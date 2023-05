Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set

Sennheiser er kendt for deres headsets, som levere højkvalitet til markedet. Vi har primært haft besøg af deres gamer afdeling EPOS, hvor vi stort set hver gang, er gået her fra med en god bemærkning og en fed oplevelse for hvordan lyd skal være i et headset.

Denne gang tager vi et kig på en ekstern mikrofon, som kommer fra Sennheiser selv, nemlig deres Profile USB Microphone Streaming Set. Sættet er fordi vi har fået udgangen, hvor der medfølger boomarm (mikrofonarm), som kan monteres på bordet.

Inden vi kaster os ud i selve testen, skal vi have et kig på specifikationerne af Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set

Pickup Pattern: Kardioid Resolution: 16-bit, 24-bit. Sample Rate: 44.1, 48kHz Frequency Response: 20 – 20000Hz Sensitivity: -50dB Max SPL: 85dB Signal to noise Ratio: 70dB USB-A til USB-C Knapper: Gain, mute, lydsstyrke, monitoring.

Rundt om Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set

Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set er en mikrofon, som kommer med mikrofonen, en lang ledning og en mikrofonarm i pakken. Det er en plug and play mikrofon, som ikke kræver noget software, og er udstyret med USB-C for at sikre en stærkt og stabil forbindelse. Den giver mulighed for at indstille mange ting direkte på mikrofonen, hvilket supplere godt op omkring, at ingen software er nødvendig for at betjene den.

Med i denne udgave får vi lidt ekstra med. For sammen med selve mikrofonen, har vi også mikrofon armen, et USB-C til USB-C kabel på tre meter, og nogle manualer.

Sennheiser Profile USB Microphone er i en mellemstørrelse, i forhold til andre mikrofoner som har været forbi til test. Den er i mat sort. På fronten har vi Sennheiser logoet, sammen med nogle skrueknapper, til at kunne justere, gain, lydstyrke i headset og monitoring. Vi har også en knap til at kunne mute og unmute mikrofonen.

På bagsiden har Sennheiser Profile USB Microphone indgang til USB-C for at kunne forbinde computeren, samt indgang til jackstik, hvis du ønsker at have dit headset forbundet direkte til mikrofonen, for at kunne gøre brug af monitoring. Det kræver selvfølgelig du bruger et headset med jackstik.

Det medfølgende kabel er USB-C til USB-C. Ledningen har en god længde på tre meter, og kan sagtens blive monteret på en mikrofonarm, og stadig kunne komme ned til computeren, selv hvis den står under bordet.

Testen

Som tidligere nævnt er der intet behov for software. Det kan både være godt og skidt, men ved mikrofonen er blevet gjort så simpel, så er det kun at sætte den til, også sikre at din computer vælger den som standard mikrofon. Det nødvendige kan indstilles på selve mikrofonen i form af gain, lydstyrke i headset og som tidligere nævnt monitoring. Jeg har på mikrofonen sat gain til 100%, da jeg oplevede under første lydoptagelse, at stemmen var alt for lav ved 50%.

Lydtest

Pris

Jeg har kunne finde Profile Streaming Set med et prisskilt på 1495,- DKK, Hvilket er i den høje ende, men vi får også en mikrofon i top kvalitet og med boom arm. Hvis du kun er ude efter mikrofonen alene, fordi du eventuelt har mikrofonarm, eller ikke ønsker at bruge den del, kan mikrofonen skaffes til 969,- DKK.

Konklusion

Vi er kommet til slutningen af testen på Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set. Mikrofonen syntes jeg personligt har et flot design, det er stilrent og neutralt på samme tid. Den har en masse funktioner indbygget på selve mikrofonen, uden at det har været nødvendigt for dem at lave en mikrofon i en stor størrelse, for at skabe plads til det hele. Det gør også mikrofonen nemt kan holde sig ”skjult” selvom den befinder sig mellem dig og skærmen.

Da den ikke gør brug af software er den nem og hurtig til at få sat op. Det gør også de fleste burde kunne komme i gang med at bruge den, uden større kendskab til indstillingerne. Efterfølgende starter det sjove, med at skulle kunne finde den rigtige indstilling på selve mikrofonen, for at få den bedste lyd.

Den er dog ikke helt gratis, og det ses tydeligt med en pris på næsten 1000 kroner for mikrofonen alene, og tæt på 1500 kroner, hvis man vælger sættet. Det gør også jeg måske havde forventet endnu mere af lydkvaliteten, når den også kommer fra Sennheiser, hvor det for mig skulle have siddet lige i skabet. Selv med kombinationen af gain, støj og lydniveauet af stemmen. Mikrofonen har været omkring 20 cm fra munden under testen, og da gain var på omkring 50%, lød det som om jeg sad i den anden ende af rummet og snakkede. Det er selvfølgelig noget som kan finjusteres, og kan også sagtens være 78% havde været den gyldne mellemvej.

Personligt havde noget software nok hjulpet meget til at kunne finjustere til at ramme den rigtige tilpasning for at sortere støjen væk, samt holde en klar og tydelig stemme i mikrofonen.

Jeg slutter derfor testen af Sennheiser Profile USB Microphone Streaming Set ved at give en score på 8 ud af 10. Sennheiser har lavet et godt produkt, og de har den rigtige retning. Jeg mangler dog de små detaljer til at jeg bliver helt imponeret og blæst bagover.

Pros

Stilrent design

Nem opsætning

Knap til Gain

Knap til mute

Mulighed for monitoring

Mulighed for tilslutning af headset direkte til mikrofonen

Ingen software (findes også under cons)

Passende størrelse

God lyd, men en smule baggrundsstøj ved høj gain.

Cons

Ingen software (findes også under pros)

Pris

Score: 8