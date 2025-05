Sharp PS-931 Party speaker

Skal du holde fest, og leder du efter en højttaler, der kan sætte gang i stemningen? Sharp PS-931 XParty Sing er en kraftfuld og alsidig festhøjttaler, der kombinerer 180 watt lydstyrke med farverige lyseffekter og en række funktioner, der gør den ideel til både indendørs og udendørs brug. Med op til 13 timers batterilevetid, IPX4-beskyttelse og mulighed for karaoke med den medfølgende mikrofon, er denne højttaler designet til at holde festen kørende hele natten.

Inden vi kaster os ud i selve testen, skal vi have kigget på specifikationerne, som nemt kan findes på Sharps hjemmeside.

Specifikationer på PS-931 XPARTY

Type: Speaker

Speaker Speaker: 2 x 6.5” woofers + 2 x 2” tweeters

2 x 6.5” woofers + 2 x 2” tweeters Speaker power: 180W

180W Volume control: On speaker

On speaker Sound settings: Equaliser + Super Bass

Equaliser + Super Bass Batteritid: Op til 13 timer

Op til 13 timer Vægt: 5.85 kg

5.85 kg Størrelse: 260 x 560 x 280 mm

Rundt om PS-931 XPARTY

Sharp PS-931 XParty Sing er en kraftfuld og alsidig festhøjttaler med 180 W lydoutput og Super Bass-effekt, der leverer fyldig lyd til enhver fest. Med op til 13 timers batterilevetid og IPX4-sprøjtebeskyttelse er den ideel til både indendørs og udendørs brug. Højttaleren har indbyggede RGB-diskolys og strobeeffekter for at skabe den rette feststemning. Den understøtter Bluetooth 5.3, USB- og AUX-indgange samt TWS-funktion til trådløs stereo ved parring af to enheder. En medfølgende mikrofon gør det nemt at starte karaoke, og med seks EQ-forudindstillinger kan lyden tilpasses forskellige musikgenrer.

Når du åbner æsken med Sharp PS-931 XParty, finder du selve højttaleren, en kablet mikrofon, som er klar til brug til karaoke og andre arrangementer, samt et strømkabel til opladning og tilslutning til strøm. Derudover medfølger en brugervejledning, som giver en grundig introduktion til opsætning og brug af højttaleren.

Sharp PS-931 XParty er primært fremstillet i robust, mat sort plast, som giver højttaleren en solid og slagfast konstruktion, ideel til både indendørs og udendørs brug. Fronten er dækket af et metalgitter, der beskytter de indbyggede højttalerenheder samtidig med, at det tillader lyden at strømme frit ud. Betjeningsknapperne på toppen er lavet af gummi, hvilket sikrer en god taktil fornemmelse og modstand mod fugt. De indbyggede lysdetaljer er af klar, slagfast plast, som fremhæver de farverige lyseffekter uden at gå på kompromis med holdbarheden. Hele enheden har IPX4-certificering, hvilket betyder, at materialerne også beskytter mod sved og let regn.

Sharp PS-931 XParty er udstyret med i alt fire højttalerenheder, der tilsammen leverer en maksimal effekt på 180 watt. Konfigurationen består af to 6,5-tommer (16,5 cm) woofere, som håndterer de dybe frekvenser og giver en fyldig bas, samt to 2-tommer (5,08 cm) diskanthøjttalere, der sikrer klare og detaljerede højfrekvente lyde.

Sharp PS-931 XParty Sing er udstyret med en række alsidige tilslutningsmuligheder, der gør det nemt at afspille musik og tilslutte eksternt udstyr. Højttaleren understøtter Bluetooth 5.3, hvilket sikrer en stabil trådløs forbindelse til smartphones, tablets og andre kompatible enheder. Der er en USB-A-port, hvorfra du kan afspille musik direkte fra et USB-drev, og som samtidig kan bruges til opladning af eksterne enheder. Derudover findes en 3,5 mm AUX-indgang til tilslutning af lydkilder via kabel, samt to mikrofonindgange, der gør det muligt at tilkoble op til to mikrofoner på samme tid – perfekt til karaoke. Alle indgange er beskyttet af en gummiafdækning på bagsiden, hvilket bidrager til højttalerens IPX4-certificering og beskytter mod stænk og støv.

Den medfølgende mikrofon til Sharp PS-931 XParty er en kablet model, der tilsluttes direkte til højttaleren via en af de to mikrofonindgange på bagsiden. Mikrofonen er designet til nem og hurtig brug – den kræver ingen opsætning og fungerer straks efter tilslutning. Den har en simpel on/off-kontakt og ingen yderligere kontrolfunktioner, hvilket gør den velegnet til spontane karaoke-sessioner eller hurtige meddelelser under festen. Selvom mikrofonen ikke tilbyder avancerede funktioner, leverer den en lydkvalitet, der er tilstrækkelig til underholdning og festlige indslag.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Allerede ved første øjekast står det klart, at Sharp PS-931 XParty er designet med fokus på fest og underholdning frem for premium materialer. Højttaleren føles overraskende let, hvilket kan være praktisk i forhold til transport, men vægten afslører også den noget billige plastkonstruktion. Selve kabinettet virker ikke særligt solidt, og overfladen giver ikke den robuste følelse, man kunne ønske sig af en højttaler i denne størrelse og pris. Den medfølgende kablede mikrofon følger samme tendens: den er meget simpel, lavet i let plast og virker skrøbelig ved første berøring.

