på redaktionen. Det er dog med den lille aber dabai, at hvis du fyrer helt op for bassen på max, så overtager den hele lydbilledet, og det gælder også diskanten, der bliver knap så pæn og skarp.

Grundlæggende, så kommer Nommo Chroma lidt til kort i dybden af lydbilledet. Jeg føler mig ikke til stede i filmen, spillet eller musikken på samme måde som et par gode hifi hovedtelefoner eller højttalere kan. Men det er de heller ikke designet til, og prisskiltet er også derefter.

Vi har brugt Nommo Chroma hovedsageligt til gaming og streaming, og det står klart efter et par ugers brug, at Nommo Chroma er et hæderligt 2.0 steroehøjttalersæt, som kan spille rigtig rigtig højt, på samme tid med at de giver dit gaminghjørne et lidt anderledes udtryk, dels pga chroma effekten, men også på grund af det anderledes design. Samlet set, så er lyden god, men ikke fantastisk. Der mangler detaljer, specielt i mellemtonen, men til tider også i diskanten. Nommo Chroma højttalerne kan spille op til lir, men høj lydstyrke, og i sidste ende bliver man nødt til at have øje for prisen, når man ser på hvad man får. Og med Nommo Chroma får man faktisk rigtig meget lyd for pengene.

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk for at hente en dagsaktuel pris til Jer. For Nommo Chroma lyder prisen på 1299,00 DKK. Nommo højttalerne fås også i en non-Chroma version til lidt færre penge, og kommer ligeledes i en Pro version, til lidt mere. Vil du læse mere om de tre Nommo versioner, kan du klikke på banneret herunder.



Konklusion:

Razer Nommo Chroma er et højttalersæt der på mange måder afviger fra hvad man forventer at et par stereohøjttalere, men også falder i nogle af de samme fælder. Rent æstetisk, så ser de knaldhamrende godt ud efter min mening, og det er anderledes og lidt frækt at have til at stå på skrivebordet, både med tanke på det specielle design, men også Razers Chroma belysning. Det virker.

En anden ting der er lige i skabet er prisen. For 1299,00 danske kroner kan du erhverve disse højttalere. Det er en god pris for et par højttalere med den ydeevne som Nommo Chroma har. Dog kan det diskuteres hvorvidt Chroma effekten er springet fra 850,00 og op til 1299,00 kroner værd. I min optik bliver det et nej, men jeg må også indrømme at jeg ikke bløder Chroma når jeg slår mig, som så mange har for vane i 2018.

Højttalerne er forholdsvis store, og leverer en rigtig flot bass, og en klar diskant med fine detaljer, dog ikke hvis bassen får fuld skrue. Så fylder den alt for meget i lydbilledet til min personlige præference. De er lette at tilslutte din PC eller smartphone, og kræver ikke en uddannelse i raketteknologi at betjene, med kun to drejeknapper. Dog kan jeg ikke nægte, at jeg ser frem til at sammenligne dem med Razers Nommo Chroma Pro når de kommer senere på året, så vi ser hvad Razer virkelig kan præstere med hensyn til et højttalersetup med lidt flere muligheder for finjustering af lyden.

For prisen, så er Razer Nommo Chroma et godt bud, specielt hvis det er til drengeværelset eller på kollegiet. Har du pengene til det, er der dog noget mere lyd at hente, hvis du er villig til at smide det dobbelte. Min største anke ved Nommo Chroma er dog at det ikke er kompatibelt med Bluetooth, så det var lettere at tilslutte smartphone, tablet eller TV. Det er på ønskelisten til næste gang. Vi runder dagens test af med en karakter på 7, for et par flotte højttalere, med nogle enkle, men centrale mangler i lydbilledet.

Pros:

Lækkert design

God bass

God diskant

Chroma

Let at sætte op og betjene

Cons:

Ingen Bluetoothforbindelse

Mellemtonen er ikke veldefineret

Man betaler en del extra for Chroma

Designet fylder meget på skrivebordet

Mangler mulighed for at finjustere lydbilledet

Den ene højttaler har en synligt kraftigere Chroma effekt end den anden