AUTHOR : Uber

PUBLISHED : 2019-08-06 14:04

De bedste trådløse routere 2019: Sådan vælger du

I betragtning af at næsten alt hvad vi gør efterhånden er koblet på en eller anden form for forbindelse til online verden, når det kommer til mere eller mindre alt inden for IT, er det vigtigt at have den bedste trådløse router i vores hjem og kontorer. Dette sætter vi fokus på i denne guide.





Uanset om du bare ser dine favoritprogrammer på Netflix, eller du drømmer om at få en topplacering i dine computerspil, vil en dårlig internet forbindelse ikke gøre dit liv nemmere. Før du påbegynder indkøbet af nyt udstyr og opgraderer din internetforbindelse, skal du først overveje at kigge i retning af en af de bedste trådløse routere på markedet, fordi den hurtigste internettjeneste i verden ikke gør meget lidt forskel, hvis den holdes tilbage af en elendig trådløs router. Derfor er det vigtigt at finde en af de bedste trådløse routere til dig, som budgettet kan retfærdigøre.

At have en af de bedste trådløse routere er afgørende i 2019, uanset om du leder efter en episk gaming router eller en top-of-the-line trådløs mesh router med masser af dækning. Desuden bør vi snart vende os til at se routere med næste generations Wi-Fi 6 som en del af udbuds listen på butikshylderne.

Når du vælger en ny router, skal du overveje størrelsen på dit dækningsområde og antallet af klienter samt de typer enheder, der vil oprette forbindelse til routeren. Ikke alle har brug for samme ønsker om performance, dækning og features som dig selv, og som er en del af moderne routere, og der er ingen grund til at betale for funktioner, som du sandsynligvis aldrig vil bruge.

Men hvis du har flere familiemedlemmer, der kæmper for båndbredde til at streame Netflix video og spille Apex Legends online, kan en ny router gøre en verden til forskel og hjælpe med at bevare husfreden. Vi guider dig gennem det at vælge en router, der håndterer dine nuværende og fremtidige behov for trådløst netværk, og præsenterer i samme omgang vores top valg blandt mange.

Router radioer

Et fremmedord for mange, som vi vil prøve at konkretisere. I dag tilbyder enhver router mindst to radiobånd, et 2,4 GHz bånd og et 5GHz bånd. 2,4 GHz båndet fungerer med en lavere frekvens end 5 GHz båndet og tilbyder bedre rækkevidde, fordi det er bedre udviklet til at trænge igennem vægge og andre strukturer. Dog tilbyder det ikke samme optimeret båndbredde og hastighed, som du får med 5GHz båndet.

Derudover skal Wi-Fi båndet på 2,4 GHz konkurrere med andre enheder i hjemmet, der bruger den samme frekvens, såsom mikrobølgeovne, Bluetooth enheder og trådløse telefoner. Når det er sagt, er det passende til opgaver som websurfing og tilslutning til sociale medietjenester som Facebook og Twitter. Hvis en eller flere af dine enheder vil streame video fra en tjeneste som Netflix eller oprette forbindelse til en online gamingtjeneste som Xbox Live med videre, tilbyder det mindre overfyldte 5GHz bånd betydeligt mere throughput med minimal signalinterferens end på 2,4GHz radioen. De fleste dual-band routere giver dig mulighed for at tildele et bånd til specifikke applikationer og klienter og derved lette belastningen på begge bånd.

Har du mange opgaver forbundet med krav og ønsker om mange klienterr, der skal kæmpe om båndbredde, er en tri-band router vejen frem. Disse bruger tre radioer - en, der fungerer ved 2,4 GHz og to, der fungerer ved 5 GHz, til load balancing. For eksempel kan du dedikere et af 5GHz båndene til at håndtere opgaver som videostreaming og torrent downloading og reservere det andet 5GHz bånd til online spil, hvilket lader 2.4GHz båndet være gratis for applikationer, der ikke kræver masser af båndbredde for at få omgivelserne til at stortrives.