Når man begynder at bruge PS-931 XParty, står det klart, at lydoplevelsen er, hvad man kan kalde acceptabel, men langt fra prangende. Bassen er pæn, især når "Super Bass"-funktionen aktiveres, hvilket næsten føles som en nødvendighed for at få en vis fylde i lyden. Uden denne funktion lyder musikken noget flad og mangler energi i de dybe frekvenser. Diskanten trækker helhedsindtrykket ned, da de højfrekvente detaljer ikke træder ordentligt frem. Resultatet er en lyd, der kan klare baggrundsmusik og festbrug, men som ikke tilfredsstiller mere kræsne lyttere, der ønsker klarhed og dynamik.

Mikrofonoplevelsen skuffer desværre også. Når man synger eller taler i mikrofonen, opstår der en markant ekkoeffekt, hvilket får stemmen til at lyde, som om man befinder sig i en stor tom hal. Denne indbyggede rumklang kan måske tiltale børn, der synes, det er sjovt at lege popstjerne, men for voksne eller til mere seriøs brug kan det hurtigt blive en irritation. Trods den beskedne kvalitet på lyd og mikrofon, skal det siges, at højttaleren har skabt mange timers underholdning hjemme i stuen – især børnene har været begejstrede for at synge med på deres yndlingssange.

På den positive side er brugervenligheden en klar styrke ved PS-931 XParty. Opsætningen er ekstremt simpel: det kræver blot at tænde højttaleren, koble en enhed til via Bluetooth, og så er man i gang. De fysiske knapper på højttaleren gør det nemt at skifte mellem equalizer-indstillinger, justere volumen og styre musikken direkte uden at skulle fiske efter en app. Denne lette tilgang gør højttaleren ideel til spontane fester, hvor det hele skal kunne køre problemfrit og uden tekniske problemer.

Selvom PS-931 XParty ikke vinder på materialevalg eller lydkvalitet, leverer den altså stadig en samlet oplevelse, der kan skabe glæde – især i uformelle sammenhænge som børnefødselsdage, grillfester eller hyggeaftener med familie og venner. Hvis man kan acceptere kompromiserne på lydsiden og den lidt billige fornemmelse, får man en højttaler, der bringer både lys, lyd og liv til festen.

Pris

XParty PS-931 fra Sharp har en pris på 931,- DKK. Som må siges at være i den lave ende.

Konklusion

Sharp PS-931 XParty er en højttaler, der tydeligt er skabt med fokus på sjov og underholdning, snarere end luksus og lydkvalitet. Allerede ved første berøring afslører materialevalget en række kompromiser. Konstruktionen føles let og plastikagtig, hvilket kan give en fornemmelse af skrøbelighed. Dette gælder også den medfølgende kablede mikrofon, som ikke formår at imponere i hverken udseende eller holdbarhed.

Når vi ser på lydoplevelsen, leverer PS-931 XParty en lyd, der kan betegnes som acceptabel, men langt fra noget, der vil begejstre audiofile. Lyden er bedst, når "Super Bass"-funktionen er aktiveret – ellers virker musikken flad og mangler dybde. Diskantområdet føles særligt svagt og gør, at lydbilledet ikke folder sig ordentligt ud, især ved musik med mange højfrekvente detaljer. Højttaleren egner sig dog stadig fint til festlig baggrundsmusik, hvor kravene til lydkvaliteten ikke er alt for høje.

Mikrofonoplevelsen efterlader desværre noget at ønske. Den markante ekkoeffekt kan forstyrre oplevelsen og får stemmen til at lyde, som om man befinder sig i en stor tom hal. Det kan skabe sjove øjeblikke for børn og til uformelle karaokeaftener, men for mere seriøs brug er det ikke optimalt.

Til gengæld skal det anerkendes, at PS-931 XParty er utrolig nem at sætte op og bruge. Bluetooth-forbindelsen er hurtig og stabil, og de fysiske knapper på enheden gør det nemt at styre musik og equalizer-indstillinger direkte på højttaleren. Det er en højttaler, der er tiltænkt spontan brug, og her leverer den virkelig.

Batterilevetiden på op til 13 timer er endnu et plus, og RGB- og strobelysene tilføjer en festlig dimension, der virkelig kan løfte stemningen til både børnefødselsdage, havefester og andre uformelle arrangementer. Den brede vifte af equalizer-indstillinger gør det desuden muligt at tilpasse lyden lidt efter musikstil, selvom det grundlæggende lydniveau aldrig kommer helt op i topklasse.

Når vi ser på prisen – som ligger omkring 931 DKK – står det dog klart, at PS-931 XParty tilbyder rigtig meget underholdning for pengene. Det er ikke en højttaler, der konkurrerer med dyrere og mere seriøse lydsystemer, men den leverer en solid oplevelse, hvis forventningerne er justeret efter prisklassen. Man får her en alsidig og festlig højttaler, som bedst kommer til sin ret i afslappede og uformelle sammenhænge.

Samlet set er Sharp PS-931 XParty en højttaler, der på trods af sine svagheder i byggekvalitet og lyd, kan bringe masser af glæde til de rette brugere – særligt dem, der søger en nem og sjov løsning til en fornuftig pris. Hvilket gør den får sneget sig op på 7 ud af 10.

Fordele

Nem opsætning

Batteritid 13 timer

Mange equaliser indstillinger

Medfølgende mikrofon

RGB og Strobe lys

Pris

Ulemper

Materielerne føles billige

Lydkvaliteten er middelmådig

Ekko med mikrofonen

Score: 7