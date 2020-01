AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-29 07:50:00

Product of the Year Headset: Plantronics Voyager 8200UC

Tiden er kommet til udnævnelsen af næste Product of the Year Award, og vi skal i dag kigge på vores bud på årets bedste headset, som vi har testet i løbet af 2018.

De ansvarlige på headset området har voteret, og gennem en faktisk ikke særlig besværlig voteringsrunde er valget faldet på, at Plantronics skal rende med Product of the Year 2018 Awarden for årets bedste headset.

Plantronics har trukket det længeste lod med deres Plantronics Voyager 8200UC, og med den udtalelse kan vi hermed udnævne Tweak.dks bud på det bedste headset i 2018!

Læs vores test af: Plantronics Voyager 8200 UC Bluetooth headset

Vi krydrer retten med vores egen præsentationsvideo herunder.

"PLT 8200 UC minder meget om sin lillesøster, Plantronics BackBeat PRO 2 i design og udførelse. Vi står med et headset der har et modent udtryk, der ikke vil springe ud af mængden i hverken et kontormiljø, et fly, eller i det offentlige rum, med en kampvægt på lige omkring 300 gram. Det føles solidt, og man er ikke i tvivl om at det er blevet bygget af kvalitetsmaterialer"

Specifikationer: Wideband audio

Noise-cancellation: DSP system med fire mikrofoner der bruges under ANC

Digital signal processing (DSP)

SoundGuard (høre beskyttelse)

Bluetooth headset

Trådløs rækkevidde på op til 30 meter med Bluetooth klasse 1 BT transmitter

Batteri: 24 timer tale, 20 timer musik

Ladetid: 3 timer

Batteritype: genopladeligt lithium-ion batteri

Multi-Point funktion, som gør det muligt at være forbundet til flere enheder på same tid

A2DP

Vind støj reduktion gennem ANC

Stemmenotifikationer Funktioner: Volume +/-

Tag opkald/læg på

On/off knap

OpenMic knap

Om headsettet skrev vores dygtige anmelder Lasse blandt andet:

"Alt i alt, så får man med Voyager 8200 UC en behagelig lytteoplevelse, og overordnet set, får man et rigtig godt samlet lydbillede, hvor der er fokus på kvalitet i mellemtonen. Det er lækkert at høre vokaler med PLT 8200 UC"

"Hvis du vil have de bedste hovedtelefoner med aktiv støjreduktion, markedsført mod B2B, er Plantronics Voyager 8200 UC headsettet måske det du leder efter. Det har hele pakken, med ANC, god lyd, trådløs forbindelse og en god pris. Man får altså et headset der leverer på alle parametre.

Vi runder testen af med at give Plantronics Voyager 8200 UC en karakter på 9 ud af 10 og en Great Product award."

Pros: Batterilevetid

Nem og intuitive kontrol på ørekopperne

Godt lydbillede

To niveauer af ANC

Komfort

Design

Plantronics Voyager 8200 UC koster 2095 kr. via Zinuss.dk

Med dette er der blot tilbage at ønske Plantronics et stort tillykke med sejren for årets bedste headset i 2018!