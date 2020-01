AUTHOR : Jan Blaszkevizc

PUBLISHED : 2018-01-22 20:29:00

Raijintek Asterion Classic Kabinet

På trods af at vi her på Tweak.dk ikke har kigget på super mange produkter fra Raijintek, betyder det ikke at de ikke ved hvad de laver. Vi har modtaget deres seneste Asterion Classic kabinet, et stort miditower, som både tilbyder aluminium og hærdet glas. Klik ind på testen og få vores dom af dette spændende kabinet!

Vi har tidligere kigget på produkter fra producenten Raijintek, på trods af at det er ved at være et godt stykke tid siden. Dette laver vi dog om på i dag, hvor vi skal hilse på et spændende kabinet ved navn Asterion Classic. Vi har at køre med et stort miditower, som er lavet i en blanding af lækkert aluminium, stål og naturligvis hærdet glas. Hvad dette kabinet har at tilbyde, når det kommer til support af hardware og køling, er ting vi vil se meget nærmere på i denne test. Som altid starter vi dog ud med det tekniske i form af specifikationer og features.

Specifikationer og features

Efter en hurtig tur forbi Raijintek’s hjemmeside fandt vi lidt oplysninger på Asterion Classic kabinettet, som jeg har listet op til jer herunder:

Type: Miditower

Dimensioner: 230 x 464 x 525 mm

Vægt: 10.4 kilo

Materialer: Aluminium, stål og hærdet glas

Tilgængelige farver: Sort og sølv

Bundkort support: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX og E-ATX

Drevsupport: 3x3.5”/2.5” + 3x.2.5”

PCI-slots: 8

Frontpanel: 4xUSB 3.0 og lyd ind/ud

CPU-køler maksimal højde: 180 mm

Grafikkort maksimal længde: 340 mm

Blæser support max:

- Front: 2x140 / 3x120 mm (2x120 mm LED monteret)

- Bagende: 1x140 / 1x120 mm (1x120 mm LED monteret)

- Top: 2x140 / 3x120 mm

- Front: 2x140 / 3x120 mm (2x120 mm LED monteret) - Bagende: 1x140 / 1x120 mm (1x120 mm LED monteret) - Top: 2x140 / 3x120 mm Radiator support max:

- Front: 280 / 360 mm

- Bagende: 120 / 140 mm

- Top: 280 / 360 mm

Et kig på Asterion Classic kabinettet

Med introduktionen og de tekniske detaljer på plads, kan vi nu tage det første kig på Asterion Classic kabinettet. Som vi kan se på de første to billeder herunder, har vi modtaget den sorte udgave af kabinettet, der er også et sølv. Begge sidepaneler er hærdet glas som er tonet forholdsvis meget – lidt for meget til min smag personligt.

I toppen finder vi et stort område med ventilation som har indbygget støvfilter. Heroppe er det muligt at installere op til 2x140 / 3x120 mm blæsere eller en 280 / 360 mm radiator hvis man er til vandkøling. Det er desuden også her oppe at vi finder Asterion Classic’s frontpanel. Raijintek har helt valgt at gå væk fra USB 2.0, hvilket betyder at vi i stedet finder hele fire USB 3.0 porte samt lyd ind/ud. Power knappen er placeret på fronten, men der er ingen reset knap at finde.

Både toppen, fronten og undersiden af kabinettet er fremstillet i lækkert sort børstet aluminium som ser virkelig godt ud og giver et stilrent design. På fronten er der et diskret Raijintek logo i hvidt som er den eneste form for branding der er at finde på ydersiden af kabinettet.

Med blikket vendt på bagenden af Asterion Classic kabinettet, mødes vi af det klassiske layout som er blevet den nye standard. Strømforsyningen monteres i bunden, og skal også ind denne vej. Der er et beslag monteret som strømforsyningen fastgøres til inden den skubbes ind i kabinettet. Derudover finder vi ovenover otte PCI-slots, hvilket betyder at der er support for E-ATX bundkort også. Hullet til bundkortets I/O panel er det næste sammen med en 120 mm LED blæser og en masse ventilation øverst. Raijintek har i den grad tænkt vandkøling da de designede Asterion Classic.

Bunden byder på fire forholdsvis små gummifødder som er skruet fast på undersiden. En anden ting der også er skruet fast hernede er de to støvfiltre – en ved strømforsyningen og en i fronten. Det er mig lidt en gåde hvorfor at Raijintek har valgt at skrue disse støvfiltre fast, da det gør rengøringen af dem unødvendigt bøvlet. De fleste andre kabinetter har værktøjsfrie løsninger som let kan afmonteres, men ikke her.

