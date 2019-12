AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-10-04 10:37:50

Ny Alienware m15 letvægt gaming bærbar lanceret

Alienware har lanceret en ny letvægts m15 gaming laptop med et prisskilt startende fra $1,299. Alienware m15 kommer med en række optioner og tilvalgsmuligheder fra 8th generation Intel CPU’er, NVIDIA GeForce GTX 1060 OC eller 1070 Max-Q grafikkort, som begge understøtter virtual reality hardware.

Alienware m15 kommer med en række optioner og tilvalgsmuligheder fra 8th generation Intel CPU’er, NVIDIA GeForce GTX 1060 OC eller 1070 Max-Q grafikkort, som begge understøtter virtual reality hardware. Hertil understøtter Alienware m15 Alienware Graphics Amplifier.

Alienware m15 er den letteste og tyndeste 15 tommer laptop til dato fra Dell/Alienware, og nedenstående video, tager os en tur med rundt om den lille skønhed.

Med på vejen fortæller Alienware holdet bag:

“Of course, it comes with all the bells and whistles you expect, including our Alienware Command Center technology with AlienFX customisable RGB-lighting across six unique zones, Alienware Cryo-Tech 2.0 for superior thermal management, and while on idle up to a maximum of 17 hours of battery life with the optional 90Whr battery. It’s a lean and efficient gaming machine. ”

“Attuned to the evolving on-the-go lifestyle of our gaming community, Alienware has in its DNA a 22-year history of designing premium, high-performance desktops, laptops and other PC gaming devices. Both Alienware and Dell share a commitment to innovation driven by visionary pride, consumer need and community. ”

Alienware m15 kommer i handlen fra 25 oktober, og startprisen bliver føromtalte $1,299.



Kilde og image kredit: Dell/Alienware