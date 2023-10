Logitech G Yeti GX

Logitech har sendt et par nye mikrofoner på markedet og i dag ser vi på Yeti GX, som er deres Dynamic USB mikrofon med et lille splash af RGB belysning.

27 sep. 2023 kl. 11:52 Af Kenneth Johansen DEL:

Specifikationer

DIMENSIONS

Weight: 616 g

616 g Height: 170 mm

170 mm Width: 100 mm

100 mm Depth: 100 mm

100 mm TECHNICAL SPECIFICATIONS

Type: Dynamic

Dynamic Audio Quality: 24bit / 96KHz

24bit / 96KHz Polar Pattern: Supercardioid

Supercardioid Frequency Response: 50Hz-18KHz

50Hz-18KHz Connector: USB-C to USB-A

USB-C to USB-A Dynamic Range: 95 dB

95 dB Signal to Noise Ratio: 78 dB

78 dB Lighting: Dual zone RGB with LIGHTSYNC

Dual zone RGB with LIGHTSYNC Mounting: Included stand or any boom arm (required adapter included)





En tur rundt om Logitech G Yeti GX

Logitech sigter med Yeti GX efter streaming markedet og med sit afdæmpede og stilfulde desig, med en smule RGB spic,e vil Yeti GX umiddelbart passe fint ind i et streaming setup.

Materialerne er matsort plast, som har et lækkert finish hele vejen rundt. Det minder mest om aluminium, men er en del lettere. Materialerne føles solide og gennemførte, og hele setuppet giver en fornemmelse af kvalitet på trods af at være plastik.

Selve mikrofonen er pileformet med en stor skumhætte på toppen. Fjerner man den, kan man se direkte ind til den Dynamiske Supercardioid mikrofon, som gemmer sig indenunder.

Der er et Logitech G RGB logo på den ene side, mens der på den anden side er en Mute knap sammen med et scroll hjul, som kan bruges til at justere gain. Dejligt praktisk at have begge dele let tilgængeligt.

I bunden er der en RGB LED ring og så et USB C stik, som bruges som tilslutning.

Mikrofonen kommer med en robust stand, som står godt fast på bordet. Der er mulighed for at vippe mikrofonen, for at få den rette vinkel, og den kan efterfølgende spændes fast.

Det er også muligt ret let at tage mikrofonen af standen, hvis man evt hellere vil have den monteret på en mikrofonarm.

Det kan gøres enten direkte i mikrofonen, eller man kan bruge den øverste del af standen, hvis man vil have lidt mere fleksibilitet.

Der følger en mounting adapter med i kassen, så man er sikker på at kunne montere Yeti GX til de fleste mikrofonarme på markedet.





Software

Styring af tilpasning af Yeti GX sker gennem Logitechs G Hub software. Det er her Logitech samler alle sine G produkter, så hvis du har andre Logitech G produkter, som fx en Superlight 2 mus, så kan de også findes her.

Her er der naturligvis mulighed for at tilpasse de basale ting, som input og output volumen, men det er dog kun toppen af isbjerget.

En af de features som fylder mest i softwaren er Blue VO!CE tilpasningerne. Det er basalt set en EQ tilpasning. Der er fire præinstallerede indstillinger, men der er naturligvis også mulighed for at tilpasse sin egen.

Oven i det, som en lidt mere gimmick feature, er der også en lang række effekter, som man kan bruge på sin stemme. Så kan man komme til at lyde som en robot, en alien eller et jordegern på helium eller en masse andet, hvis man har den slags ønsker.

En anden måske lidt mere praktisk mulighed, specielt folk der streamer, er muligheden for at lave et bibliotek af lyde, som efterfølgende kan bruges til Macro funktioner. Det kan være både lydeffekter eller dig selv der indtaler en lydbid, som så kan afspilles med et tastetryk i løbet af en stream.

Der ligger et udvalg af effekter i G Hub allerede, men man kan naturligvis selv tilføje som man vil og gøre det med de mange andre stemme effekter der er i Blue VO!CE delen også.

Endelig er der naturligvis også mulighed for at tilpasse RGB belysningen i Logitech G logoet og lysringen i bunden af mikrofonen. Der er syv typer, man kan vælge imellem og en del af dem kan så tilpasses i forhold til, hvilke farver man vil bruge.

Alle indstillinger kan bindes op på profiler, så systemet automatisk kan skifte frem og tilbage, baseret på ting som programmer eller spil.

Overordnet set er Logitech G Suite softwaren velfungerende, selvom en del af mulighederne måske ikke ligefrem er for alle.





Test

Jeg har brugt Logitech G Yeti GX mikrofonen over et par dage, i forbindelse med gaming og så naturligvis bare almindelige tests af lyden og software

Opsætning og brug er så let som det kan blive. Det er en ren plug and play løsning og kan man klare sig uden Blue VO!CE effekterne osv, så kan man sagtens klare sig uden Logitechs G Suite software og få et godt resultat.

Lydkvaliteten på Yeti GX er i sin standard udgave dejlig fyldig og lider ikke af kompressionsbegrænsninger eller andet i lyden. Til stemmer er den i min optik rigtigt god selvom den måske ikke når helt op på et så fyldigt spektre, som en rigtigt god condencer mikrofon.

Da der er tale om en “dynamic supercardioid” mikrofon og det betyder, at man skal have den placeret så den peger lige på det man gerne vil opfange. Så man skal være opmærksom på hvordan den er placeret, og om man evt. selv flytter sig i forhold til den, da man godt kan komme uden for det sweetspot som den har.

Det betyder dog også, at Yeti GX er ret god til at sortere andre lyde omkring en væk. Så i forhold til gaming, hvor der måske er heftig mekanisk tastaturaktivitet i baggrunden, kan den være en god makker at have. Det er ikke helt fjernet, men det er en svag del af baggrunden.

Yeti GX er isoleret imod stød osv, da selve mikrofonen er lavet i et decoupled setup. Så der er et internt shockmount, der forhindrer, at fx bump eller slag i bordet forplanter sig igennem standen.

Jeg lavede en lyd test af Logitech Yeti GX uden brug af software indstillinger eller andet. Det er blot via Windows 10 og mikrofonens standardindstillinger.

Hør lydtesten her.





Pris

Logitech Yeti GX kan pt findes med en online pris på lige under 1200 kroner. Det placerer den i den dyre ende for gennemsnittet af gaming mikrofoner, men stadig en del under populære high end muligheder fra fx Shure eller Elgato.





Konklusion

Logitech har efter deres opkøb af Blue trukket den viden der fulgte med der over i deres produktudvikling. De har med de nye mikrofoner i Yeti serien givet designet et stort boost, hvilket i min bog var tiltrængt.

Logitech G Yeti GX er en smuk mikrofon at have stående og det suppleres heldigvis af en solid lyd og god software.

Der er lidt lir i form af RGB, men ellers er der ikke et væld af andet at skulle forholde sig til.

En Stor del af Blue VO!CE med effekter osv er måske for mange lidt for meget et gimmick, men for dem af os er det heldigvis let at springe helt over.

Prisen er i den lidt dyre ende, men man ender med at få en smuk og velklingende mikrofon, som fanger din stemme godt og holder det meste andet i baggrunden.

Vi lander med en endelig karakter på 8, for en solid og smuk mikrofon som dog måske er lidt til den dyre side.





Godt:

Smukt design

Let tilslutning og betjening

Solid lyd

Let og tilgængelig software





Skidt:

Prisen