Computex 2023: Corsair iCue Link

Vi svingede forbi Corsais suite på Computex i år. Deres store nyhed var deres iCue Link, som sigter efter at gøre det lettere at samle en PC, på trods af RGB og behov for software styring.

9 jun. 2023

Corsair var en af de sidste stop på vores Computex tur og tiden var en anelse presset. Heldigvis har Corsair en dansker i folden, i form af Hans Peder Sahl eller bare HP, som nogen af jer måske kender fra hans imponerende flotte PC mods.

Så vores tur gennem Corsairs Suite kunne klares på modersmålet, hvilket altid letter tingene.

Se snak med HP herunder. Vi endte med at snakke så længe med han at vi slet ikke nåede at få vores egne billeder fra Corsairs Suite så vi må klare og med billeder og klip fra Corsair selv.









Corsair Link

Grundideen med Corsair Link er at lette opgaven med at samle en PC, og samtidigt gøre software integrationen, og ikke mindst styring, til en meget lettere opgave end vi er vant til.

For alle af os som har prøvet at samle en PC, specielt hvis der skal være RGB lys, ved at det kan være noget af en opgave at holde styr på de mange ekstra kabler. Styring af blæsere, RGB lys og andre enheder kan være et mindre mareridt at holde styr på.





Kommer man oven på det software styring, som blæserkontrol, RGB lys og systemovervågning, bliver det kun mere besværligt.

Det problem vil Corsair forsøge at løse med deres iCue Link system. Planen er, at det på sigt bliver et udvidet økosystem, med flere enheder. Der er blandt andet HydroX dele på vej senere i år, hvis alt går efter planen.

På Computex i år lancerede de dog indledningsvis nye iCue Link kompatible blæsere og AIO løsninger.

Kernen i iCue Link er, at hver enkelt enhed i systemet er forsynet med en lille chip, der identificerer den i systemet. Det betyder, at systemet kan aflæse hvilken enhed der er tale om og automatisk registrere den.

Enhederne kan forbindes med hinanden, enten via kabler eller, som på blæserne, via magnetiske stik, der forbinder dem med hinanden uden behov for kabler.

Stikket bærer på både strøm og data, og de kan serieforbindes helt som man vil uden, som udgangspunkt, at skulle tage hensyn til at enheder skal placeres i en bestemt rækkefølge. Der vil dog være få enheder som, af praktiske hensyn, skal placeres som de sidste i en række.

Alle enheder forbindes til en kontrol hub, som herefter forbindes til dit system. Hver Hub kommer med to kanaler, som hver kan understøtte op til syv iCue Link enheder.

Den nye iCue Link Hub trækker strøm via et PCIe stik, og kan altså levere mere end rigelig strøm til de tilsluttede enheder.





HydroX + iCue Link

Corsair viste på Computex også deres kommende refresh af deres HydroX dele til vandkøling frem.

De nye dele vil naturligvis være en del af det nye iCue Link system. Det betyder, at de kommer til at kunne bruge den samme simple tilslutning og styring, som de andre dele i serien.

Der kommer nye CPU blokke der kan fås både med og uden et mini LCD display.

Samtidigt kommer der også en ny pumpe og reservoir kombination. Her vil der være mulighed for enheder både med eller uden LCD displays.

Til grafikkort har Corsair taget en lidt mere åben tilgang til tingene, ved at lave køleblokke til grafikkort mere universielt. Det vil sige, at der ikke er tale om full cover blokke designet til specifikke kort, men derimod blokke der passer til et bredt udvalg af forskellige kort.

Det klares ved at selve vandkølingen er lavet til kun at passe på GPU chippen, som er placeret ens på tværs af næsten alle kort i en serie. Køling af RAM og VRM delene på kortet klares så via en indbygget luftkøler, der sørger for airflow ned over de dele.

På den måde kan Corsair lave køleblokke der passer til mere end 100 forskellige kort i en serie. Det gør det billigere for Corsair at producere, hvilket så forhåbentligt kan afspejles i den pris vi som kunder ender med at skulle betale. Samtidigt gør det også opgaven med at finde en køleblok, der passer til dit grafikkort noget lettere.

De nye HydroX dele lander efter planen i sidste halvdel af året.





iCue Software

Når man har alle de fysiske iCue Link enheder på plads i systemet, og forbundet dem til deres Hub, så er det naturligvis igennem iCue man kan overvåge og styre tingene.

I forbindelse med den nye iCue Link lancering, er der også sket meget med iCue softwaren. Som en af de første punkter er den blevet trimmet meget ned. Hvor man tidligere skulle hente en meget stor fil, som indeholder informationer om samtlige iCue kompatible enheder, så er der nu kun tale om en lille fil.

Herefter downloader den selv automatisk de moduler, som den har brug for. Så hvis når du tilslutter en ny iCue enhed, så hentes den mindre software-bid, som skal bruges til den enhed, om det så er en mus, et tastatur eller en HydroX del.

Det samme gør sig også gældende med de nye iCue Link enheder. På software siden er processen også blevet lettere. Hvor man før skulle fortælle iCue, hvilke enheder man have tilsluttet, så sker det hele nu automatisk.

Fordi hver iCue Link enhed har en lille chip, så kan systemet selv finde ud af, hvilke enheder du har i dit system. Systemet scanner og finder selv de tilsluttede enheder.

Du har herfra mulighed for at styre hver del helt for sig selv, uanset hvilken rækkefølge de er tilsluttet din iCue Link Hub.

Så det er altså ikke som traditionel daisy chaining, hvor der kun kan sendes et signal igennem kæden. Så hvor man før måtte leve med at alle blæsere tilsluttet en serie skulle køre med samme indstillinger for lys eller hastighed, så kan man gøre det helt som man vil for hver enkelt enhed med iCue Link.

Samlet set er der samlet en masse smart tech i Corsairs nye iCue link, og hvis det ender med at fungere så smertefrit og smart som det blev præsenteret på Computex i år, så bliver det let at arbejde med.

Selv om der er kommet iCue Link til og en ny version af iCue softwaren, så vil allerede eksisterende komponenter fra Corsair fortsat være kompatible med den nye version af iCue. Så hvis det fungerer i dag, vil det også fungere med den nye version af softwaren.





Pris

Alt den her nye tech og udvikling kommer naturligvis til at koste og Cosairs produkter er i forvejen ikke blandt de billigste på markedet. Pt er der desværre ingen fast pris udmelding fra Corsair. De regner dog ikke med at pris springet i forhold til deres allerede eksisterende produkter bliver alt for høje.

Som de selv sagde, så mener de selv, at de fordele og muligheder der er med det nye iCue Link system vil være prisen værd sammenlignet med tidligere generationer af produkter.