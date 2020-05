AUTHOR : Uber

Det nye 5G internet

Måske husker du i tidernes morgen, hvor 3G var eneste mobilnetværk til data og den lange ventetid, når tunge hjemmesider skulle besøges. Det var dengang mobilerne havde tastatur og skærmen vær en sekundær funktion. Der er sket meget siden.





Mobildækningen og hastigheden på mobilnetværket i Danmark har aldrig været bedre end i dag, men nye standarder og produkter udvikles og det er blevet tid til en opgradering.





Hurtigere internet

Der er også sket utroligt meget inden for mobilteknologi, og alt er kun blevet større, bedre, flottere og ikke mindst hurtigere. Det samme gør sig gældende inden for den teknologi, der sender og modtager mobildata. Her er udviklet en ny standard, der kan øge mobilnettets hastighed voldsomt.

I dag er makshastigheden meget tæt på en mast oppe omkring 200 Mbit i download, og med den nye 5G teknologi forventes en 5 dobling + hurtigere ping hastighed. Dette giver mulighed for at benytte det nye mobile netværk til helt nye områder som for eksempel fjernoperationer, førerløse biler og mindre vigtigt samfundsmæssigt; gaming på højt plan. Disse nye områder gøres muligt på grund af den nye, lavere ping hastighed, som kommer på niveau eller lige under det hurtigste vi kender fra fibernet.





Etablering af 5G i Danmark

Men et mobilnetværk er ikke nogen man lige skifter natten over. Det kræver planlægning og løbende udskiftning over flere år. Derfor har telestyrelsen lagt sendefrekvenser til 5G (som radiofrekvenser) i udbud og inviteret teleselskaberne til at byde på sendetilladelser.

De mobilselskaber der i dag ejer master i Danmark, har alle købt sendetilladelser/licenser, og vi må derfor forvente både 3, TDC og Telia / Telenor kommer med et 5G netværk.

TDC købte flest sendelicenser, og har på en pressemeddelelse udmeldt, at de forventer et mindre, men dog funktionsdygtigt 5G netværk etableret i april 2020. De resterende selskaber har ikke udmeldt noget omkring tidshorisont endnu.





Hvor lang tid går der, før vi har 5G?

April 2020 bliver muligvis måneden, hvor første lille netværk åbnes i København. Hvis udrulningen kommer til at minde om da 4G blev påbegyndt udrulning, vil der først i 2022 være adgang i de største byer. I sin tid tog det Telia godt to år at udrulle 4G til Danmarks 160 største byer.

Vi må forvente samme hastighed og måske endda lavere hastighed i udrulningen med 5G. Der vil med andre ord gå en del år, før alle i det meste af DK har adgang til 5G internet.





Hvilken indflydelse får den nye teknologi?

Når vi får mulighed for mobilt internet med højere hastigheder end den jordbaserede ADSL-teknologi, vil det ændre på internetmarkedet, så produkter smelter sammen. Mobil og internetadgang kan sælges i et abonnement og det gør både skift af abonnement lettere og hurtigere, og øger konkurrencen. Det vil derfor højest sandsynligt betyde lavere priser eller højere internethastigheder til samme priser.

TV, mobil og internet vil formentligt i højere grad blive solgt i samlede pakkeløsninger og internet på jordbaseret teknologi vil umiddelbart blive udvandet og billigere, flere typer vil måske helt forsvinde som fastnettelefonen nærmest er det i dag.



