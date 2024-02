Lenovo præsenterer gennemsigtig laptop i MWC 2024

Lenovo forventes at præsentere en fuldt gennemsigtig laptop ved MWC 2024. Denne banebrydende teknologi er baseret på gennemsigtig OLED-teknologi udviklet af både LG og Samsung.

19 feb. 2024 kl. 13:22 Af Maria DEL:

Lenovo planlægger at introducere et fuldt gennemsigtigt laptop-koncept ved Mobile World Congress (MWC) i 2024. Dette er blevet bekræftet gennem en teaser og lækkede billeder, der har skabt stor spænding i tech-verdenen. Det banebrydende design blev afsløret i et billede, der blev offentliggjort af Evan Blass, og det viser en laptop, der bryder alle tidligere designnormer.

Hele dækslet på den nye laptop vil være lavet af gennemsigtig OLED - en skærmteknologi, som både LG og Samsung har arbejdet på i et stykke tid. OLED står for Organic Light-Emitting Diodes, og det er en teknologi, der giver mulighed for at producere tyndere, lettere og mere fleksible skærme.

Denne innovativt gennemsigtige laptop er et bevis på, hvor langt denne teknologi er kommet. Dækket er også gennemsigtigt, selvom hovedkomponenterne ser ud til at være skjult under den uigennemsigtige bund af skærmen.

Der er også en lille kant rundt om kanten, sandsynligvis for porte og antenner - resten er et touch-følsomt tastatur indlejret i panelet. Dette er et nyskabende design, der virkelig sætter Lenovo i spidsen for teknologisk innovation.





Læs også:

Google + 10 ting som gør en forskel

Google Translate vs. Apple Translate

Office 365