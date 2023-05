Seasonic VERTEX GX-1000

Seasonic har, med deres Vertex serie af strømforsyninger, givet deres kunder muligheden for at springe med på ATX 3.0 og PCIe 5.0 vognen. Vi har taget et kig på deres Seasonic Vertex GX-1000.

21 apr. 2023 kl. 08:50 Af Kenneth Johansen DEL:

Nye standarder

Den nye ATX 3.0 standard, sammen med PCIe 5.0, har betydet, at der er sket lidt på feltet for strømforsyninger. I mange tilfælde betyder det ikke, at man er direkte nødt til at udskifte sin strømforsyning. Hvis man alligevel skal ud og have en ny, kan det dog godt betale sig at overveje, om en ny ATX 3.0 strømforsyning ikke burde være vejen frem.

Mest centralt og synligt i den nye standard er det nye 12VHPWR kabel, som en del af den modulære pakke. Pt er det mest relevant, hvis man har et grafikkort fra Nvidias nyeste 4000 serie, som netop kommer med et 12VHPWR kabel.

Hvis du vil vide mere om det nye 12VHPWR kabel sammen med ATX 3.0 og PCIe 5.0 gennemgår vi det i vores guide her.





Fleksibel Vertex GX serie

Vertex GX serien fra Seasonic kommer i fire størrelser, startende ved 740W over 850W og 1000W helt op til 1200W. Så man er dækket godt ind uanset, hvilken type system man har brug for at bygge.

Vi har haft besøg af 1000W versionen, som nu er en fast del af vores test bench setup.

Uanset hvilken størrelse man vælger, får man en 100% modulær strømforsyning, som kommer med en 80 Plus Gold certificering. Seasonic bakker det op med ikke mindre end 10 års garanti.

Hvis man vil have højere effektivitet, kan man tage springet op til en 80 Plus Platinum certificering i Vertex PX serien. Her er der mulighed for 750W, 850W, 1000W og 1200W.

De modulære kabler har en plastik overflade, som måske ikke helt kan måle sig med stof eller paracord sleeving, men som stadig er et godt trin over standard plastkabler.

Der er et bredt udvalg af kabler med som dækker alle behov, hvor selv de efterhånden aldrende MOLEX stik stadig er inkluderet. Der er SATA stik til i alt 18 enheder fordelt på fem kabler. Der er naturligvis et 12VHPWR kabel med, men hvis man stadig er på den almindelige PCIe formfaktor, er der i alt tre 8/6 pins PCIe kabler med.

Både kabler og stik på strømforsyningen er tydeligt markeret, så det er let at få tingene på plads de rigtige steder.





Støjsvag køling

Kølingen i Vertex serien klares at en 135mm fluid barring blæser. Den styres af Seasonics Hybrid Fan Control, der sørger for at der ved lav belastning køre på fanless mode, hvor blæseren ikke har behov for at køre, og derfor ikke afgiver støj.

Selv under 100% load angiver Seasonic den forventede støj fra blæseren til omkring 20 dBA. For at sætte det i perspektiv, er det lavere end en lav hvisken.

Hvis du er blevet fristet af den nye Vertex serie fra Seasonic, kan du læse mere om det hos Seasonic her.