Computex 2019:NZXT genopfrisker deres populære H Serie

NZXT, et navn synonymt med højkvalitets produkter gennem mange år. Producenten har netop frisket deres H-serie op med seks nye modeller i den opdaterede H-serie.

H210, H210i, H510, H510i, H710 og H710i, skal løfte arven fra den originale H-serie ved at holde fokus på funktioner, eminente byggemuligheder for den kreative PC bygger krydret med helt nye features.

Vi har plukket H510i ud fra mængden, da den ved første øjekast virker mest interessant.



H510i er et high-end kompakt medium tower kabinet, der tilbyder et hærdet glas sidepanel sammen med med AER RGB 2 fans. H510i kabinettet fra NZXT har også en indbygget HUE 2 RGB LED strips, hvis du er til farvelade. Alle highlights i den tidligere H-serie vil være til stede i H510i såsom det patenterede kabelstyringssystem, hærdet glasplade og stålkonstruktion, som er med til at få de sidste plusser i vores bog.



“RGB has become a staple for PC builders,” fortæller Johnny Hou, grundlægger og CEO hos NZXT.



“Tools like the HUE 2 Ecosystem allow builders to create luminous builds that highlight their personalities. The H510 Elite is the perfect case for people looking to get the most out of the RGB components and create amazing and beautiful builds” fortsætter Johnny Hou.



H510 Elite highlights:



- Showcase your RGB build with front and side tempered glass panels

- Includes two Aer RGB 2 fans and one addressable RGB LED strip

- Smart Device v2 with two HUE 2 RGB lighting and three fan channels

- USB 3.1 Type A and USB 3.1 Gen 2-compatible USB-C connectors on the front panel

- Patented cable routing kit with pre-installed channels and straps for intuitive and easy cable management.

- Removable radiator/fan mounting bracket simplifies the installation of either AIO and custom loop liquid coolers

- An integrated GPU mount lets you display your GPU vertically (requires the purchase of a separate PCI riser card)

To hærdede glaspaneler topper dette smukke kabinet af, så du har frit udsyn til din dyrt indkøbte hardware og velovervejet RGB-system.



”We’ve included two Aer RGB 2 fans and an RGB LED strip to get you started. The H510 Elite features a removable radiator mounting bracket, simple-to-use SSD trays, and a patented cable management system for a cleaner, easier build experience. The new Smart Device v2 includes two HUE 2 RGB lighting channels, and three fan channels that support 0dB modes for voltage-regulated or PWM fans. One of the best improvements is the addition of a USB 3.1 Gen 2-compatible USB-C connector on the front panel makes it easier than ever to connect smartphones, high-speed external storage, and the latest peripherals to your PC. The clean, modern design, iconic cable management bar, and uninterrupted tempered-glass panels all showcase your stunning build. Finally, it uses NZXT’s Cam software” fortæller folkene hos NZXT.



