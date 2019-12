AUTHOR :

PUBLISHED : 2019-05-29 13:51:02

Intel dual screen gaming laptop prototype fremvist på Computex 2019

På Computex 2019 har Intel i denne uge fremvist sin nye dual-screen gaming laptop prototype. Med i præsentationen er nedenstående video fra redaktionen på The Verge.

Med i præsentationen er nedenstående video fra redaktionen på The Verge.

Her får vi et mere indgående kig på, hvad du kan forvente af "Honeycomb Glacier" gaming laptop prototypen og dens unikke dual-skærm konfiguration.

Intels dual-screen Honeycomb Glacier er specielt designet til gamere, og tilbyder et 15,6 tommers 1080p primært panel og en 12,3-tommer 1920 x 720 sekundær skærm. Prototypen kører i øjeblikket med 45 watt 8 core Intel CPU og Nvidia GeForce 1060 grafikkort, som er clocket til henholdsvis 60 watt og 95 watt. Intel har også tilføjet et Tobii eye-tracking kamera, men har endnu udtalt om prototypen nogensinde bliver tilgængelig på markedet, og så frem i fald til hvilken pris.

The Verge forklarer lidt mere om det unikke hængsel på dual-screen gaming laptop.



“Intel is so proud of this hinge that it wouldn’t let us take pictures or video or the internal mechanism, but it works like this: When you lift the screen, it’ll automatically stay propped up to any angle of your choice thanks to a mechanical one-way roller clutch, and you press a little black button on the left side to disengage that clutch when you want to fold it down.”

Kilde & Billeder

The Verge