Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition

Vi har i denne test taget et nærmere kig på Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition headset. Det er som navnet antyder et headset der er optimeret til gaming, og det er da også især bygge- og lydkvaliteten der imponerer.

I denne test tager vi et kig på Plantronics RIG 500 PRO Esports Edition, der som navnet antyder er optimeret til gaming og esport.

Og det er da også netop på lydfronten og byggekvaliteten at headsettet imponerer.

Men inden vi konkluderer for meget, så lad os lige tage et nærmere kig.

På pakkens matte forside bliver vi mødt af et glossy billede af headsettet, samt en smule information hardwaren og dets kompatibilitet. I øvre venstre hjørne ser man logo med påskriften ”Dolby Atmos Included”. Under dette ser vi navnet ”RIG 500 PRO esport” og påskriften ”engineered for hi-res gaming audio”. Der er altså ingen tvivl om, at dette headset henvender sig til gameren.

Når vi åbner kassen, er det første vi ser selvfølgelig headsettet, med dets efterhånden ikoniske udseende. I pakken medfølger der derudover, et par ekstra puder til ørekopperne i stof, en mikrofon, et 3,5mm jackstik kabel med volumenkontrol og tilhørende splitter kabel for tilslutning til computeren, samt et 3,5mm jackstik kabel med volumenkontrol og tilhørende adapter til PS4 og Xbox controllere. Plantronics leverer altså alle de kabler, som man som gamer skulle få brug for, dog uden mulighed for tilslutning via. en USB-port, hvis man af en eller anden årsag skulle have et ønske om dette.

Som et lille ekstra, så medfølger der en gratis kode til køb af Dolby Atmos til Xbox One og Windows, mere om det senere.

Vi starter med en kort præsentationsvideo fra Tweak.dk

Tekniske specifikationer på Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition

Mic frequency response 100 Hz–10 kHz Mic sensitivity -45 dBV/Pa Mic signal-to-noise ratio >42 dB Mic pick-up pattern Uni-directional Headphone weight 323 g/11,4 oz Headphone frequency response 20 Hz–20 kHz Headphone impedance 32 ohms Headphone sensitivity 111 dBSPL/V Headphone maximum input power 40 mW Headphone drivers Dynamic 50 mm Compatibility Cross Platform PS4, Xbox, Laptop and PC Cable length 1.3 m

Et nærmere kig

Kigger vi på selve gaming headsettet, så er det tydeligt at det er bygget af gode robuste materialer. Selve rammen er udført i rustfrit stål med et børstet look, hvilket også går igen i den ydre konstruktion af ørekopperne. Plantronics RIG seriens snart ikoniske hexagon mønster er at finde i alle detaljer, både på ørekopperne hvor de sekskantede huller er med til at spare på vægten og giver et særpræget udseende, og puderne på ørekopperne, der har et sekskantet mønster i stoffet.

Komfort

Det lidt specielle udseende, som headsets i Plantronics RIG serie har, er ikke kun show for galleriet, der er nemlig en mening med galskaben. Plantronics RIG 500 esport er et semi modulært headset, hvilket rent praktisk talt betyder, at det næsten kan skilles ad i atomer og samles igen for at imødekomme behovet for komfort fra person til person. De sekskantede huller i siderne af bøjlen bruges som holdere til de enkelte ørekopper. Begge ørekopper er aftagelige og kan klikkes fast tre forskellige steder, hvilket giver mulighed for at få headsettet til at sidde strammere eller løsere, alt efter hvad man selv er til.

I pakken medfølger der to forskellige slags puder til ørekopperne, et par med blødt kunstlæder på siderne og stof mod ørene, og et par i rent stof. Det er førstnævnte der er monteret fra standard af, men de kan nemt skiftes da de blot er klikket fast. Fælles for begge puder er, at de er udført med en memory skum som giver en behagelig pasform omkring ørerne, også ved brug over længere tid. Derudover indeholder puderne også lydisolerende skum, der er designet til at holde forstyrrende lyd ude. En god detalje er også den fleksible polstrede bøjle, som vi også ser mange andre producenter gøre brug af, der gør at headsettet også hviler komfortabelt på hovedet.

I de ca. tre ugers tid, hvor jeg har brugt dette headset, har jeg ikke på nogen måde følt at det har siddet ubehageligt. Faktisk ser jeg næsten frem til at tage det på, når dagens gaming sessions skal til at starte. Hvis jeg skal komme med en lille ærgerlig detalje, så er det måske at ørekopperne lige er til den lille side. Selv med mine små ører, så bliver pladsen trang derinde, dog ikke i en sådan grad at det har generet mig.

Lyden

Headsettet leverede fra første brug en imponerende lyd, for et headset vel og mærke. De store dynamiske 50 mm drivere i hver side, leverer en ganske god palette af lyd, og både in-game lyd, samt lyd fra musik og film, fremstår klar uden overdreven brug af bas.

Plantronics RIG 500 esports edition kommer med en aktiveringskode til Dolby Atmos, så man kan slå Dolby Atmos for headphones til i Windows eller på Xbox One. Aktiveringen er ret nem og tager kun få sekunder. Derefter bliver man præsenteret for en række videoer og lignende, som skulle være Dolby Atmos certificerede, og dermed give en helt unik lydoplevelse.