Trådløse protokoller

Vi kommer ikke uden om en langhåret omgang, når samtaler falder på valg af trådløse router, og slet ikke, hvis vi skal proklamere os som eksperten. Vores erfaringer kommer fra utallige tests og faglighed, som gør vi forpligter os til at vejlede efter bedste evner.

Trådløse Ethernet netværk bruger 802.11 protokoller til at sende og modtage data. Den mest anvendte Wi-Fi-protokol, 802.11ac, giver mulighed for maksimale (teoretiske) datahastigheder på op til 5.400 Mbps og fungerer på både 2.4GHz og 5GHz båndene. Denne benytter sig af MIMO teknologi (Multiple Input Multiple Output), der bruger flere antenner til at sende og modtage op til otte spartial streams, hvilket basalt set resulterer i forbedret ydelse. Det understøtter også beamforming, en teknologi, der sender Wi-Fi-signaler direkte til en klient i stedet for at udsende i alle retninger, og automatisk båndstyring, der lader routeren vælge det mest effektive radiobånd baseret på netværkstrafik, båndtilgængelighed og rækkevidde.

802.11ac protokollen tilbyder også downstream Multi-User MIMO (MU-MIMO) teknologi, som er designet til at give båndbredde til flere enheder samtidigt i stedet for i rækkefølger. Det betyder også, at op til fire klienter kan have deres egne datastrømme i stedet for at vente på at modtage data fra routeren. For at MU-MIMO skal fungere, skal routeren og klienterne indeholde MU-MIMO Wi-Fi kredsløb. MU-MIMO-routere er i stort udstrækning tilgængelige i 2019, men klientenheder har været langsomme til at adoptere denne, og er derfor stadig et nøk bagefter på butikshylderne.

802.11ac routere kommer typisk prædikerede med AC1200, AC1750, AC3200 og så videre. Dette betegner routerens teoretiske maksimale hastighed. F.eks. betragtes en router, der kan opnå en maksimal linkhastighed på 450Mbps på 2,4 GHz-båndet og 1.300Mbps på 5GHz båndet, som en AC1750 router. En tri-band AC3200 router giver dig 600 Mbps over 2,4 GHz båndet og 1.300 Mbps over hvert af de to 5GHz bånd, og en AC5400 router er i stand til hastigheder op til 1 Gbps på 2,4 GHz båndet og 2,1 Gbps på hver af de to 5 GHz-bånd. Det er vigtigt at bemærke, at routere sjældent, hvis nogensinde, når disse maksimale hastigheder i applikationer i den virkelige verden. Leder du efter bedst tænkelige hastighed, skal du overveje en af højhastigheds routerne, men også være indstillet på at betale prisen.

Nyeste Wi-Fi protokol, 802.11ax, også kendt som Wi-Fi 6 eller High Efficiency (HE) Wireless, er en udvikling af 802.11ac teknologi, der lover øgede throughput, op til 4,8 Gbps, mindre netværksbelastninger, større klient kapacitet og performance i forbindelse med bedre rækkevidde takket være flere nye og forbedrede trådløse teknologier, herunder Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) og Target Wake Time (TWT). OFDMA forbedrer den samlede throughput ved at opdele Wi-Fi kanalerne i sub channels, hvilket giver op til 30 brugere mulighed for at dele samme kanal på samme tid. Target Wake Time (TWT) er designet til at reducere strømforbruget ved at tillade enheder at bestemme, hvornår og hvor ofte de vil vågne fra dvaletilstand for at begynde at sende og modtage data. TWT tech forventes at forlænge batteriets levetid for mobile enheder, såsom smarttelefoner og tablets, såvel som batteridrevne smart home enheder som sikkerhedskameraer og videodørklokker.

Derudover udnytter 802.11ax fordel af tidligere ubrugte radiofrekvenser for at give hurtigere 2,4 GHz ydelse, og den bruger raffineret uplink og downlink båndbreddeadministration til at give forbedret QoS (Service of Quality). Det tilbyder også uplink og downlink MU-MIMO streaming (802.11ac understøtter kun downlink MU-MIMO). Selvom der er en håndfuld 802.11ax- routere tilgængelige på markedet, forventes klientenheder ikke at komme på markedet før senere på året. Som med 802.11ac protokollen er 802.11ax bagudkompatibel og fungerer med enheder, der bruger 802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi-radioer.