Både højre og venstre sidepanel er fastgjort til kabinettet med fire tommelskruer. Disse er dog blandt de korteste jeg endnu har set og haft med at gøre i min tid som anmelder. Det betyder at du nærmest kun kan dreje dem en enkelt omgang og så er de ude. Jeg havde gerne set at de var mindst dobbelt så lange, men dette er blot min mening. Når sidepanelerne er afmonteret kan støvfilteret i toppen også skubbes op da det hænger fast med nogle klips inde i kabinettet – nu da vi er inde, så lad os tage et kig rundt.

Asterion Classic byder på et meget åbent design hvor vi i bunden finder et cover til strømforsyningen, som har plads til nogle harddiske også. De otte PCI-slots er alle fastgjorte med normale skruer, ingen tommelskruer her. Der er desuden også et beslag man skal løsne på bagsiden, inden man kan få lov at montere sit grafikkort og lignende. Ud over de åbne huller i bunden ved PSU coveret og over bundkortet, finder vi også fire huller med gummi til kabelføring, samt endnu to blæsere i fronten.

Den gode plads ovenover bundkortet gør det muligt at installere en radiator med push-pull uden problemer, eller blot en tyk radiator med en enkelt række blæsere, valget er dit. På coveret til strømforsyningen finder vi som før nævnt plads til at montere nogle harddiske. Dette sker dog ikke via beslag som vi er vandt til at se, men i stedet en masse huller. Inkluderet i tilbehørs kassen er der en masse gummistykker og skruer som man kan montere på sine diske, for dernæst at montere dem her – smart.

Lad os lige bevæge os lidt tættere på de to blæsere i fronten. Selvom det er lækkert at se endnu to 120 mm LED blæsere inkluderet i kabinettet, er der en ting der ikke giver mening her. På det sidste billede herunder kan vi se at der er ventilation i siden, som er stedet hvor blæserne ser ud til at skulle få deres friske luft fra. Problemet er dog at dette område bliver dækket fuldstændig af så snart at sidepanelet i hærdet glas monteres. Sidste gang jeg tjekkede var det i hvert fald ikke muligt at trække vejret igennem glas?

Vi vender blikket mod bagsiden af Asterion Classic kabinettet som det næste. Heromme kan vi se kablerne fra frontpanelet er trukket pænt samlet ned i kælderen af kabinettet. Der er de førnævnte huller til kabelføring, men også et par steder hvor disse kan fastgøres hvilket er rart at se. Ud over at kunne montere harddiske på PSU coveret og to i kælderen er der også plads til to på selve bundkort bundkortpladen – monteringsmetoden er ens for dem alle, på nær dem i kælderen. Dette vender vi tilbage til lige om lidt.

Montering af hardware

Det er nu blevet tid til at gå ind i en af de sidste faser i vores test af Asterion Classic kabinettet – monteringen af hardwaren naturligvis. Inden vi når dertil er der dog lige et par ting jeg først vil vise jer. Først og fremmest kan beslaget hvorpå blæserne i fronten er monteret, let tages ud. Alt det kræver er at løsne fire tommelskruer, som det kan ses herunder. Dette gør monteringen af blæsere/radiatorer betydeligt lettere, og er desuden også nødvendigt da fronten ikke kan afmonteres.

En anden ting der også kan komme af såfremt man løsner syv små skruer er coveret til strømforsyningen. Skulle du af en eller anden årsag ikke ønske at have dette monteret, eller måske modde det lidt? Så kan du ganske enkelt afmontere det. Harddiskburet under kan selvfølgelig også tages ud, ved at løsne yderligere fire skruer i bunden.

Lad os montere de to ting igen og vende blikket mod monteringen af hardwaren igen. Hvad end du ønsker at montere 2.5” eller 3.5” diske i Asterion Classic skal du have en skruetrækker frem. Jeg monterer 3.5” disken i en skuffe i kælderen, og min SSD på PSU coveret men valget er naturligvis dit – der er mange muligheder her.

Nedenfor ser vi det færdige resultat efter omkring 5-10 minutters arbejde. Det er virkelig let at montere hardware i Asterion Classic kabinettet på grund af det yderst åbne design hele vejen rundt. Selv på bagsiden hvor kablerne skal være er der rigtig god plads. Dette er naturligvis også et krav hvis man skal kunne få sidepanelet i hærdet glas på efterfølgende.

Med den modsatte side til kameraet mødes vi af et lækkert syn. Vores ATX bundkort og to grafikkort fylder faktisk ikke alverden i det store åbne kabinet som Asterion Classic er. Selv med to grafikkort monteret er der stadig masser af plads til harddiske på PSU-coveret, endda også 3.5” modeller hvis det skulle være. Dette skyldes naturligvis at der er support for E-ATX bundkort, hvor vores kun er standard ATX. Sagt med andre ord er der et PCI-slot for meget. Pladsen i fronten hen til de to 120 mm LED blæsere er også enorm. Raijintek skriver på deres side at der er plads til grafikkort på op til 340 mm i længden.

