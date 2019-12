AUTHOR : Kim Monberg

PUBLISHED : 2019-05-21 12:09:00

COUGAR Revenger S

COUGAR Revenger S er annonceret som en 4K-Ready mus med 12000 DPI opløsning og imponerende 2000Hz polling rate. Udover det skulle den være ergonomisk, og ligge godt i hånden. Holder det stik? Læs det her i anmeldelsen.

COUGAR har bedt os kigge på deres Revenge S mus, som primært er beregnet til FPS spil. Den er formet til palm grip, som efter min mening er det mest afslappede greb på en mus. Lad os se på den.

Lad os se en lille introduktion af musen.

Specifikationer og features.

Som man kan læse, er det en PixArt optisk sensor der er i musen med en opløsning på op til 12000 DPI. Den har 2 lys zoner med RGB lys, og Omron kontakter med 50 millioner klik holdbarhed. Det tyder alt sammen godt.

Product Name REVENGER S Gaming Mouse

Sensor PixArt PMW3360 Optical gaming sensor

Resolution 100-12000 DPI

Game Type FPS/MMORPG/MOBA/RTS

Polling Rate 2000Hz

On-board Memory 512KB

Software COUGAR UIX™ System

Programmable Buttons 6

Switching Omron Gaming Switches (50 Million Clicks)

Profile LED Backlight 2 Zone 16.8 million colours

Maximum Tracking Speed 250 IPS

Maximum Acceleration 50 G

Interface Golden-plated USB plug

Cable Length 1.8m

Dimension 130(L) X 65(W) X 43(H) mm

Weight 94g (0.2 lbs) (Excluding cable)

Unboxing.

Kassen man modtager, er i klassiske COUGAR farver, nemlig orange. Der er fine illustrationer og en liste over specifikationer og features printet rundt på kassen.

Åbner man fronten på kassen, kan man se selve produktet. Det kan bestemt være en fordel, så man har en fornemmelse af størrelsen, og lige kan lægge hånden på musen for, at se om den nu passer.

Inde i kassen finder vi en brugervejledning, noget reklame materiale og klistermærker samt nye glidepuder til musen.

Produktet.

Lad os kigge lidt rundt på musen, så vi kan se hvad det er for en model. Den har en slags meleret plastik på overfladen på knapperne og bagenden. Så den er på en måde blød og dejlig at røre ved.

På venstre side finder vi et par tommelfinger knapper, som faktisk sidder helt rigtigt i forhold til tommelfingerens placering. Selve siden er beklædt med bikube formet gummi.

På bagsiden finder man et COUGAR logo, som lyser op i de farver og effekter, som man nu vælger i COUGAR UIX systemet.

På højre side af musen, finder vi en gummiside med samme bikube mønster, som vi havde på venstre side. Det giver samlet et rigtig godt greb på musen, når man skal løfte og korrigere under spil.

På toppen af musen finder vi scroll hjulet, som har en blød overflade i struktureret gummi. Der er lys i knappen, som kommer ud igennem de hvide sider. Bag scroll hjulet, finder vi DPI knappen. Den gør, at man hurtigt og ubesværet kan skifte DPI, hvis man skulle have behov for det. Når man skifter DPI, skifter lys indstillingen i scroll hjulet, så man nemt kan se hvilken DPI man nu kører med.

Under musen finder vi 3 gode glidepuder, og det lille hul til sensoren. Den har åbenbart ikke brug for meget plads for, at justere så fint som den nu har behov for. Bemærk hullerne ved glidepuderne, hvor man nemt kan stikke en lille skruetrækker ind og løsne de gamle puder for, at sætte de nye på.

Til sidst et billede af USB stikket, som har en god størrelse og guldbelægning over det hele. Guld sikrer, at der altid er en god forbindelse. Kablet er et blødt gummikabel, som ikke er stofbeklædt. Nogen synes, at stofkabel hører til gaming produkter, andre er ligeglade. For mit vedkommende er det lige meget, bare kablet er blødt, hvilket dette er.

