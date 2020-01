AUTHOR : Lasse Kristensen

PUBLISHED : 2018-08-15 17:38:00

Razer Nommo Pro

Vi skal i dag teste Razers nyeste og dyreste højttalere, nemlig Nommo Pro, der er et 2.1 højttalersæt med Dolby Audio og THX lyd. Læs med for at læse hvorfor Razers Nommo Pro højttalere blæser os bagover.

Vi er i dag så heldige at vi har fået lov til at teste Razers nye højttalere, Razer Nommo Pro, som nogle af de første i norden. Som du nok kan gætte på navnet, så er Nommo Pro en videreudvikling af de tidligere testede Nommo Chroma højttalere, som vi var imponerede af, trods et par mangler i vores optik.

Med Nommo Pro, har Razer videreudviklet på designet, denne gang i en 2.1 konfiguration, selvfølgelig med Chroma belysning, men også virtuel surround sound, THX certificering, samt Dolby Audio. På papiret lyder det alt sammen helt vildt godt, og vi glæder os til at vise testen af Nommo Pro frem for Jer i dag.

Højttalerne kommer i en kæmpe kasse, pakket godt og grundigt ind i beskyttende skum. Nommo Pro sættet kommer med to højttalere, samt en kæmpe subwoofer. Det betyder at pakken har en samlet vægt op mod 17 kilogram. Det er ikke så lidt endda. På forsiden af kassen er der et billede af Nommo Pro sættet, og det der er mærkværdigt ved Nomme Pro, er at kassen ikke kommer i det vante sort-grønne farvetema. På bagsiden er der de mest relevante produktinformationer om højttalerne.

I kassen finder man alt man skal bruge for at lave et fedt setup på kontoret, værelset, stuen eller gaming-rummet. Vi finder følgende i kassen.

Kassen indeholder:

2 * Razer Nommo Pro 2.1 gaming speakers

7" Subwoofer

Kontrolenhed

3.5 mm audio kabel

Optisk kabel

USB kabel

Power adapter

Brugervejledning

Tekniske specifikationer:

THX certificeret full range 2.1 gaming højttalersæt

Dolby Virtual Surround Sound teknologi

Kontrolpanel med easy quick access function og belysning

2 x 0,8 “ silk dome tweeters (1 x per speaker)

2 x 3 “ full range drivers (1 x per speaker)

1 x 7” downward firing subwoofer

Frekvensgang: 35 – 20.000 Hz

Frekvensgang, subwoofer: 35 - 400 Hz

Forbindelse: USB, Bluetooth 4.2, optisk og 3,5 mm

Kontrolpanel med power, volume, mute, pairing samt source control funktioner

Razer Chroma™ RGB

PC/Mac with a free USB port

Razer Synapse krav:

Windows®7/Mac OS X 10.9 eller nyere

100 MB på HDD

Design:

Razer Nommo Pro kommer i et flot sort matlakeret look. De to Nommo Pro højttalere har en del til fælles med Nommo og Nommo Chroma højttalerne, men de adskiller sig ved at der er en tweeter oven på hver af de to Nommo Pro højttalere. Designet er stadig noget jeg bedst kan beskrive som “bulletshape”, det vil sige med en form som en kugle, eller en sci-fi revolver.

Hver højttaler står på en fod i metal, med en bund af gummi. så den står godt fast. Den store cylinderformede Nommo Pro højttaler er større end hvad vi normalt ser ved et 2.1 højttalersæt, og består af en 3” full range driver, samt en 0.8” tweeter enhed. Både selve højttaleren, men også tweeter-enheden har form som en cylinder.

Begge højttalere forbindes via kabel bag på subwooferen, hvor der også er et kontrolpanel. Under fødderne på de to Nommo Pro højttalere, finder vi Chroma delen. Der løber en RGB skinne hele vejen rundt om foden, som kaster RGB lyset ned på bordet hvor højttalerne står. RGB, kan ligesom lyden, justeres gennem Razer Synapse, så Pro højttalersættet kan snakke sammen med andre Razer produkter man har, og ligeledes de spil man spiller, som for eksempel Overwatch, hvor lyset skifter farvetema, alt efter hvilken karakter man spiller.

I modsætning til Nommo og Nommo Chroma, så benytter Nommo Pro sig af Dupont-beklædt kevlar fiber-drivers, samt silkevævede tweeters, for at sikre den reneste og sprødeste diskant der er muligt. Nommo Pro er desuden THX certificeret og kommer med Dolby Surround Sound, som kan emulere et 5.1 setup.

