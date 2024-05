BeQuiet reducerer prisen på strømforsyninger

BeQuiet har meldt ud at de lancerer deres Power Up! kampagne der betyder at vi nu kan se frem til reducerede priser på et udvalg af deres Straight Power 12 strømforsyninger.

Bedre priser er naturligvis altid en lækker nyhed og specielt når det er på en så central del af et solidt system som en strømforsyning. BeQuiet melder følgende ud i deres pressemeddelelse til os:

Be quiet! har iværksat en omfattende marketingkampagne kaldet "POWER UP!" for at fremme salget af sine Straight Power 12-serie strømforsyninger, specifikt de højvattmodeller (1500W, 1200W). Med en imponerende 80 PLUS Platinum-certificering, næsten uhørlig køling, ATX 3.0-kompatibilitet, ledningsfri indre og en massiv 12V skinne, afkrydser Straight Power 12 alle de rigtige kasser for brugere, der leder efter en langvarig følgesvend til at levere strøm til high-end builds med nuværende og næste generations GPU'er. For flere oplysninger og specifikationer, besøg Straight Power 12-produktsiden på bequiet.com.





Som en del af denne markedsføringsindsats har vi besluttet at permanent reducere prisen på Straight Power 12 højvattmodellerne (samt Dark Rock Pro 5) for at være mere attraktive for forbrugerne. For din region betyder dette følgende prisnedsættelser:

Straight Power 12 1500W: €244,90 (tidligere pris: €349,90)

Straight Power 12 1200W: €229,90 (tidligere pris: €249,90)

Dark Rock Pro 5: €89,90 (tidligere pris: €99,90)





Vi håber naturligvis at den generelle prisnedsættelse også hurtigt reflekteres hos danske forhandlere. Hvis I vil vide mere om Straight Power 12 så sving forbi hos BeQuiet eller læs vores gennemgang her.