Trådløse routere og funktionalitet

Trådløse routere leveres med en række funktioner, og som det er tilfældet med næsten alt andet inden for teknologiens forunderlige verden. Jo flere funktioner du får, jo mere kan du forvente at betale.

Kig efter en router med mindst fire 10/100/1000 (gigabit) Ethernet porte, som giver dig mulighed for at oprette forbindelse til kablede enheder som stationære, NAS enheder med netværksforbundet lager med videre.

Hvis du har brug for hurtigere throughput til store filoverførsler, skal du kigge efter en router, der understøtter link aggregation.

Kogt helt ned benytter link aggregation to gigabit Ethernet LAN porte til at give øget throughput (op til 2 Gbps). Det giver også et mindre sikkerhedsnet, hvis en LAN forbindelse går ned, kan den anden bruges til at skabe balance i din netværkstrafik. At have mindst en USB port gør det nemt at tilslutte en printer eller et USB drev og dele det på tværs af netværket, men med to porte kan du gøre begge dele.

Prøv desuden at kigge i retning af en router, der tilbyder aftagelige antenner. Nogle routerfabrikanter tilbyder erstatnings antenner med høj forstærkning, der hjælper med at øge ydeevnen eller retningsbestemt signal. Bare sørg for, at din router understøtter de antenner, du køber.

Hvis målet er at kunne administrere, hvordan dit Wi-Fi-netværk bruges, skal du sørge for, at din næste router har forældrekontrol, QoS-indstillinger (Quality of Service) og en gæste netværksfunktion. Forældrekontrol giver dig mulighed for at begrænse netværksadgang for bestemte brugere til bestemte tidspunkter og dage og er ideel til forældre, der ønsker at holde øje med deres barns onlinetid og sociale netværksaktiviteter. Nogle routere tilbyder grundlæggende forældrekontrol, såsom adgangsplanlægning og indstillinger for blokering af websteder, mens andre giver mere åbne funktioner, der giver dig muligheden for at sætte en pause på forbindelsen til nettet og vælge aldersrelaterede forudindstillinger, der automatisk blokerer adgangen til sociale medieplatforme og sider, der indeholder ting som indhold for voksne, spil, shopping, blogs, spil med mere.

Et gæstenetværk giver dig mulighed for at tilbyde Wi-Fi forbindelse til gæster uden at åbne og gøre hele netværket sårbart. Kort sagt skaber du et separat netværk for dine gæster med en SSID (Service Set Identifier) og adgangskode, der adskiller sig fra dine vigtigste netværksoplysninger. Dette giver dine gæster forbindelse til Internettet, men giver dem ikke adgang til dine filer, printere og andre tilsluttede enheder på dit netværk.

Med QoS indstillinger på din router kan du beslutte, hvilke applikationer og klienter der får netværksprioritet. Hvis en enhed der f.eks. streamer Netflix videoer, og en anden enhed henter filer eller kører et printjob. Her kan du prioritere streamingenheden for at undgå lag i f.eks. video. Det samme gælder for online spil, hvor du kan udnytte QoS til at tildele en høj QoS prioritet til en spilkonsol som Microsoft XBox One S eller Sony PS4 Pro eller din gaming rig.





Sikkerhed frem for alt

Næsten alle routere på markedet tilbyder flere former for sikkerhed. En router med Wi-Fi Protected Setup (WPS) giver dig mulighed for at tilføje kompatible enheder med et tryk på en knap. Tryk på WPS knappen på routeren, og tryk derefter på WPS knappen på klientenheden for at tilføje den til dit netværk. Og bum, du er kørende. For en mere sikker forbindelse kan du bruge Wi-Fi Protected Access (WPA eller WPA2), som kræver indtastning af et netværksadgangskode til hver enhed. Routere med WPA-Enterprise tilbyder et højere sikkerhedsniveau end WPA / WPA2, men kræver en RADIUS server (Remote Authentication Dial-In User Service) for at godkende hver klient.

