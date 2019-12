AUTHOR :

PUBLISHED : 2018-01-12 10:02:50

[CES 2018] ASUS lancerer Vivo V272 All-In-One PC

ASUS er naturligvis en fast del af CES 2018, og som altid en spændende aktør på hardwarescenen. Vi havde sat næsen op efter lidt bundkort og grafikkort, men disse kommer nok nærmere på Computex.

Derimod fremviste ASUS en ny Vivo V272 All-In-One PC blandt flere nyheder. ASUS Vivo AiO V272, er bygget med Intels 8th Generation Intel Core i7 processor, som til trods for det bestemt ikke er gamer PC, er ret potent på CPU delen. Noget der hentyder til ASUS ikke haft gaming i tankerne under udvikling af Vivo V272 All-In-One, er valget af grafikkort, som er faldet på et NVIDIA GeForce MX150 – altså mest af alt casual gaming, hvis det skulle være af interesse for nogen.



ASUS V272 All-In-One bygges omkring et 27 tommer multitouch display med 100% sRGB farveskala og 178 graders wide-view teknologi. ASUS har på V272 All-In-One haft fokus på lyden, og monteret V272 All-In-One computeren med deres ASUS Sonic Master lydsystem og bass reflex højtalere.



Forventet release af ASUS har på V272 All-In-One, er andet halvdel af 2018.

Tak til Plantronics for sponsorering af vores CES 2018 tur.