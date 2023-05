Netgear Nighthawk M6 Pro - MR6450 mobil router

Det er ikke alle som har adgang til at få internet igennem Fiber eller COAX. Det kan også være du er meget på farten, hvor du har behov for mobilt bredbånd, mens du arbejder ude. Netgear er kommet med en ny router, som bringer alt det nyeste teknologi med sig, lige fra 5G til WiFi 6e, de har spændt buen og vi gør klar til at teste om de også rammer målet, med deres lille router, Nighthawk M6 Pro som ellers bringer det bedste fra begge verdener.

26 apr. 2023 kl. 11:42 Af Berger

Inden vi går videre skal vi have kigget på specifikationerne, jeg har været på Netgears hjemmeside, for at finde informationerne omkring den mobile router.

Specifikationer på Netgear Nighthawk M6 Pro - MR6450

HARDWARE FEATURES

Processor: - Interface: 1x 2.5G Ethernet Port Button: Reset, WPS, Power Dimensions: 105 × 105 x 21.5 mm Antenna: 2 external antenna interface Mobile SIM: 3G, 4G, 5G Batteri tid: 13 Timer

WIRELESS FEATURES

Wireless Standards: IEEE 802.11 ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 ax/n/b/g 2.4 GHz Frequency:

5 GHz



2.4 GHz

Signal Rate:

2900 Mbps (5 GHz)



700 Mbps (2.4 GHz)

Wireless Security:

WPA



WPA2



WPA3

Mobile standards: 5G: N1/N2/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N77/N78 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B20/B28/B38/B39/B40/B41/B42/B66 3G: B1/B2/B5/B8



Rundt om Netgear Nighthawk M6 Pro - MR6450

M6 Pro fra Netgear er en mobil router, som har fået åbnet op for hastighederne. Den kan forbindes igennem 3G, 4G og 5G netværket. Ved siden af det sender den signalet videre igennem WiFi 6e, og hvis du ønsker en kablet forbindelse har den én 2.5G port, som kan bruges. Batteriet skulle kunne holde til en hel arbejdsdag, før den skal oplades, og ellers kan du nemt skifte batteriet hvis du ikke har mulighed for at lade den op. Det er også muligt at bruge 2.5G porten til at forbinde videre til et mesh netværk i hjemmet og på den måde skabe et bedre hjemmenetværk.

Vi har fået en masse ekstra ting med til testen. Starter vi med at kigge på selve kassen til M6 Pro, har vi USB-C kabel, strømstik, selve routeren, ét batteri og nogle manualer. Ved siden af det, har jeg modtaget et ekstra batteri og eksterne antenner.

M6 Pro har et meget klassisk look for en mobilrouter. Med sit lille sorte design og en skærm på fronten. Over skærmen har vi teksten Netgear stående. Men intet på fronten indikere at det er M6 Pro.

På den ene side af M6 Pro, har vi én 2.5G port, USB-C indgang og i hver side indgange som er dækket til, som kan bruges til en ekstern antenne.

Åbner vi bagsiden op, kommer vi ind til hvor batteriet og simkortet som monteres. Det er først her, vi får informationen omkring det er modellen Nighthawk M6 Pro (MR6450).

Testen

For at indstille routeren, skal batteriet monteres og eventuelt også Simkort. (Den kan godt klargøres uden simkort)





video credit: Netgear

Når vi nu har oprettelsen af konto på plads skal vi selvfølgelig videre i testen. Vi skal kigge på hvordan M6 Pro fungerer med dækning.

For at teste M6 Pro gør vi brug af følgende testmetode og programmer:

Speedtest.org app på Pixel 6 målt under 1 meter, 5 meter og 20 meter fra node

Speedtest.org trådløs på PC

Forbindelsen bliver testet med simkort, og som reference har kørt en speedtest med telefonen ved samme placering som routeren kommer til at stå. Med Pixel 6 åbnede jeg hastighederne 124 download og 9 upload på det mobile netværk.