Teknologien, der i øjeblikket bruges til at tildele IP adresser, kendt som Internet Protocol version 4 (IPv4), vil efterhånden blive erstattet af IPv6. IPv4 er et 32 bit adresseområde, der inden længe vil løbe tør for adresser på grund af antallet af enheder, der opretter forbindelse til internettet. IPv6 er et 128 bit område, der vil tilbyde et (næsten) uendeligt antal IP-adresser. De fleste aktuelle routere har indbygget support til IPv6 adressering, men det er en god idé at bekræfte via manual eller specifikationer inden køb.

Prisen vil altid spille en rolle

Som alt andet er priserne på routere performance og funktioner. En entry-level AC1750 802.11ac router koster mellem 500-700 kroner. Skal du op i gear med en AC2400 router med MU-MIMO-streamingfunktioner, kan du forvente, at prisen vil lande i området 1000-1500 kroner alt efter procenten. En tri-band AC5400-gaming-router med alle top-notch features, vil nemt kunne koste fra 2000 kroner og op til 3000-4000 kroner afhængigt af datahastigheder og funktioner.





Forlæng rækkevidden på det trådløse signal

Hvis du bor i et stort hus eller flere etagers ejendom, vil du kunne støde på problemer med trådløs dækning. Du vil garanteret opleve områder i hjemmet, hvor signalet ikke når ud. Det kaldes ofte for "døde zoner"

Dette er områder i dit hjem, hvor din router ikke kan nå med et trådløst signal. En nem måde at løse dette uden besværet med at føre lange ledninger rundt i dit hjem, er en wireless range extender, som henter din routers Wi-Fi signal, forstærker det og genudsender det. De findes i både i desktop og plug-in variationer og er relativt lette at installere og billige i pris.

Disse har dog sine egne begrænsninger. Det genudsendte signal er typisk halvdelen af styrken af det, du får fra din router, og de fleste af disse skaber et separat netværk, der gør problemfri roaming gennem dit hjem vanskeligt. Imidlertid fremstiller nogle router producenter også extensions, der vil dele det samme netværks SSID og adgangskode som din eksisterende router. Der er dog en catch ved denne løsning. Routeren skal normalt laves af den samme producent som extender og skal understøtte seamless roaming funktionalitet.





Wi-Fi Mesh; Hva' for en fisk?

Hvis en range extender ikke gør tricket, kan du overveje at bygge dit netværk med et Wi-F -mesh system. Denne teknologi tilbyder en nem måde at forhindre trådløse døde zoner i dit hjem uden behov for yderligere ledninger, extenders eller accesspoints. De bruger extension nodes, eller satellitter til at udvide dit Wi-Fi signal over et større område, end de fleste routere er i stand til. Signalet i dit hjem kan belastes i negativ retning af et hav af problematikker i vores hjem. For at nævne få; betonvægge, armering i vægge, hønsetråd i vægge, andre Wi-Fi gadgets, telefoner, ja, listen er lang.

Systemer som Google Wifi og Linksys Velop anvender mesh teknologi, hvor satellitterne kommunikerer med hinanden for at give dækning i hele dit hjem, mens andre bruger et dedikeret Wi-Fi bånd til kommunikation med sin satellit.

Afhængigt af antallet af noder i det system, du vælger, kan du skabe en konstant internetforbindelse på så meget som 4.000 til 6.000 kvadratmeter plads, hvis alt spiller efter klaveret.

