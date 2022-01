Razer Seiren V2 Pro: Test

Razer dækker næsten fra A til Z når det kommer til hardware eller andre små gadgets. Denne gang har vi fået muligheden for at kigge på et opdateret produkt, som henvender sig til streameren, vi skal nemlig tage et kig på Seiren V2 Pro. En mikrofon som specielt er velegnet til den professionelle streamer.

Inden vi kaster os ud i selve testen, skal vi have et kig på specifikationerne af Seiren V2 Pro fra Razer.

Specifikationer Seiren V2 Pro

Dynamic Capsule

30 mm Dynamic microphone

Pickup Pattern: Cardioid

Resolution: 24-bit

Sample Rate: 96kHz

Frequency Response: 20 – 20000Hz

Sensitivity: -34dB

Max SPL: 120dB

Signal to noise Ratio: 105dB

USB-A to USB-C

Rundt om Seiren V2 Pro

Serien V2 Pro fra Razer kommer i en sort æske med grønne sider. Det er de velkendte Razer farver, som vi tit ser på deres produkter. På fronten kan vi se et billede af Serien V2 Pro, under billedet har vi navnet og en tekst som hentyder til at mikrofonen henvender sig til professionelle streamers. Udover det har Razer tre nøglefunktioner som de lægger vægt på nederst på kassen, som er 30 mm dynamisk mikrofon, high pass filter og analog gain limiter.

På bagsiden bliver de nøglefunktioner fremhævet igen, og med lidt mere uddybelse. Igen har vi billedet af Serien V2 Pro, samt nogle tilføjelser til hvad mikrofonen har af funktioner.

Sammen med Seiren V2 Pro, får vi også en skumpude og en utrolig lang ledning. Der er ingen tvivl om at Razer går op i at Seiren V2 Pro skal have designet med sig, sammen med at de diskret holder Razer looket.

Razer Seiren V2 Pro er mat sort, og vi har et sort logo øverst på kanten. Materialerne føles gode og der er kræset for Seiren V2 Pro. På fronten har vi også en mute knap, analog knap til gain og analog knap til volume.

Vender vi mikrofonen om, har vi indgang til headset med jackstik og USB-C indgang til kablet som skal gå til computeren. I bunden sidder der noget gummi, som kan fjernes, hvis du ønsker at sætte mikrofonen på et stativ uden brug af holderen.

Den medfølgende ledning er med USB-c, og med over 2 meters længde burde det være muligt at kunne lave en pæn kabelføring, hvis du vælger at bruge et stativ til bordet.

Software

Razer har selvfølgelig valgt at integrere deres Seiren V2 Pro i deres SYNAPSE. Razer SYNAPSE er med til at samle alle dine Razer produkter. Det er også her vi har muligheden for at vælge Seiren V2 Pro, hvor vi kan komme videre ind under selve produktet og indstille

Når vi er kommet ind under Seiren V2 Pro, har vi mulighed for at sætte Sampling rate, lydstyrken på mikrofonen, samt aktiver eller deaktiver High Pass Filter og Analog Gain Limiter. Det er ikke fordi der er et væld af muligheder, men der er stadig nogle enkelte muligheder som gør du kan tilpasse din mikrofon efter dit behov. Vi vender dog tilbage til oplevelsen med SYNAPSE.

Testen

Det er blevet tid til at få testen mikrofonen af i praksis. Jeg har i testen sat mikrofonen på en boomarm og skal have sat det hele til. Der var masser af ledning til at fører rundt og det er dejligt at se, Razer gør plads til at de fleste nok vælger at montere mikrofonen på et stativ, og skal derfor have ledning til at føre rundt.

Selve opsætningen af mikrofonen var nemt, og den kommer selv op for at installere SYNAPSE, hvis det ikke var installeret i forvejen. Jeg kunne uden problemer få mikrofonen til at virke på discord, men så begyndte problemerne også. For jeg skulle selvfølgelig prøve at ændre på indstillinger, og se hvilket udfald det gjorde, og da jeg skal ind på Seiren V2 Pro i SYNAPSE begyndte en masse problemer.



Først og fremmest var softwaren utrolig langsom, og jeg følte min computer kørte på en 3. generation I3, ikke nok med det, når jeg satte indstillingerne for mikrofonen, blev den gendannet så snart jeg gik væk.

Jeg endte med at gå væk fra SYNAPSE, hvilket gjorde at jeg pludselig ikke havde alverdens fiktive headsets og mikrofoner til computeren, og jeg kunne bruge Windows til at indstille til 96kHz. Jeg oplevede ingen problemer under testen, hvor mikrofonen ikke ville virke, fordi jeg ikke havde softwaren, og I kan selv bedømme lydkvaliteten, som er sat til 96kHz.

Lydtest af Seiren V2 Pro

Pris

Razer Seiren V2 Pro kommer med et prisskilt på 1253,- DKK. Hvilket kan virke i den høje ende, hvis vi kigger på andre produkter, som også har hardwaren på plads.

Hvis du vil læse mere om Razer Seiren V2 Pro, kan du klikke på banneret.

Konklusion

Tiden er kommet til at få afsluttet testen, og det har været lidt af en rejse. Normalt er jeg fortaler for at bruge producentens software til et produkt, både for at teste produktet som en producent har tænkt det, men i mange tilfælde giver det nogle ekstra muligheder med blandt andet indstillinger som burde give en bedre oplevelse af et produkt.

Jeg ved dog ikke om det er Razers rebranding af deres software, som ikke er blevet gjort 100% endnu, eller om det er fordi jeg sidder på Windows 11, og den ikke er optimeret hertil endnu. Det endte dog med for mig at give et langt bedre oplevelse, at slette SYNAPSE og bruge mikrofonen med de muligheder jeg havde i Windows.

Nu når den del er lagt til side, kan vi fokusere på resten af oplevelsen på mikrofonen. For der er ingen tvivl om at Razer prøver at udfordre nogle af de mærker som står forrest når den professionelle streamer skal vælge sin nye mikrofon. Jeg er også sikker på at Seiren V2 Pro, sagtens kunne finde sin plads der oppe, for kigger vi på specifikationerne, så har den hardwaren til at være med, og ønsker man et stilrent design, som ikke vælter sig om med RGB og andet hejs, men bare er sort og ser godt ud, så passer Seiren V2 Pro godt ind.

Der er masser af mulighed for at indstille GAIN direkte på mikrofonen, som også virker uden SYNAPSE, samt en mute knap så du ikke behøver at bruge software eller skal ud af spillet for at styre de ting.

Desværre så er prisen dog i den høje ende, specielt når vi kigger på konkurrenter, hvilket gør at Seiren V2 Pro, ikke ender med at stå forrest i køen, medmindre du er inkarneret Razer fan og ikke vil have andet.

Vi ender derfor med en score på 7 ud af 10, hvor de ting som får trukket Seiren V2 Pro ned, er den dårlige software som følger med og ikke giver fuldt udbytte af mikrofonen, sammen med prisen som ligger sig i den høje ende i forhold til konkurrenterne med tilsvarende produkter.

Pros

Flot design

Kvalitetsmaterialer

God lyd

Nem at få sat op, ser vi bort fra SYNAPSE

Knap til Gain

Knap til mute

Cons