Softwaren - COUGAR UIX.

COUGAR UIX er deres driver software til deres produkter. Umiddelbart er den nem og overskuelig at bruge, og man har alle de features man nu kunne ønske sig.

Under 'PERFORMANCE' kan man justere alle de tekniske indstillinger på musen som pollingrate og DPI indstillingerne. Den kan skifte op til 4 DPI indstillinger med knappen på toppen.

KEY ASSIGNMENT er stedet hvor man kan lave om på sine knapper. Hvis man nu vil have de skal gøre noget andet end standarden, så laver man det om herinde.

LIGHTING CONTROL er hvor man styrer lyset i musen. Den har 2 zoner, nemlig en foran på scroll knappen, og en bagved i COUGAR logoet. Man vælger farve og effekt for hver DPI indstilling, da det er den som styrer lyset i scroll knappen.

Testen - Brugen og komforten.

Jeg har brugt musen over et stykke tid nu, og må indrømme, jeg er blevet ret glad for den.

Når man lige har finjusteret indstillingerne i den ellers ret omfattende software, så reagerer musen faktisk præcist og hurtigt, som man forventer. Jeg har på intet tidspunkt oplevet nogle problemer med den.

Når det kommer til komforten, så ligger musen fra starten ret godt i hånden. Den er tilpas stor til en større hånd, og formen virker helt naturlig når man ligger hånden på musen. Knapperne til tommelfingeren er ligeledes tilpasset fint, til en normal placering. Så man skal ikke rykke hånden for, at komme til at trykke på de knapper. Det er super lækkert.

Lyset.

Lyset i scroll hjulet er styret af den DPI indstilling man nu vælger på musen. Man kan bestemme hvilken farve og effekt lyset skal have inde i UIX systemet. På den måde er man aldrig i tvivl om, hvilken DPI man nu kører med på sin mus.

Logoet bag på musen har ligeledes lys indbygget, og man kan også her vælge, hvilken farve og effekt lyset nu skal have. Dog kan man jo ikke se logoet når man bruger musen, så det er mere beregnet til at lyse op når man ikke bruger den.

Prisen.

Jeg har fundet COUGAR Revenger S på nettet til omkring 370 DKK. Umiddelbart synes jeg det er en fin pris for musen, da man får en god mus med mange funktioner og features til prisen.

Konklusionen.

COUGAR Revenger S er en god mus med rigtig god komfort. Jeg har brugt den over en periode nu, og har ikke oplevet nogle åbenlyse problemer med den.

Hvis vi lige skal opsummere hardwaren, så har vi en FPS mus, som er bygget til palm grip. Den har en tilpas størrelse til en større hånd, og knapperne ligger som de skal, også til tommelfingeren. Kontakterne er OMRON kontakter, som kan tåle 50 milioner klik. Så der burde være klik nok til lang tid i denne mus.

Når de kommer til software og funtkioner, har vi et godt stykke software med masser af muligheder for personlig tilpasning af indstillingerne i musen. Selve musen kan køre med en polling rate på helt op til 2000Hz, hvilket er dobbelt så meget som andre normale mus. Den kan ligeledes køre med hele 12000 DPI, hvilket også er meget højt.

Når det hele skal lægges sammen, og sammenlignes med prisen. Så kommer jeg frem til en vurdering der hedder 9/10, fordi jeg faktisk synes det er en glimrende mus til prisen. Den har en masse gode ting, og umiddelbart kan jeg kun finde en mindre god ting, hvis man har stof kabel som kriterie for sine gaming produkter. Det gør også, at jeg sagtens kan anbefale, at man køber musen, og derfor får den også en Safe Buy award.

Godt:

Ligger godt i hånden

Godt greb (Gummi på siderne)

Lækkert lys

God software

Gode features

Knap så godt:

Manglende stofledning (For nogen)