Satellitter i et Wi-Fi-mesh system er alle en del af det samme netværk og giver i mange tilfælde problemfri forbindelse, når du strejfer rundt, og de kræver normalt ingen konfiguration eller styring ud over et par tryk på en gratis tilknyttet mobilapp. En række af løsningerne i denne kategori understøtter avancerede funktioner som gæstenetværk, enhedsprioritering, forældrekontrol og MU-MIMO, men fordi Wi-Fi-mesh systemer er designet til at være enkle, vil du i de fleste tilfælde ikke være i stand til for at få adgang til den samme type dybdegående funktionalitet, som routere. Derfor er denne form for Wi-Fi-mesh system ofte set ned på blandt nørder og andet faglige ramte brugere.

Men for alle andre, der finder netværksopsætning skræmmende, er disse blandt de bedste og mest innovative muligheder, du kan finde i dag.

Vi er nået til vejs ende med de tekniske forklaringer. Vi vil i nedenstående tekst vise vores anbefalinger til indkøb af trådløs router.





D-Link Covr-C1203









Hastighed: 2,4 GHz: op til 300 Mbps; 5GHz: op til 866 Mbps, Forbindelse: 2 x Gigabit Ethernet LAN pr. node, Funktioner: MU-MIMO, Forældrekontrol, Smart netværkskontrol, Nem opsætning

Fordele:

+ Prisbillig

+ God dækning



Ulemper:

- Ikke så hurtig

Ubiquiti Amplifi HD





Trådløs router, 10/100 Mbps / 1 Gbps 4-port switch, med indbygget USB 2.0 porte, Wireless 802.11ac / b / g / n - max dataoverførselshastighed 1850 Mbps, Dual Band 2.4 & 2 x 5 GHz, 3 MIMO indbyggede antenner - opsætning via APP til både Apple iOS eller Google Android

Fordele:

+ Moderne design for nogen

+ Ekstremt kraftig



Ulempe:

- Dyr

Kan findes til omkring 2800 kroner med satelitter.



TP-Link Archer C2300



IEEE 802.11a / b / g / n / ac, AC5400 Tri-Band, Porte: 5 x Gigabit Ethernet porte (1 WAN og 4 LAN), 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0.

Fordele:

+ Solid performance

+ Pris

+ Indbygget antivirus beskyttelse

+ Som en leg at sætte op

+ MU-MIMO

Ulempe:

- Bliver lidt varm





TP-Link Archer C5400X



802.11ac, Tri-Band, Antal antenner / aftagelig: 8 / Nej, Porte: 1 WAN, 8 1-Gbps LAN, 1 USB 2.0, Højeste troughput: 859,5 Mbps.

Fordele:

+ Fremragende ydelse

+ Tri-band

+ Tilpasningspotentiale

+ Sikkerhedssoftware inkluderet

+ Bedste gaming router

Ulemper:

- Stor

- Begrænsning af justering af antenner

- DYR



Kan købes til omkring 2700 kroner.

Læs vores test af TP-Link Archer C2300 MU-MIMO Gigabit Router





Google Wifi

Trådløs forbindelse: IEEE 802.11a / b / g / n / ac, AC1200 2x2 Wave 2 Wi-Fi (udvideligt netværk; dualband: 2,4 GHz og 5 GHz, Bluetooth Smart klar, Beamforming: Implicit og Explicit til 2.4 & 5GHz bånd, Porte: 2 x Gigabit Ethernet porte pr. Wifi-punkt (1 WAN og 1 LAN port hver.



Fordele:

+ Super simple setup

+ Meget værdi for pengene



Ulempe:

- Begrænset hardware kontrol

- I den dyre ende



Kan findes som tre-pak løsning til 2500 kroner og omkring 1000 kroner for en enkelt.



TP-Link Deco M9





Hastighed: 5 GHz: op til 867 Mbps, 2,4 GHz: op til 400 Mbps, Forbindelse: 2 x Gigabit WAN / LAN, USB 2.0, Funktioner: Tri-band, Dead-zone killer, indbygget smart hub, indbygget antivirus, QoS, forældrekontrol



Fordele:

+ Super god dækning

+ Nem opsætning



Ulempe:

Dyr



Kan findes til omkring 1100 kroner for en enkelt, og 2100 kroner for en pakke med 3.

Læs vores test af TP-Link Deco M9 Plus Mesh WiFi System