Som det ses er det ikke den bedste forbindelse med det mobile netværk. Men vi skal alligevel se om M6 Pro fra Netgear, kan presse lidt mere hastighed igennem, når vi tester det mobile netværk. Jeg har valgt at placere M6 Pro, samme sted som alle andre routere når de skal testes, derfor har jeg ikke taget højde for om der ville være et andet sted i hjemmet som ville være bedre. Det har desværre heller ikke været muligt at fange 5G her, og testen har derfor været på 4G netværket. Ved første test på under 1 meter fra router, har jeg tilføjet både med og uden antenne, hvor de resterende tests kun vil være med antenne. Første resultat ender med at være 129 mbps uden antenne og 153 med antenne. Hvilket viser at antennerne, formår at give routeren lidt bedre forbindelse til det mobile netværk.

Med en afstand på omkring 5 meter, formår resultatet stadig at være fornuftigt, og den ender med et resultat på 148 mbps, hvilket ikke er det store tab i forhold til da vi stod helt op af den.

I samme omgang har jeg også noteret hastigheden på upload, som er på 14 mbps. Det er stadig bedre end de 9 mbps, som jeg formåede at få med telefonen alene.

Bevæger jeg mig ud på 20 meter fra routeren, så kommer den lille router også til kort, og jeg ender med en hastighed på 12 mbps. Hvilket viser at de antenner som skal sende signalet videre trådløst, ikke er beregnet til den store afstand til enhederne.

Tilbage til 5 meter, får jeg kørt en test på det trådløse netværk med computeren, som ender med et resultat på 65 mbps. Jeg havde desværre forventet et bedre resultat her.

Da vi er på det mobile netværk, betyder det desværre også højere ping, her ender den med et resultat på 16.

Det sidste som skal ske på computeren er den kablet forbindelse. Jeg har derfor taget routeren ind i samme rum som computeren og tilsluttet den direkte med kabel via 2.5G porten. Her ender routeren med et resultat på 91 mbps.

Vi har nu kun strømforbruget tilbage. Hvor M6 Pro, flot viser et forbrug på 2,3W.

Pris

M6 Pro (MR6450) er ikke kommet ud til forhandleren endnu, men kan købes direkte hos Netgear. Du ender dog med at skulle slippe 7490,- DKK. Ved siden af kommer tilbehøret i form af ekstern antenne og ekstra batteri.

Hvis du ønsker at læse om M6 Pro (MR6450) på Netgears hjemmeside, kan du klikke på banneret.

Konklusion

Det er blevet tid til at afslutte testen af M6 Pro (MR6450) fra Netgear. Det mest optimale for at teste hvor meget potentiale routeren har, ville selvfølgelig være at stå ved en placering hvor 5G var på sit højeste, og der ikke var mange på netværket under testen. Men sammenligner vi med reference punktet i forhold til telefonen, og hvordan M6 Pro formår at skabe en højere forbindelse, er jeg heller ikke i tvivl om den lille M6 Pro byder på stor potentiale, og nok skal vise sit værd, steder hvor det mobile netværk er bedre end her. Selve designet er meget neutralt, og minder meget om andre små mobile routere, som kan fås ved forhandlere.

Der hvor M6 Pro uden tvivl adskiller sig, er muligheden for 5G forbindelse, WiFi 6e og én 2.5G port. Det gør også den er oplagt til de steder, hvor en fast forbindelse ikke er en mulighed, men du stadig ønsker et stabilt netværk, kombinere du det med et mesh setup, hvor M6 Pro skal levere til, så har du en fornuftig kombination og kan formå at skabe et netværk, hvor du ikke går for meget på kompromis. Desværre så koster den del, og med routeren alene skal du af med de første 7490 kroner, så kommer ekstern antenne og eventuelt et mesh setup ved siden af.

Det kan derfor hurtigt blive en dyr affære, hvis du går denne vej for at kunne få 5G, kombineret med WiFi 6e og 2.5G port.

Jeg slutter testen af med at give M6 Pro fra Netgear en score på 8 ud af 10, hvor det er prisen som trækker ned. Det vil også være den som afholder de fleste fra at kaste sig ud i den mobile løsning, selvom den har WiFi 6e og 2.5G port.

Pros

Neutralt og kompakt design

Fornuftig ydelse

Nem opsætning

Wi-Fi 6e

2.5G indgang

Understøtter 3G/4G/5G

Mulighed for eksterne antenner

Cons

Pris

Score: 8