Subwooferen er en stor banan. Den har også form som en cylinder, med en diameter på 273 mm. Subwooferen vender nedad, og står på en fod der er belagt med gummi. Ligesom Nommo og Nommo Chroma, er jeg personligt vild med Razers cylinderformede design, men det er også en smagssag. Efter min mening ser det bare rigtig godt ud, og formår at skille sig markant ud, på en frisk og ny måde. Nomme Pro adskiller sig fra alle de andre “kasser” vi er vant til at se på. Det er frisk og anderledes.

Både højttalere og subwoofer er lavet i plastik, med en matsort finish. Alt kan tilsluttes Nommo Pro højttalersættet, lige fra 3,5 mm analog, optisk kabel, USB, eller Bluetooth, samt mulighed for at tilslutte et headset direkte i kontrolenheden, så du ikke behøver at kravle om bag ved din PC for at tilslutte et par hovedtelefoner. Der er tænkt på alt og alle med Nommo Pro.

Man skifter mellem de forskellige forbindelser ved hjælp af kontrolpanelet, hvor man kan dreje på den yderste skive for at justere volumen manuelt, og en medieknap på siden skifter mellem hvilken type forbindelse man indleder. Skal man koble på Bluetooth skal man starte med at anskaffe sig Razer app’en der er lavet til Nommo Pro. Man kan på kontrolpanelet også tænde og slukke for Nommo Pro. Kontrolpanelet forbindes ligesom højttalerenhederne, bagpå subwooferen.

Betragter vi Razer Nommo Pro i sin helhed, har Razer formået at forbedre på et design der adskiller sig meget fra mængden, og som vi i forvejen er begejstret for. De giver skrivebordet et et nyt liv.

Setup:

Razer Nommo Pro styres gennem Razer Synapse, hvor det kan synkroniseres med andre Razer produkter, og lige så med spil der understøtter Chroma. Det vigtigste for mig som bruger er dog at styre lyden, og her er der fire presets man kan vælge imellem, hvor vi selvfølgelig har haft fokus på musik, gaming og film. Razer Synapse, kræver omkring 100 MB på din harddisk og giver adgang til at styre lyden, lyset og samspillet med andre Razer enheder. Når softwaren åbnes, mødes vi en standardiseret menu, som du kan se på billedet herunder. I denne menu har man adgang til en række præ-konfigurerede lydprofiler som skal sikre at du får den absolut bedste lydoplevelse i spil, film og musik. og det er selvfølgelig og her du kan konfigurere Chroma belysningen.

Nommo Pro app’en kan som sagt også styre hele setuppet, ved et enkelt klik på app’en, og så har man hele kontrollen ved sine fingerspidser, når man er forbundet via Bluetooth. Det fungerer i praksis på præcis samme måde, og er let og intuitivt at gå til.

Test:

Vi har i vanlig stil kørt ladet højttalerne stå på mål for alt vi kunne komme i tanker om, lige fra spil, film og musik. Vi starter med musikken, hvor vi har ladet Pro højttalerne komme på prøve indenfor rock, pop, electronica og alt derimellem, for at få skabt et overblik over hvor godt Nommo Pro kan folde sig ud på den store scene. Lad os starte med at slå fast med syvtommersøm, at de tiltag som Razer har gjort sig virkelig har givet pote. Med et fokus på gaming, god lyd og en kæmpe bass, er Razer Nommo Pro klar til at fyre den af i dagens test.

Razer Nommo Pro højttalerne noget af det bedste vi har hørt fra en gaming producent, med et 2.1 setup. Der er tale om et lydbillede der er karakteriseret ved en klarhed, med sprøde toner, og selvfølgelig stor fokus på bassen, med en kæmpe subwoofer. Lydbilledet brillerer især i de lavere frekvenser, hvor Nomme Pro er i stand til at præstere på et helt andet niveau, end vi er vant til at lytte til fra andre 2.1 gaming sæt. De mindre ændringer der er lavet i designet ved Nommo Pro, helt specifikt, tilføjelsen af tweeter-enheden på hver af de to Nommo Pro højttalere, giver også diskanten et betragteligt løft i forhold til Nommo Chroma højttalerne. Designet er gennemtænkt fra start til slut!

Hver Nomme Pro højttaler er udstyret med en 3” enhed, samt en tweeter. Det er et valg der er taget, for at sikre at de høje frekvenser bliver gengivet så præcist som muligt, med de dedikerede tweetere.