Nu hvor bundkortet er monteret kan vi også se hvor meget ekstra plads der er ovenover det. Som jeg nævnte tidligere vil man uden problemer kunne monteret en tyk radiator, eller en normal med blæsere i push-pull. Skulle man have mere lyst til luftkøling er der også godt nyt, da Asterion Classic understøtter CPU-kølere med intet mindre en 180 mm i højden, hvilket naturligvis også gør sig gældende for grafikkort.

Inden vi runder vores test af Asterion Classic kabinettet af, kan i lige nyde det side billede nedenfor med lyset i de inkluderede blæsere. Selvom der ikke er tale om RGB, gør det klare hvide lys det nu meget godt, right?

Pris

I skrivende stund d. 14/1 2018 kan Raijintek Asterion Classic findes på nettet til omkring 1200,- DKK inklusiv fragt, hvad end du ønsker den sorte udgave vi har testet her, eller sølv som også er tilgængeligt. Dette er en ganske fornuftig pris for et kabinet i denne kaliber og med de features som Asterion Classic tilbyder - et godt mix af aluminium og glas med godt internt layout for kabler og hardware. Du kan klikke HER for at komme direkte til en prisoversigt med forhandlerne af kabinettet.

Ønsker du flere detaljer på Asterion Classic kabinettet fra Raijintek selv, kan du besøge deres hjemmeside ved at klikke på billedet med deres navn som du finder lige nedenfor.

Konklusion

Med Asterion Classic har Raijintek skabt et kabinet som både er stilrent og funktionelt, men som dog stadig har et par fejl og mangler – lad os starte med at opsummere disse. At have støvfiltre i bunden er som udgangspunkt et stort plus i bogen, men når man vælger at skrue dem fast giver de lidt mindre mening. Her havde vi hellere set et værktøjsfrit design som i 99% af alle andre kabinetter der tilbyder denne feature. Jeg ved ikke hvem hos Raijintek der mente at det var en god ide fuldstændig at blokere blæserne i fronten på Asterion Classic. Som jeg viste tidligere i testen har blæserne absolut ingen mulighed for frisk luft når sidepanelerne er monteret, da de ganske enkelt lukker for ventilationsområderne. Der er flere forskellige udgaver af Asterion tilgængelig, så det kan være at denne designfejl kun er i Classic udgaven, det ved vi ikke.

Tilbage til de positive ting som der er rigtig mange af ved Asterion Classic kabinettet. For det første er byggekvaliteten virkelig lækker. En god blanding af aluminium, stål og hærdet glas gør at Asterion Classic både føles og ser eksklusivt ud. Der er rigtig god plads til både masser af hardware, men også vandkøling. Du kan for eksempel smide op til en 360 mm radiator i både toppen og fronten, hvilket siger en del. Raijintek har også helt droppet USB 2.0 på dette kabinet og i stedet udstyret Asterion Classic med hele fire USB 3.0 porte på fronten, hvilket vi ser som et plus da flere og flere bundkort begynder at have flere interne USB 3.0 stik, og 2.0 så småt forsvinder nu hvor vi også har 3.1 standarden.

Tre inkluderede 120 mm LED blæsere med hvidt lys er også inkluderet i kabinettet, hvilket er et lækkert syn. Kvaliteten på blæserne virker desuden til at være i ganske lækker kvalitet. Kabelførings plads er der også masser af, ligesom at du kan afmontere coveret foran strømforsyningen, harddiskburet der under og endda også beslaget til blæserne i fronten. På denne måde har du masser af plads at arbejde på i Asterion Classic kabinettet, hvilket gør samlingen af computeren mere enkel. Vi ender på en samlet score der hedder 8/10 samt vores Great Product award, for et lækkert kabinet med nogle småfejl og ting der kunne være. Disse bliver dog opvejet af de mange positive ting ved Asterion Classic – job well done Raijintek.

Godt

Lækker byggekvalitet og design

Sidepaneler i hærdet glas

God plads til både luft – og vandkøling

Fire USB 3.0 porte på fronten

Tre 120 mm LED blæsere inkluderet

Både PSU cover, HDD bur og beslag i fronten kan afmonteres

Tilgængeligt i både sort og sølv

Masser af plads og muligheder for kabelføring

Støvfiltre i både top og bund…

Knap så godt

… dog er de skruet fast i bunden

Blæserne i fronten har ikke adgang til frisk luft

Glasset er meget mørkt tonet (smagssag)

Score: 8 + Great Product award