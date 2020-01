AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-03-15 23:26:23

Phanteks Evolv Shift - mini-ITX med højde!

Evovl Shift fra Phanteks er et mini-ITX kabinet der skiller sig ud med et anderledes design. Vi har testet det for at se om der er mere ved det end bare nyt design.

Jeg har I lang tid gerne ville prøve kræfter med noget andet, end de alm. mid- eller fulltower kabinetter, som jeg altid har bygget systemer i, og derfor har jeg set frem til dagens test af Phanteks Evolv Shift kabinettet. Både fordi det er et kabinet i noget mindre størelse, men også fordi det har et anderledes design og skiller sig ud fra mængden.

Se med på YouTube og se om det er nok til at falde i god jord… Spoiler alert! Det er det.

Phanteks har lavet Shift så det kan orienteres på to måder. Enten opretstående, hvor Shift kommer ind med en højde på 47 cm, men skiller sig ud ved kun at fylde 27x17 cm på de andre leder. Men Shift er også lavet, så den kan ligges på den ene side, og så kan fungerer mere flat hvis man ønsker der.

Shift er lavet med to sider i hærdet glas, mens de to øvrige sider er sandblæst aluminium, som i vores udgave er sort, men også kan købes i metalgrå.

Toppen kan åbnes som et låg, og holdes fast med en fjedret mekaniske. I toppen er der adgang til alle udgangene på bundkortet, som vi normalt har på bagsiden af computeren, så det er her vi finder USB stik, video output og alt det andet. Kablerne til det hele kan ledes igennem et hul på bagsiden af kabinettet, hvilket fungerer rigtigt fint.

Det er også i toppen, at vi får adgang til de tommelskruer der fæstner sidepanelerne. Når de løsnes er siderne lige til at tage af, og der er fri adgang til kabinettet fra alle sider, hvilket er et stort plus når der skal bygges i det.

Evolv Shift er naturligvis et mini-ITX kabinet og derfor er pladsen begrænset, så kan skal sørge for at undersøge om den hardware man gerne vil bruge kan få plads. Så vær opmærksom på specielt ting som størrelsen på grafikkortet, og så skal der også bruges en strømforsyning af SFX typen, som er mindre end de normale. Et ekstra plus der er, hvis det også er en fuldt modulær strømforsyning, for der er ingen steder i Shift til at gemme overskydende kabler, og de to glassider giver frit udsyn til det hele.

Der er plads i Shift til to 2,5” SSD, som kan monteres i små slæder og så en enkelt 3,5” harddisk, som gemmes væk bag bagpanelet.

På ydersiden af kabinettet er der to USB 3.0 stik, men ingen tilslutninger til lyd eller andet, som man normalt finder på fronten af et kabinet, men på grund af den måde bundkortet bliver installeret med udgangene i toppen er de ret let tilgængelige derfra.

Der er monteret en 140 mm blæser i Shift, som sidder på højde med bundkortet og trækker luft ud af kabinettet derfra. Der er plads til at installere yderligere to 120 mm blæsere, i den nederste del af kabinettet, som evt. kan bruges som del af en AIO køleløsning.

Som et lidt specielt twist, så bliver grafikkortet installeret på den modsatte side af bundkortet, ved hjælp af et riserkabel. Det gør det muligt at nyde udsigten til kortet igennem glasset på den side af kabinettet, og beslaget som det bliver monteret i kan vendes, så man selv bestemmer om man skal se fronten eller bagsiden af kortet.

Den lidt specielle montering af grafikkortet, sammen med de ret smalle luftkanaler på frontpanelet, fik mig dog til at tænke lidt over kølingen i kabinettet, da der ikke som i et normalt kabinet er mulighed for specielt stort airflow igennem Shift.

Byggeprocessen forløb uden de store komplikationer, og de få der var stammede mest af alt fra, at jeg havde svært ved at få plads til mine fingre når noget skulle på plads. Det lykkedes dog alt sammen, og resultatet blev efter min mening et utroligt lækkert system. Jeg tilførte noget LED lys, som blev tilsluttet direkte på bundkortet. Der er mulighed for tilslutning af RGB LED lys via kabinettet, men det kan kun bruges sammen med Phanteks egne LED strips, som skal købes separat.

Med hele systemet samlet, testede jeg køle egenskaberne i Evolv Shift, og her blev mine bange anelser bekræftet. Under et fuld syntetisk load på både processor og grafikkort var grafikkortet oppe og ramme 86 - 87 grader, mens processoren endte med at throttle pga. varmen.

De begrænsede muligheder for airflow i Shift betød, at det blev mere end systemet kunne håndterer.

Nu er et fuldt syntetisk workload selvfølgeligt ikke specielt retvisende for, hvad de fleste typisk vil bruge deres computer til, så jeg testede også med et ganske almindeligt gaming workload, og der så det naturligvis noget mere fornuftigt ud, da en stor del af belastningen på processoren er taget ud af ligningen. Så her var det temperaturer i midt 40’erne på processoren.

Grafikkortet kæmpede dog stadig med at komme af med varmen, og lå stadig omkring 78 grader, hvilket betød at den maksimale boost hastighed faldt med over 100 MHz.

Hvis jeg fjernede glassiden, på den side hvor grafikkortet sad, faldt temperaturen dog hurtigt ned til lige omkring 70 grader.

Så der er altså ingen tvivl om, at kabinettet i sig selv sætter nogen grænser for systemet, alene fordi det har svært ved at slippe af med varmen. Så det er altså ikke et kabinet man skal bruge, hvis man har nogen planer om overclocking eller andet. Men når det er sagt, så have jeg heller ikke nogen forventning om den slags, for det er prisen man betaler for et kompakt system.

Med processor og grafikkort indstillet på standart indstillinger, så ligger tingene i den varme ende, men stadig inden for, hvad jeg finder helt acceptabelt. Så til almindeligt brug og gaming på standart indstillinger er Phanteks Shift stadig et fint bud. Vil man mere end det, så skal man nok se i retningen af Shift X, hvor der er med plads til fx køling.

Prisen for Phanteks Shift er pt lige omkring 1000 kr. og for det man får synes jeg at prisen rammer ret godt.

PRIS: 949 kr. i skrivende stund

Konklusion:

Phanteks Evolv Shift er et af de mest interessante kabinetter jeg har bygget i længe. Det stiller nogen specielle udfordringer og begrænsninger som man skal arbejde med men det endelige resultat er et smuk og anderledes system. Det er ikke så tit at man ser et kabinet der skiller sig ud og prøver noget nyt men det har Phanteks gjort her og jeg er vild med resultatet.

Det er ikke et kabinet til et high end system der skal overclockes men hvis man sigter efter et flot system der ikke skal fylde alverden på bordet så er Evolv Shift et rigtigt godt bud!

Godt:

God byggekvalitet

Lækre materialer

Nyt og anderledes design

Knap så godt:

Toppen føles lidt billig og knap så holdbar

Kabinettet har svært ved at slippe af med varmen under tung belastning