Ultimate Ears Everboom

Ultimate Ears, ejet af det anerkendte firma Logitech, fortsætter med at imponere lydentusiaster med deres nyeste tilføjelse, Everboom. Denne bærbare Bluetooth-højttaler er designet til at levere kraftfuld lyd i et kompakt og robust format, perfekt til både hjemmebrug og eventyr i det fri. Med sin imponerende 360-graders lyd, holdbare konstruktion og lang batterilevetid viser Everboom, hvorfor Ultimate Ears fortsat er en førende spiller på markedet for bærbare højttalere.

19 aug. 2024 kl. 09:00 Af Berger DEL:

Inden vi kaster os ud i selve testen skal vi have kigget på specifikationerne, som jeg har fundet på Ultimate Ears hjemmeside.

Specifikationer på Ultimate Ears EVERBOOM

Type: Transportable højtaler

Transportable højtaler Frekvensgang: - Hz

- Hz Volume control: On speaker

On speaker Drivers: to 56” og to 49”

to 56” og to 49” Lydkontrol: Lydstyrke

Lydstyrke Stik: 1 x USB-C

1 x USB-C Kanaler: Stereo

Stereo Vægt: 960g

960g Størrelse: 110 x 85 x 205 mm

110 x 85 x 205 mm Batteri: -mAh (20 timer)

-mAh (20 timer) Support for følgende: Bluetooth

Rundt om Ultimate Ears EVERBOOM

Ultimate Ears Everboom skiller sig ud med sin 360-graders lydteknologi, der sikrer fyldig og balanceret lyd i alle retninger. Med sine kraftige 40 watt leverer højttaleren imponerende lydstyrke og klarhed. Everboom er bygget til at modstå elementerne med et robust, vand- og stødafvisende design, hvilket gør den ideel til både udendørs eventyr og hjemmebrug. Med op til 20 timers batterilevetid kan den levere musik hele dagen uden afbrydelser, og dens Bluetooth-funktionalitet sikrer nem parring og trådløs afspilning fra enhver enhed.

Når du åbner kassen til Ultimate Ears Everboom, finder du selve Everboom-højttaleren, som er klar til brug. Der medfølger også et USB-C opladerkabel til hurtig og nem opladning samt en brugervejledning, der hjælper dig med at komme hurtigt i gang.

Ultimate Ears Everboom er designet med både æstetik og funktionalitet for øje. Højttaleren har et slankt, cylindrisk design, der ikke kun ser moderne og stilfuldt ud, men også bidrager til dens 360-graders lydspredning. Overfladen er beklædt med et holdbart, stoflignende materiale, der er både vand- og støvafvisende, hvilket gør den robust nok til udendørs brug. De integrerede knapper på fronten af højttaleren giver nem kontrol over lydstyrke, mens det minimalistiske design passer perfekt ind i enhver indretning.

Toppen af Ultimate Ears Everboom er designet med enkelhed og brugervenlighed i tankerne. Den er udstyret med store, taktile knapper, der gør det nemt at skifte numre og tænde eller slukke højttaleren, samt aktivere udendørs tilstand. Knapperne er integreret i overfladen, hvilket giver et rent og strømlinet udseende. Den gummibelagte finish på toppen sikrer et godt greb, selv når højttaleren er våd, hvilket understreger dens robuste og udendørsvenlige design.

Bagsiden af Ultimate Ears Everboom er lige så gennemtænkt som resten af designet. Her finder du en diskret placeret USB-C indgang, der er beskyttet af en lille gummiflap, som forhindrer vand og støv i at trænge ind, når den ikke er i brug. Denne indgang bruges til hurtig opladning af højttaleren, og placeringen på bagsiden sikrer, at kabler holdes ude af vejen og ikke forstyrrer det strømlinede udseende.

Testen – Lyden, brugen og komfort

Vi er selvfølgelig nået til selve test delen. Det har været sommer, og er det stadig lidt endnu. Derfor har højtaleren selvfølgelig været brugt, til når vi har været udenfor herhjemme. Den er selvfølgelig også blevet kastet igennem nogle scenarier, hvor den skulle spille lidt højere, end bare noget baggrundsmusik.

Lyden i højtaleren er utrolig fyldig, og med app’en er det muligt at aktivere en booster, hvis den bruges udenfor. Den kan nemt spille haven op, på trods af sin størrelse, men bliver selvfølgelig også en smule begrænset, af lige præcis størrelsen, hvis man forventer samme kvalitet som en soundboks. Under testen, og med de forskellige musik genre, formåede den at have et detaljeret lydbillede, og få alle detaljerne med.

Det er en højtaler, som er oplagt at have med på gåturen i skoven, i parken når man sidder og nyder solen og vil have lidt musik omkring sig, eller hvis man render rundt i haven og vil have en højtaler med sig, uden den skal fylde en hel rygsæk i sig selv.

Pris

Det har været muligt at finde Ultimate Ears EVERBOOM med et prisskilt på 1999,- DKK.

Konklusion

Ultimate Ears Everboom er en bærbar højttaler, der imponerer med sin fyldige lyd og alsidighed. Under testen viste højttaleren sig at være en fremragende ledsager til udendørs aktiviteter, hvor dens 360-graders lyd og robuste design virkelig kom til sin ret. Lyden er detaljeret og kraftfuld, især når man aktiverer den indbyggede booster i app’en, hvilket gør den i stand til at fylde en hel have med musik, selvom dens størrelse sætter visse begrænsninger i forhold til større højttalere som en Soundboks.

Everboom er let at tage med på farten, hvad enten det er til en tur i skoven, en dag i parken, eller når man vil have lidt musik med sig rundt i haven. Fordele som stilfuldt design, Bluetooth-forbindelse, USB-C opladning, og lang batteritid gør den til en solid investering. Den vand- og støvtætte IP67-klassificering samt muligheden for at forbinde flere BOOM-enheder tilføjer ekstra værdi.

På den anden side kan prisen være en hæmsko for nogle, og manglen på en AUX-indgang kan begrænse brugsmulighederne. Størrelsen, selvom den er kompakt for en højttaler af denne kaliber, kan stadig være en ulempe for dem, der søger en ultrabærbar løsning. Alt i alt er Ultimate Ears Everboom et stærkt valg for dem, der ønsker en bærbar højttaler med solid ydeevne og praktiske funktioner, men som også er villige til at betale for kvaliteten.

Jeg slutter testen af med at give EVERBOOM fra Ultimate Ears en score på 8 ud af 10. Hvor det uden tvivl er fordelene som trækker den meget op, og den ligger også på vippen til 9. Der hvor ulemperne træder ind, med specielt prisen, som er i den noget høje ende. Ved siden af det har vi også størrelsen, som gør at den på trods af skal være kompakt, stadig fylder en smule til en vandretur. Kan man se bort fra specielt disse ting, er man sikret en god højtaler, med fyldig lyd og et robust design.

Fordele

Stilet design

Bluetooth

USB-C opladning

360-graders lyd

Lang batteritid

IP67

Kan forbindes til flere BOOM enheder

Ulemper

Pris

Ingen AUX

Størrelsen

Score: 8