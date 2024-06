Tribit StormBox Flow

Sommeren er begyndt at få sit indpas i det danske vejr, og det betyder også flere timer udenfor. For nogen betyder det også ønsket om at tage musikken med sig på farten. I dag tager vi et kig på en lille transportabel højtaler nemlig StormBox Flow fra Tribit.

3 jun. 2024 kl. 09:16 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på Tribit’s hjemmeside.

Specifikationer på Tribit StormBox Flow

Type: Transportable højtaler

Transportable højtaler Frekvensgang: 50 – 20.000 Hz

50 – 20.000 Hz Volume control: On speaker

On speaker Drivers: 25W

25W Lydkontrol: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1 x USB-C

1 x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Vægt: 660g

660g Størrelse: 201 x 90.4 x 52.4 mm

201 x 90.4 x 52.4 mm Batteri: 4800mAh (30 timers ved 60% lydstyrke og XBass off)

4800mAh (30 timers ved 60% lydstyrke og XBass off) Support for følgende: Bluetooth 5.3





Rundt om Tribit StormBox Flow

Stormbox Flow er en lille højtaler, som nemt kan være i en taske. Højtaleren gør brug af Bluetooth, og det er også måden den forbindes på. Den kan være forbundet til to enheder på samme tid. Den kan dog kun afspille fra den ene. Den kommer med et total på 25W drivers i højtaleren.

Åbner vi for kassen og får indholdet op på bordet, har vi højtaleren, USB-A til USB-C og én manual.

Stormbox Flow har et neutralt design, med en tynd gummibelægning. På fronten har vi teksten ”Tribit”.

På toppen er det muligt at justere lydstyrken, samt bruge ”multimedie” knappen, til at pause, skifte sang mm.

I siden er der indgang til USB-C, som både kan bruges til at oplade højtaleren, men det er også muligt at tilslutte en telefon til at oplade den.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Da det er en mobil højtaler, vil det også kun være musik, som vil være fokus under testen. Selvom højtaleren er kompakt, så formår den stadig at bringe meget lyd med sig. Det kræver dog lidt tilpasning i forhold til lydstyrken, hvor ved høj lydstyrke begyndte den også at skulle kæmpe lidt med at kunne holde et klart lydbillede, og få alle detaljerne med.

Hvis man ønsker er det også muligt at aktivere en Bass booster. Som giver et ekstra ryk til musikken, og det kan tydeligt høres, når denne bliver aktiveret. Det er dog stadig ikke med til at løfte den samlet oplevelse omkring musikken, og specielt ikke, hvis den skal spille meget højt.

Pris

StormBox Flow fra Tribit har et prisskilt på 479,- DKK.

Ønsker du at læse mere omkring StormBox Flow fra Tribit, kan du klikke på banneret ovenover.

Konklusion

Det er blevet tid til at afslutte testen af StormBox Flow fra Tribit. Det er jo uden tvivl en højtaler, som er ment til at have med sig, om det er i haven, stranden eller andre steder. Med den kompakte størrelse, sammen med en IP67, som gør den også kan modstå en smule regn og støv.

Kommer vi igennem prisen med det samme, så rammer vi under 500 kroner, hvilket også er fornuftigt, som gør den holder en pris, hvor mange kan være med, selvom der selvfølgelig er billigere kandidater. Her hvor StormBox Flow retfærdiggør sin pris, er uden tvivl på sin IP67, samt lyden, hvilket vi vender tilbage til om lidt.

Ved en fuld opladning, og køre den på 60% lydstyrke uden Xbooster, så skulle den i teorien kunne ramme 30 timers batteri tid, hvilket også burde være rigeligt til de fleste, når vi kigger på hvordan den muligvis ville blive brugt.

Kommer vi så over til lyden. Her er lydbilledet fint og tildels også acceptable, når vi tager pris og størrelse op imod hinanden. Xboosteren giver uden tvivl en effekt, og det kan mærkes musikken får lidt ekstra dybde i sin bas. Desværre bliver den også begrænset af sin størrelse, og det gør også den ekstra detalje i musikken, og specielt hvis man skruer godt op i lyden, godt kunne have været bedre og mere fyldestgørende. Hvilket også gør den uden tvivl skal ses som et supplement til udendørs brug, fremfor en højtaler jeg ville have stående i stuen til at spille musik, når man eventuelt skulle have gæster.

Jeg slutter testen af med at give StormBox Flow fra Tribit en score på 8 ud af 10. Det er en højtaler som uden tvivl kan bringe glæde og opfylde behovet for noget musik, når man er uden for de fire vægge. Men er du ude efter en højtaler, hvor du virkelig kan mærke musikken, så er du nød til at gå op i noget større.

Fordele

Kompakt størrelse

Den booster fint lyden til dagligt brug

Kan bruges til flere forskellige enheder

Pris

IP67

God batteritid

Ulemper

Lyden kunne godt være mere detaljeret

Score: 8