Nyheder fra Montech på Computex

Montech er en relativt ny hardware producent på markedet herhjemme. Det er dog en producent med fart på og på Computex i Taiwan har de præsenteret et udvalg af nye produkter med blandt ander AIO køling, kabinetter og strømforsyninger lavet i samarbejde med Seasonic.

6 jun. 2024 kl. 15:26 Af Kenneth Johansen

En af Montech's store annonceringer ved Computex i denne uge er deres første AIO-køler med HyperFlow ARGB. Disse AIO'er skiller sig ud fra mængden med en 27mm tyk radiator med 20 finner per tomme samt 120mm Metal Pro 12 ventilatorer. HyperFlow ARGB er inkluderet for klare og glatte farveovergange.

På kabinetfronten lancerer Montech Sky 3, designet til optimal GPU-køling og fremtidig hardware-kompatibilitet. Den kan allerede rumme op til et RTX 4090 kort så der er god plads på den front. Det understøtter også Back-Connect bundkort, hvor kablerne tilsluttes på bagsiden af bundkortet for at undgå kabler på forsiden af kabinettet. Generelt er det en trend som vi ser vokser. Dette kabinet kommer på markedet i andet kvartal af regnskabsåret.

Hvis du ønsker et mere klassisk PC-design, leverer HS01 præcis det med sit standard tower-design, store hærdede glas sidepanel og ARGB-belysning rundt om kanten af kabinettet. Hvis du ønsker noget mindre, ser HS01 Mini fantastisk ud til en Mini-ITX bygning og kommer endda med et bærehåndtag for nem transport.

Hvis du har brug for maksimal plads, er KING 95 Mega Pro designet til at rumme de mest ekstreme builds med masser af plads til køling, inklusive 420mm væskekølingsradiatorer.

Montech har også samarbejdet med Seasonic om deres nyeste strømforsyninger. Seasonic sælger sine egne PSU'er, men virksomheden er også en velrenommeret OEM for andre i branchen. Montech Titan PLA har Seasonic DNA under motorhjelmen, men med ændringer for at muliggøre ATX 3.1 og PCIe 5.1. Disse vil være billigere end Seasonics tilsvarende Platinum-certificerede PSU'er og kommer på markedet til $159 for 750W versionen og op til $229 for 1200W versionen.