Mellemtonen er varm og nærværende, og gengiver vokaler rigtig flot. Sammen med en meget veldefineret diskant, leverer Nommo Pro et helstøbt lydbillede. En klar diskant med en virkelig flot klang, også når man fyrer helt op for volumen er en af de ting jeg personligt er rigtig glad for, og gør at man ikke kun behøver at høre elektronisk, pop, rock eller metal, men kan tage skridtet videre og høre klassisk uden kvaler. Spørger du os om musikken kan blive høj nok, så er svaret et rungende JA. Nommo Pro kan spille vanvittigt højt. og også højere end der er behov for, når man gamer. Det er til gengæld rigtig fedt, hvis man sidder i stuen og skal se en god film.

Vi har brugt Nommo Pro gaming højttalerne primært til gaming, musik og streaming af TV serier i testperioden, og det står da også klart for os, at Nommo Pro er et af de bedste 2.1 gaming setups, hvis ikke det bedste, som man kan få lige nu. Men prisen er selvfølgelig også derefter, som vi kommer ind på senere. Det er svært ikke at være tilfreds når man sætter en af sine favoritfilm på, og højttalerne ikke bare leverer lyden, men er med til at løfte det visuelle. Nomme Pro er et sådant sæt højttalere, som spiller flot, ligeledes med fokus på bassen, når man ser film. THX og Dolby lyd spiller igennem når højttalerne er aktive.

Ligesom Nommo Chroma, giver Nommo Pro skrivebordet et anderledes udtryk, hovedsageligt på grund af det anderledes design, hvor der er fokus på cylindre. New nordic design kunne være et par ord vi kunne koble på designet.

7” enheden i subwooferen imponerer og skaber en dyb og lækker bund. Den åbne konstruktion i bunden af subwooferen gør, at den fordeler lyden ensartet, ligegyldigt hvor den bliver placeret. Med en output power på 150 Watt, er der kun tilbage at takke bass-guderne, hvis man er vild med en tung og dyb bass. Razer har arbejdet grundigt med indmaden, såvel som designet i skabelsen af Nommo Pro. I løbet af testen hvor vi prøvede meget af, fandt jeg det ikke nødvendigt at skrue subwooferen op på mere end 50%, da den figurativt sparker røv. Den kan mærkes når den får fuld hammer.

Pris:

Vi har været forbi PriceRunner.dk for at indhente en dagsaktuel pris til Jer, men den findes endnu ikke i deres database. Dog har vi fundet den i udlandet, hvor en forventet dansk pris kommer til at være mellem 3.500,00 - 4.000,00.- DKK inklusive fragt.

Konklusion:

Razer Nommo Pro er et højttalersæt der er anderledes fra det vi er vant til at se på, men stadigvæk er fuldstændig gennemtænkt. Æstetisk, så er de efter min mening nogle af de mest spændende højttalere at have til at stå, fordi de netop er så anderledes at se på, men stadig formår at blæse håret bagover på lytteren. Chroma effekterne er præcis som for Nommo Chroma, flotte at se på, men der er heldigvis mulighed for at slå det fra, hvis man ikke er til RGB.

Højttalerne er store, og subwooferen endnu større. Det er heldigvis kun ensbetydende med at man får en rigtig stor og flot lyd ud af Nommo Pro. Lækker diskant, flot mellemtone og en bass der er helt i top. Nommo Pro er let at tilslutte PC, smartphone eller hvad du ellers har lyst til at tilslutte, og det kan styres hurtigt gennem kontrolpanelet, eller for eksempel via Bluetooth på din smartphone eller tablet. Razer Synapse gør det muligt at lave sin egen personlige opsætning af Nommo Pro, og her kan man desuden vælge mellem Dolby Virtuel Surround og THX audio. Og begge dele lyder rigtig godt i vores ører. Det er også her man justerer Chroma belysningen.

Prisen lander et sted på den anden side af 3.500,00 DKK inklusive fragt. Det er en høj pris for et par gaminghøjttalere i et 2.1 setup, men med den ydeevne som Nommo Pro er i stand til at levere, så er det faktisk et højttalersæt der er pengene værd, i hvert fald hvis vi spørger vores ører. Jeg synes personligt at det er rart at der er mulighed for at slå Chroma helt fra. RGB er fedt, men nogle gange har man også bare brug for at al støj forsvinder, også det visuelle. Og det kan Nommo Pro.

Razer Nommo Pro er et af de bedste gamingsæts man kan erhverve sig lige nu, og det vidner prisen også om. Har du pengene, og leder du efter god lyd, så går du ikke galt i byen med Nommo Pro. Vi runder dagens test af med en karakter på 9,5 og en Editors Choice award, for et par lækre højttalere med et anderledes design, en kæmpe subwoofer, og masser af vellyd.

Pros:

Lækkert design

Rigtig god bass

Flot diskant

RGB on/off

Fantastisk lyd

Cons:

Pris (for nogen)

Designet fylder meget på skrivebordet