AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-12-11 09:47:22

TP-Link annoncerer to nye Wi-Fi 6 kompatible routere

Ikke alle trådløse routere er lavet ens, og de hastigheder du får, varierer fra router til router. Vil du være med forrest i feltet inden for Wi-Fi-teknologi, skal du også være opmærksom, da ikke alle routere leveres med nyeste teknologi

Ikke alle trådløse routere er lavet ens, og de hastigheder du får, varierer fra router til router. Vil du være med forrest i feltet inden for Wi-Fi-teknologi, skal du også være opmærksom, da ikke alle routere leveres med nyeste teknologi. En af de producenter, der gør meget ud af at være med i front, er TP-Link, og producenten har netop annonceret to nye routere.



Archer AX6000 og Archer AX11000 er spækket med ny Wi-Fi-teknologi, blandt andet WiFi 6 (også kendt som 802.11ax), som nærmer sig noget vi som forbrugere kan betegne som den ideale router mht dækning, features og teknologi.



Archer AX6000 og Archer AX11000 understøtter AX WiFi hastigheder op til 1,148 Mbps via 2.4GHz, og 4,804Mbps via 5.0GHz bånd.

“TP-Link’s new gaming series flagship, Archer AX11000 is armed with the latest AX WiFi (WiFi 6) and high-end hardware. The AX11000 is an ultra-fast latency-ripper that delivers a great network performance for your gaming experience. This skillful racer transmits data at astonishing tri-band speeds up to 10756 Mbps, and its revolutionary OFDMA technology and Gaming Accelerator combine to demolish latency and interference, to become the perfect network hub for your gaming needs.”



Skulle du ikke stilles tilfreds på hastigheden, understøtter TP-Link’s Archer AX11000 routeren features, der kommer gameren til gode. TP-Link’s Archer AX11000 sætter f.eks. fokus på lavest mulige ping, hvor routeren booster datatransmissionen op til 10,756 Mbps, når du spiller online.

Vigtigt at dog at bide mærke i, at hastighederne også i vid udstrækning bestemmes af den internethastighed du har. Sagt med andre ord – det er ligegyldigt hvor god en router du har, hvis ikke din hastighed kan følge med.



AX6000 koster $350, og kan forudbestilles fra i dag. AX11000 lanceres i januar 2019 til en pris på $450.

Læs mere HER

Billede & Kilde

Guru3D, TP-Link