Creative Stage SE

Endnu en soundbar er landet fra Creative, og byder på forbedret lyd, hvis du mangler lidt mere power end det skærmen kan tilbyde. Creative Stage SE er en kompakt soundbar, som giver dig en masse fleksibilitet i forhold til at kunne bruges på flere forskellige enheder.

20 apr. 2023 kl. 10:02 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på Creatives hjemmeside.

Specifikationer på Stage SE

Type: Soundbar

Soundbar Frekvensgang: 55 – 20.000 Hz

55 – 20.000 Hz Volume control: On soundbar

On soundbar Drivers: 2 x 12W (Peak power 48W)

2 x 12W (Peak power 48W) Lydkontrol på Soundbar: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1 x USB-C

1 x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Vægt: -

- Størrelse: 410 x 108 x 68 mm

410 x 108 x 68 mm Batteri: -

- Support for følgende: PC, Mac, Playstation 4 og 5, Xbox, Nintendo Switch og mobil

Rundt om Stage SE

Stage SE fra Creative er en lille soundbar, som er ment til at være under computerskærmen. Soundbaren kan dog bruges til flere forskellige enheder, om det er konsol eller din mobil. Den kommer med 2x12W drivers i højtaleren og har en maksimal udgangseffekt på 48W.

Åbner vi for kassen og får indholdet op på bordet, har vi soundbaren, USB-A til USB-C og nogle manualer.

Stage SE har et neutralt og klassisk design for en soundbar. På toppen har vi Creative logoet. Den kommer i meget skinnende materialer. Det er muligt at indstille lydstyrke, samt ændre input på højre side.

Bagpå er der indgang til computeren med USB-C, samt indgang til strømstikket. . Stage Air V2, kræver ingen ekstern strømforsyning for at få strøm.

Sammen med Stage SE medfølger også en fjernbetjening, som giver muligheden for at foretage ændringer af soundbaren, såsom at aktivere surround sound, styrke dialog, ændre på tone og selvfølgelig styre lydstyrken.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Vi er kommet til selve testen. Stage SE, jeg kommer til at foretage samme test som tidligere soundbars samt headsets. Derfor går jeg igennem det sædvanlige med musik, spil og som de andre soundbars, afprøver jeg også film.

Hvis vi starter med musikken, jeg har sørget for at surround sound og dialog er slået fra, det er en soundbar som kan spille rigeligt højt til mit behov ved computeren. Hvor den formår at komme med en del nuancer i lyden. Det er dog også tydeligt at mærke den ikke har en ekstra tilføjelse af en ekstern bas, og skal stå for den del selv, hvor lyden godt kan føles lidt tung til musikken.

Kigger vi videre på spildelen, kan den fint booste lyden i forhold til almindelige adventure spil, hvor den giver en fornuftig oplevelse. Men sidder du og spiller FPS, hvor du gerne skal have de små detaljer med, så kommer den desværre til kort. Her kan det hurtigt blive svært at lokalisere fjenden, hvor fodtrin mere bare bliver baggrundsstøj, og jeg oplevede flere gange at fjenden skød på mig, uden jeg havde hørt dem.

Sidste punkt er film. Igen mangler Stage SE en ekstern bas, for den får ikke nok dybde til indlevelse af filmen. Med en superhelte film på, hvor der var masser af eksplosioner sad jeg med en lidt flad følelse. Selve dialogen var fin, og specielt med ”dialog” funktionen aktiveret.

Jeg gav dog også lige Youtube et skud, hvor jeg her oplevede Stage SE fungerede rigtig godt, med forskellige turtorials og andre stille videoer med meget snak.

Pris

Stage SE fra Creative har et prisskilt på 596,- DKK, hvilket er i den lave og mere budgetvenlige ende af skalaen.

Konklusion

Stage SE fra Creative skal bruges til at booste din lyd fra skærmen, eller hvis du ønsker lyd, men ikke gider bruge headset. Den kan fint klare de daglige gøremål, hvor det måske handler om du skal have bedre lyd end det skærmen kan levere, hvis den ellers har integreret højtalere.

Om det er Youtube, Twitch, Teams, Zoom eller andet så kan den klare jobbet rigtig godt. Ved siden af det kan den også bruges til musik og tildels også film og spil. Men det er ikke fordi du får et brag af en oplevelse, hvor musikken, filmen eller spillet opsluger dig med lyden.

Det er tildels med den manglende eksterne subwoofer, sammen med at en soundbar kan have svært ved at gengive surround sound, når den ikke har nogle eksterne højtalere, til at levere lyden bag dig. Det kan hurtigt mærkes, og det føles mere som 2 højtalere bygget ind i en.

Den har en god størrelse i forhold til at kunne ligge under en skærm, men den kan måske godt føles lidt stor på trods af sin lille størrelse, hvis skærmen ikke er over 27”. Ved siden af det kan den også bruges med forskellige konsoller og telefoner enten via kabel eller bluetooth. Det gør også den ikke kun er bundet til computeren.

En sidste positiv ting er den ikke skal bruge software. Det kan selvfølgelig godt hæmme den lidt, ved at den ikke kan finjusteres. Men du kan fint klare dig ved at sætte den til enheden og derefter har du enkelte funktioner du kan indstille på fjernbetjeningen.

Kigger vi på ting som er knap så gode. Her er det valg af materialet, jeg skulle kun kigge på den før den havde fingeraftryk siddende, på det meget skinnende design på toppen. Jeg kan kun frygte hvordan den vil se ud efter længere tidsbrug, med støv og fedtfingre som samler sig på toppen. Som tidligere nævnt, så kunne jeg godt have brugt en ekstern bas, til at tage over for de dybe toner, så Stage SE ikke skulle stå for det hele selv.

Vi har nu været hele vejen rundt om Stage SE fra Creative, og jeg ender også med at give den en stabil score på 8 ud af 10. Det er ikke fordi jeg faldt ned i stolen, første gang jeg satte lyd til den, men den formår stadig at løfte niveauet i forhold til integreret skærmhøjtaler, sammen med kan den sagtens dække de flestes behov og krav til en lille højtaler som skal bruges til eventuelt computeren, hvor headset ikke er vejen frem. Selvom lyden trænger til en ekstern bas, så formår den stadig at give lyd som kan bruges.

Godt

Ingen software

Kompakt størrelse

Den booster fint lyden til dagligt brug

Kan bruges til flere forskellige enheder

Pris

Clear dialog fungerede rigtig godt

Knap så godt

Skinnende design

Mangler ekstern bas til at aflaste de dybde lyde

Score: 8