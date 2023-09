Maono DM30

Engang imellem får vi lov til at teste mærker, som måske ikke er så populære i Danmark. Hvor vi denne gang skal begive os ud i de eksterne mikrofoner, og tage et kig på mærket Maono, som har deres mikrofon DM30. En lille prisstærk, ekstern mikrofon.

6 feb. 2023 kl. 09:29 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen, skal vi have et kig på specifikationerne af Maono DM30

Specifikationer Maono DM30

Kondensmodul

Pickup Pattern : Kardioid

: Kardioid Resolution: 24-bit

24-bit Sample Rate: 48kHz

48kHz Frequency Response: 20 – 20000Hz

20 – 20000Hz Sensitivity: -4dBFS (1V/Pa at 1kHz)

-4dBFS (1V/Pa at 1kHz) Max SPL: -

- Signal to noise Ratio: 57dB

57dB USB-C til USB-C(USB-A adapter)

Knapper: Gain, mute, headphone volume

Rundt om Maono DM30

Maono DM30 er en USB ekstern mikrofon, som gør brug af cardioid pattern, sammen med en høj følsom kondensor til at give god lyd. Den har 24bit/48kHz high sampling rate.

Får vi pakket alt ud, er det ikke fordi vi bliver mødt af så meget. Udover selve mikrofonen medfølger en USB-C til USB-C, med USB-A adapter, ledning og én manual.

Modellen af DM30 som er modtaget til test, er i hvid, men kommer også i sort. I bunden er der et ”gitter” som åbner op til RGB. Selve størrelsen på mikrofonen er i den lille ende af skalaen. På fronten har vi også teksten ”Maono” og lige under mulighed for at justere gain, headphone lyddstyrke og mute.

Der er ingen knapper på bagsiden. Men i bunden har vi indgang til USB-C, sammen med jackstik til høretelefoner. Som det sidste er der også en knap, som bruges til at tænde og slukke for RGB.

Det medfølgende kabel er som sagt USB-C til USB-C, med en USB-A adapter monteret. Hvilket viser at USB-C vinder frem, til at være mere standard blandt hardware. Ledningen virker til at være lidt til den korte side, hvilket godt kan give nogle problemer, hvis det skal føres ”langt”, ved blandt andet mikrofon arm, og videre ned til computeren, som måske står på gulvet.

Testen

Inden vi går videre til selve testen, skal vi igennem deres software. DM30, gør brug af Maono software. Som giver mulighed for at lave nogle enkelte justeringer. Det er muligt at skifte mellem standard og advanced indstillinger, hvor standard primært handler om Gain, høretelefon lydstyrke, tonen, samt RGB.

Advanced indstillinger åbner op for lidt mere, såsom equalizer, limiter og compressor.

Under egenskaber på mikrofonen har jeg fået indstillet formattet til at være 24 bit, 48kHz, som er den højeste indstilling for mikrofonen.

Lydtest af Maono DM30

Pris

Jeg har kunne finde Maono DM30 med et prisskilt på $60 på deres egen hjemmeside, hvilket er svarende til 407,- DKK.

Hvis du vil læse mere om Maono DM30, kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at slutte af på testen af Maono DM30. Det er et marked, hvor der begynder at være rigtig mange aktører, sammen med, de kæmper om forbrugeren og behovet for en ekstern mikrofon, fremfor den mikrofon som sidder på headsettet. Maono DM30, er endnu en i mængden. De kommer med en rigtig god pris, men den har også nogle mangler i forhold til det, og hvis vi kigger på andre mikrofoner. DM30 er nem at sætte op, og selve softwaren er også simpel at arbejde med. Man får de nødvendige ting med mikrofonen, i forhold til en gain som kan indstilles direkte på mikrofonen.

Selve lyden er også fin, men som det kan høres i lydtesten, så er den utrolig lav i forhold til andre mikrofoner, som har været igennem. Dette er på trods af jeg skruede gain helt op, hvor jeg ikke følte den gav nogen ændring i det.

Der hvor Maono DM30 kan skille sig ud fra mængden bunder ud i prisen og størrelsen. Hvor man får en fornuftig mikrofon, som ikke fylder meget, og nemt kan køres foran skærmen til sit gaming setup, når du streamer eller gamer med venner, uden at være for meget i vejen.

Med en pris på omkring 400 kroner, så er Maono DM30 en interessant kandidat til entry segmentet, for gameren, som ønsker en billig og fornuftig ekstern mikrofon, eller den nye streamer som skal have noget andet end mikrofonen fra headsettet.

Derfor slutter jeg også af med at give Maono DM30 en score på 8 ud af 10. Der er lidt fejl, men set op imod alle de gode ting, så er det stadig en fornuftig mikrofon til prisen.

Pros

Flot design

Fin lyd

Nem opsætning

Knap til Gain

Knap til mute

Software kan det nødvendige

Pris

Størrelse

Cons

Lav lyd

Ingen følelse af ændring på gain

Score: 8