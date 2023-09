Sharp SumoBox CP-LS100

Selvom sommeren kommer til sin ende, og vejret måske ikke har været med os, så har vi stadig haft mulighed for at kigge på en soundboks, som har alle de gode muligheder for at komme med rundt og levere en masse musik, uden den behøver at stå fast til strøm. Vi tager et kig på Sumobox fra Sharp. En soundboks, som ikke kommer med en masse lir, men i stedet fokusere på lyden.

23 aug. 2023 kl. 08:37 Af Berger

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på Sharps hjemmeside.

Specifikationer på Sumobox CP-LS100

Type: Soundbox Frekvensgang: 40 – 20.000 Hz Volume control: On soundbox Drivers: 2 x 8” woofers, 2 x 2” tweeters (Speaker power 120 RMS) Lydkontrol: Lydstyrke, Bass, Trable, Reverb Stik: 2 x USB-A (Kun opladning) Kanaler: Stereo Vægt: 12,55kg Størrelse: 310 x 630 x 268 mm Batteri: Lithium-Ion (removeable) op til 10 timer. APP: Sharp Life

Rundt om Sumobox CP-LS100

Sumobox CP-LS100 fra Sharp er en soundboks, som hurtigt kan minde om så mange andre i udseende og størrelse. Lyden bliver leveret med 2 x 8” woofer og 2 x 2” tweeters. Som til sammen giver et lyd output på 105 dBa. Ved siden af det kommer den med et Pro-panel, så den også kan bruges til andet end bare at afspille musik fra telefonen. Alt lyden styres af SAM® by Devialet

Åbner vi for kassen og får indholdet op på bordet, har vi soundboksen, strømkabel, gummi fødder, skruetrækker og nogle manualer.

Sumobox har et neutralt og klassisk design for en soundboks. På toppen har vi Sumobox navnet. Igennem gitteret kan vi ane de fire højtalere, som soundboksen er blevet forsynet med.

Bagpå har vi pro-panelet. Som udover at give styringen af lyden, bass, trebble og reberb. Også kommer med indgang til instrumenter eller mikrofon.

Sumobox kommer med batteri, som kan tages ud, og holde festen kørende, selvom du ikke har adgang til strøm. Batteriet giver strøm op til 10 timers brug.

Software

For at kunne forbinde Sumobox til telefonen, kræver det at bruge deres APP, Sharp Life. Det giver også mulighed for at styre mange af tingene via telefonen, hvis du ikke har adgang til tilgå soundboksen fysisk bagpå.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Vi er kommet til selve testen. Hvor Sumobox skal have kørt noget musik igennem. Allerede ved første sang, blev jeg utrolig overrasket, hvor god lyd som kommer ud af den. Den formår at få mange af nuancerne med i musikken. Selvom der blev skruet lidt ekstra op for den, så blev lyden ikke forvrænget eller dårligere, men den holdte de gode toner og den kunne nemt følge med.

Jeg endte også med at tage den med ud i haven, hvor den fik lov til at spille igennem (med respekt for naboerne). Her oplevede jeg ikke den begrænsede sig selv, nu når den var kommet på batteri, og de timer jeg var udenfor, spillede den upåklageligt, uden at miste power i lyden.

Pris

Sumobox CP-LS100 fra Sharp har et prisskilt på 3499,- DKK, hvilket jeg syntes ligger i et fornuftigt prisleje.

Konklusion

Tiden for soundboks er ved at være sat lidt i bero, men ikke desto mindre, er den altid relevant. Der kommer flere og flere mærker med soundboks. Sumobox fra Sharp er endnu en på markedet, og det gør også at lyd og features er endnu mere vigtig, for at adskille sig fra markedet.

Det klare Sumobox også uden tvivl, og er en af de bedre jeg har hørt. Hvor lyden er utrolig god, selv ved højere lydstyrke.

Selve designet er meget neutralt, og hvis du er ude efter en højtaler, som giver et mere diskoteks look, med lys så skal du kigge videre. Der hvor Sumobox helt klart adskiller sig, er med deres lyd og pris. Ved siden af det formår de også at skabe en soundboksen, hvor du har mulighed for at tilslutte instrumenter, som giver mulighed for du nemt kan bruge soundboksen på flere måder.

Om de ekstra funktioner kommer til at have en betydning ved den enkelte, vil jeg lade være op til jer. Men jeg har været overrasket over hele oplevelsen af Sumobox, og den har også været brugt flittigt under testen, specielt de dage, hvor der har været solskin.

Jeg slutter testen af med give Sumobox fra Sharp en score på 9 ud af 10, sammen med ”Editors Choice”. Der er begyndt at komme et hav af soundbokse, og det kan også være svært at vide, hvilken vej man skal gå. De spænder bredt i prisen, og det er næsten kun budgettet som sætter begrænsningen. Sumobox, kommer med en solid pris, rigtig god lyd også har man også de ekstra funktioner, såsom tilslutning af instrumenter, hvis man har en gemt Jimi Hendrix gemt i sig.

Godt

Medfølgende Batteri

Software som giver mulighed for styring

Utrolig god lyd

Pris

Knap så godt

Intet nævneværdigt

Score: 9 + Editors Choice