Ganske kort, så går Dolby Atmos grundlæggende ud på, at lyd bliver behandlet som objekter, og derved er med til at kunne give en mere realistisk surround lyd, end man hidtil har kunnet levere med tidligere versioner af Dolby Surround. Dolby Atmos egner sig bedst til rigtige surround setups, som kan udnytte dets fulde potentiale. Mindre lydenheder, som f.eks. soundbars eller testens headset, kan dog til en vis grad også drage fordel af Dolby Atmos.

Jeg vil være ærlig og sige, at jeg helt sikkert kunne høre forskel, da jeg slog Dolby Atmos til og fra under min test. Men det er svært at bedømme om jeg rent faktisk får en bedre lydoplevelse, eller om det er ren indbildning. Det er trods alt begrænset, hvor realistisk lyd man kan levere med blot to drivere.

Headsettes mikrofon leverer klar og tydelig lyd, hvilket man også bør forvente af et headset af denne kaliber og i denne prisklasse. Vi har lavet en lydtest af mikrofonen, som du kan høre ved at trykke på dette link:

https://soundcloud.com/tweakdk/tweakdk-soundtest-plantronics-rig-500-pro-esports-edition

Lyden er optaget med mikrofonen placeret ved siden af hovedet, som er den position den lander i, når den står helt lige ud fra headsettet og er klappet så langt ned som muligt. Den er altså ikke bøjet ind foran munden eller noget i den stil.

Konklusion

Plantronics leverer med RIG 500 PRO Esport Edition igen et headset med en solid ydelse. Deres lidt specielle design med hexagoner der går igen i selv de mindste detaljer, er efterhånden blevet ret ikonisk for Plantronics. Om man kan lide designet eller ej er en smagssag, selv er jeg ikke fan, men jeg har lært at leve med det, og når blot det sidder på hovedet og ikke skal udstilles i en lille montre i min stue, så er det heller ikke noget der giver mig nogen som helst form for hovedpine.

Pasformen på headsettet er god, og begge forskellige ørekopper sidder behageligt til hovedet. Selv ved flere timers brug, har jeg ikke været udsat for at begynde at svede under headsettet, hvilket er rart.

Lydenkvaliteten er i top for et headset af denne kaliber, og selvom vi ikke helt når niveauet for dedikerede høretelefoner, så er der ikke gjort brug af en ulidelig høj bas, selv for fuld styre, for at få lyden til at fremstå bedre end den er.

Jeg har under min test brugt headsettet til gaming, samt film og musik på YouTube og Spotify. Og her har lyden virkelig imponeret mig, når man samtidig husker på, at dette er et headset, og altså ikke et par dedikerede høretelefoner til flere tusinde kroner. Der er også tydeligt at headsettet er optimeret til gaming, da ingame lyd fremstår klar, hvilket gør det nemmere at høre modstanderen, selv når der falder granater ned over hovedet på en i f.eks. Battlefield 1.

Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition (sikke et navn btw.) koster lige nu ca. 1100,- kroner, hvilket jeg selv synes er lidt dyrt, også selvom lyden er i særklasse. For lidt mindre, kan man nemlig købe deres RIG 500 PRO, som på papiret har nøjagtigt de samme specs, hvor den eneste forskel er farven og at der ikke medfølger kabler til PS4 og Xbox tilslutning.

Headsettet ender med en score på 9,5, for at være et headset i top kvalitet med super lyd og mikrofon. Det eneste minus er prisen, som i min optik er lidt høj og derfor er årsagen til, at vi ikke helt sniger os op på 10. Dog giver jeg en Editors Choice award med på vejen, da dette headset har formået at blive mit nye primære headset.

Pros:

Fantastisk lyd

God pasform

Lækker byggekvalitet

God mikrofon

Cons:

Prisen

Conclusion (english)

With the RIG 500 PRO Esport Edition, Plantronics yet again delivers a headset with a solid performance. The special but almost iconic design with hexagons is seen in every detail of the headset. Whether you like it or not, is a matter of taste. I’m not a fan of it myself, but I have learned to live with it, as long as it is sitting on top of my head and doesn’t have to be displayed in my living room.

The comfort of the headset is really good, and both the leather and cloth finish ear cushions are having a comfortable fit. Even after multiple hours of use, I haven’t yet startet to sweat with either of the cushions which is really nice.

The sound quality of the Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition is at the top for headsets of this calibre. And even though it does not deliver the same sound quality as dedicated headphones do, Plantronics hasn’t over tuned the bass, even on full volume, to make it sound better than it is.

During my test I have used the headset for gaming and both music and movies on YouTube and Spotify. In those use cases the sound of the headset has really impressed me, while still keeping in mind, that these are not a pair of expensive dedicated headphones. It is pretty obvious, that this headset is optimized for gaming. In-game sounds are clear which makes it easy to hear your opponent, even when grenades and bombs are exploding all around you like in Battlefield 1.

Plantronics RIG 500 PRO Esport Edition (what a name btw.) are right not available for 1100,- DKK, which I feel is a bit on the expensive side, even though they sound really great. For a little less you can buy the RIG 500 PRO, which on paper has exactly the same specs with the only difference being the colour and the missing cable for PS4 and Xbox compatibility.

The headset ends with a score of 9,5, for being a top class headset with clear sound and a great microphone. The only minus, and the reason why we don't land on a 10 is the price. The headset is also being awarded with a Editors Choice award, for becoming my new daily driver.

Pros:

Fantastic sound

Good fit

Nice build quality

Great microphone

Cons:

The price